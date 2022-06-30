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Онлайн-кассы

При продаже товаров с маркировкой через автомат нужна ККТ

Многие не знают или не помнят, что применять надо ККТ, установленную внутри корпуса устройства.

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Что случилось

Еще в марте Минфин выпустил письмо от 29.03.2022 № 30-01-15/25142, которое многие могли не заметить и пропустить. Между тем, в письме много важных деталей о том, как использовать онлайн-кассу, если товары, подлежащие маркировке, вы продаете через автомат.

Зачем нужна ККТ

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