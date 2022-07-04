Индексация присужденных денежных сумм по новым правилам: важные практические моменты

В статье рассмотрим процесс индексации присужденных денежных сумм с учетом позиции Конституционного Суда. Разберем, как рассчитать показатель индексации присужденных сумм, и приведем образец соответствующего заявления.

Порядок индексации присужденных сумм

Несвоевременное погашение должником взысканной с него задолженности влечет для взыскателя материальные потери, вызванные инфляцией. В результате этого процесса на момент погашения долга взыскатель получает деньги меньшей покупательной способности.

Чтобы взыскатель мог компенсировать свои потери, на законодательном уровне предусмотрен механизм индексации. Он не направлен на усиление санкций в отношении должника и не зависит от наличия его вины.

В гражданском процессе указанный механизм отражен в ст. 208 ГПК, а в арбитражном процессе — в ст. 183 АПК. Однако в полную силу он заработал совсем недавно.

До первого октября 2019 года редакция статьи 208 ГПК всего лишь закрепляла абстрактное право взыскателя или должника на индексацию взысканных денежных сумм на день исполнения положений, установленных решением суда.

Поскольку в законе отсутствовало понятие индексации и критерии ее расчета, суды часто в ней отказывали. Это привело к формированию судебной практики, не дававшей возможность пересчета сумм. Конституционный Суд постановлением от 23.07.2018 № 35-П признал такое положение вещей недопустимым и впредь, до внесения изменений в данную статью, указал на возможность индексации с учетом индекса потребительских цен, который утверждает Росстат.

С первого октября 2019 года в статью 208 ГПК были внесены изменения, формально исключившие допустимость индексации с учетом индекса потребительских цен, если это не предусмотрено федеральным законом или договором. И снова Конституционный Суд постановлением от 12.01.2021 № 1-П ВКС признал это недопустимым и указал, что индексацию следует проводить согласно индексу потребительских цен, если иное не предусмотрено договором, а в законе закрепить четкие критерии для индексации.

С 27 апреля 2022 года соответствующее изменение, наконец, было внесено и в норму ст. 208 ГПК.

В арбитражном процессе судебная практика до 2021 года допускала индексацию взысканных сумм в случаях и размерах, которые либо установлены законом, либо согласованы в договоре. Поскольку закона об индексации нет, рассматриваемый механизм фактически не работал.

Дважды, в 2008 и 2019 годах, заявители получали отказ Конституционного Суда рассматривать жалобы на арбитражную норму индексации. Суд отмечал, что кредитору доступны иные меры судебной защиты.

Верховный Суд указывал, что в качестве альтернативы требованию об индексации следует использовать взыскание процентов по ст. 395 ГК (определение от 12.10.2017 по делу № А76-9414/2016).

И только в конце июля 2021 года Конституционный Суд издал революционное постановление от 22.07.2021 № 40-П, перевернувшее всю практику толкования ст. 183 АПК за последние годы.

Этим документом был разрешен пересчет задолженности арбитражными судами с учетом индекса потребительских цен на товары и услуги. Таким образом, Конституционный Суд приравнял возможности использования механизма индексации в ст. 208 ГПК и ст. 183 АПК.

Различное регулирование порядка индексации в ГПК и АПК могло породить юридические коллизии, поскольку одни и те же правоотношения между одними и теми же лицами при равных спорных условиях и обстоятельствах регулировались по-разному без каких-либо объективных, разумных к тому причин. Конституционный Суд высказывался о недопустимости возникновения подобных ситуаций.

Так, в частности, он разъяснил, что из принципа юридического равенства применительно к реализации конституционного права на судебную защиту вытекает требование, в силу которого однородные по своей юридической природе отношения должны регулироваться одинаковым образом. Соблюдение конституционного принципа равенства, гарантирующего защиту от всех форм дискриминации при осуществлении прав и свобод, означает, помимо прочего, запрет вводить такие ограничения в правах лиц, принадлежащих к одной категории, которые не имеют объективного и разумного оправдания (постановления Конституционного Суда от 01.06.2021 № 25-П, от 12.07.2018 № 31-П).

Вместе с тем, в арбитражном процессе правом на заявление об индексации до недавнего времени обладал только взыскатель, тогда как по ГПК таким правом изначально обладает также должник. Здесь стоит отметить, что имущественные интересы должника могут защищаться только от дефляционных, а не инфляционных процессов.

Дефляция — это снижение общего уровня цен на товары и услуги, процесс, противоположный инфляции.

С 22 июня 2022 года вступили в силу поправки в АПК о пересчете присужденных сумм. Для индексации первая инстанция, которая рассмотрела дело, обязана применить индекс потребцен с сайта Росстата. Иное может быть предусмотрено законом или договором.

Кроме того, в новой арбитражной норме уточняется, что подать заявление об индексации вправе не только взыскатель, но и должник.

Поправки, внесенные в текущем году в законодательство, окончательно исключили возможность отказа судом в индексации из-за того, что нет закона или соглашения о ней. Единственным и достаточным основанием для индексации является факт несвоевременной уплаты присужденной суммы полностью или в части.

Пересчет осуществляется в заявительном порядке. Для этого должник или взыскатель должны обратиться в суд, вынесший решение.

АПК в подпунктах 2, 3 статьи 183 содержит детальное описание порядка рассмотрения судом подобного заявления. Так, обращение об индексации подлежит разрешению в судебном заседании в течение 10 дней с момента поступления. Неявка кого-либо из лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом, не является препятствием для рассмотрения заявления. По результатам арбитражный суд выносит определение, которое может быть обжаловано.

В гражданском судопроизводстве вопрос об увеличении присужденных денежных сумм также рассматривается судом в 10-дневный срок со дня поступления заявления, но без проведения судебного заседания и без извещения лиц, участвующих в деле.

В случае необходимости суд может вызвать лиц, участвующих в деле, на судебное заседание, известив их о времени и месте его проведения. По результатам рассмотрения суд также выносит определение, которое высылается лицам, участвующим в деле, в течение трех дней со дня его вынесения (ст. 203.1 ГПК).

По общему правилу период индексации и в гражданском, и в арбитражном судопроизводстве начинается с момента присуждения судом денежных сумм и продолжается до момента фактического исполнения решения суда. Если выплатить деньги следовало позже, срок течет с момента, когда должник обязан был это сделать. Моментом присуждения денежных сумм является день вынесения судебного акта об их взыскании, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, то есть день объявления резолютивной части судебного акта.

При этом Верховный Суд указал, что не имеет значения момент вступления решения в законную силу. Это связано с тем что, согласно позиции суда, данный процессуальный аспект лишь служит гарантией соблюдения законности. При этом он не должен влиять на права участников спора, в отношении которых был вынесен акт правосудия, подтвердивший на дату своего принятия существование соответствующего права (п. 9 «Обзора судебной практики ВС РФ» № 1 (2015), утвержденного Президиумом ВС 04.03.2015, определения ВС от 09.12.2014 № 81-КГ14-17, от 24.11.2015 № 5-КГ15-123).

Хотя до 2012 года встречалась позиция, утратившая свою актуальность, согласно которой индексация может проводиться с момента вступления судебного акта в законную силу, что нашло отражение в определении ВС от 04.02.2011 № 57-В10-5 и других судебных актах.

Положения статьи 208 ГПК и ст. 183 АПК позволяют сторонам определять размер индексации непосредственно в договоре. При этом какие-либо критерии или условия, ограничивающие такой размер, отсутствуют.

В силу подпунктов 1, 2, 4 статьи 421 ГК граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Его условия определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

Допустимо ли установить в договоре размер индексации, существенно превышающий показатели инфляции в той или иной сфере?

То есть такой размер, который явно несоразмерен понесенным инфляционным потерям.

Анализируя немногочисленную судебную практику по данному вопросу, можно сделать вывод, что суды считают допустимым установление в договоре размера индексации, превышающего инфляционные потери (постановления ФАС Московского округа от 04.09.2014 № Ф05-6715/2013, ФАС Центрального округа от 07.03.2012 по делу № А14-6900/2009208/8).

И все же взыскание индексации в размере, полностью оторванном от объективных показателей инфляции, вряд ли можно признать справедливым, сбалансированным и соответствующим назначению данного механизма. Установленный в соглашениях между коммерсантами размер индексации не должен существенно превышать тот или иной показатель, который формируется в зависимости от объективных обстоятельств, не зависящих от воли сторон.

Это может быть индекс потребительских цен, индекс цен производителей промышленных товаров, индекс цен на конкретную продукцию и иные индексы, отражающие объективные инфляционные процессы.

Отметим, что на требования заявителя об увеличении присужденных денежных сумм не распространяется срок исковой давности (определение Шестого КСОЮ от 10.04.2020 № 88-4142/2020).

Поскольку индексация направлена на восстановление покупательной способности присужденной суммы и не определяет по-иному права и обязанности сторон спора, на практике возникает вопрос, как будет исполняться определение суда об индексации.

Чаще всего судебные органы выдают еще один исполнительный лист о взыскании соответствующей суммы компенсации без учета основной суммы задолженности, которая была изначально присуждена и впоследствии проиндексирована. На основании такого исполнительного листа судебный пристав возбуждает новое исполнительное производство. Это производство может быть объединено с исполнительным производством, в рамках которого осуществляется исполнение по первоначальному ранее выданному исполнительному листу.

Поэтому отзывать уже выданные исполнительные листы нет никакой необходимости.

Стоит также сказать, что индексация не препятствует взысканию процентов, неустойки или компенсации за нарушение права на судопроизводство или исполнительное производство в разумный срок.

Как рассчитать индексацию присужденных сумм

Индекс потребительских цен с 01.01.2022 определяется в порядке, установленном «Официальной статистической методологией наблюдения за потребительскими ценами на товары и услуги и расчета индексов потребительских цен», утвержденной приказом Росстата от 15.12.2021 № 915.

Индекс потребительских цен, как правило, обновляется ежемесячно. Предоставление данной официальной статистической информации осуществляется с 6-го по 10-й рабочий день после отчетного периода (позиция 1.29.3 раздела 1 федерального плана статистических работ, утвержденного Распоряжением Правительства от 06.05.2008 № 671-р).

То есть индекс потребцен за июнь 2022 года мы сможем узнать в первой половине июля. Он обозначается нарастающим итогом по отношению к какому-либо из предшествующих месяцев. К примеру, в августе текущего года он будет указан по отношению к июлю этого же года, а также к декабрю 2021 года и августу 2021 года.

Формула для расчета индексации присужденных сумм, исходя их индекса потребцен, законодателем не установлена.

В первую очередь для пересчета взысканных средств нужно принять за точку отсчета месяц присуждения денежной суммы.

Так, к примеру, если суд присудил 1 млрд рублей в марте 2022 года, а за апрель 2022 года индекс потребительских цен к марту 2022 года вырос на 1,56 процента, сумма индексации за апрель 2022 года составит 15,6 млн рублей (1 млрд / 100×1,56).

Если нужно проиндексировать присужденную сумму за неполный месяц, можно предложить следующий порядок расчета.

Предположим, что в описанном выше случае должник погасил присужденный долг 15 мая 2022 года. Сумма индексации за апрель нам уже известна. Теперь рассчитаем сумму индексации за неполный месяц — май. В этом месяце индекс потребцен по отношению к предыдущему вырос на 0,12 процентов. Размер индексации за 1 день мая 2022 года составит 0,004 процента (0,12 % / 31 дней в мае), а всего за 15 дней — 0,06 процента.

Поэтому на дату исполнения решения суда индексация в рассматриваемом случае составит 1,62 процента (1,56 % 0,06 %) или 16,2 млн рублей (1 млрд руб. / 100×1,62) за период с апреля 2022 года по 15 мая 2022 года.

Требуется помощь? Задайте безлимитное количество вопросов на консультации! Наши эксперты оперативно найдут верный ответ и помогут. Все подробности здесь.

Образец заявления об индексации присужденной суммы

Как мы уже установили, пересчет присужденных сумм возможен как в гражданском процессе согласно ст. 208 ГПК, так и в арбитражном процессе — в соответствии со ст. 183 АПК. Поскольку каждый вид судопроизводства имеет свою специфику, в нашей статье мы приведем два образца заявлений в судебные органы о пересчете денежных средств.

Первый пример заявления будет отражать актуальный в гражданском судопроизводстве вопрос об индексации присужденных денежных сумм, составляющих задолженность по заработной плате.

Второй образец заявления заполнен касательно пересчета присужденных арбитражным судом сумм, взыскиваемых частным коммерсантом с юридического лица.