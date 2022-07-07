Что указывается в строке 2210 Коммерческие расходы?

Что отнести к коммерческим расходам у предприятий оптовой и розничной торговли
Коммерческие расходы у предприятий оптовой и розничной торговли включают в себя все затраты по продажам, например:
- расходы на содержание складов и офиса;
- заработная плата сотрудников, занятых торговлей, включая офисных работников;
- услуги охраны;
- амортизация торгового и офисного оборудования;
- расходы на рекламу;
- представительские расходы;
- все другие затраты, которые относятся к издержкам обращения и отражаются по дебету счета 44.
Коммерческие расходы у производственников
К данному виду затрат производственные фирмы относят расходы на продажу готовой продукции, которыми, в частности, могут быть:
- затраты на упаковку продукции;
- транспортные расходы на перемещение до мест отправки продукции;
- комиссионные сборы;
- затраты по складам готовой продукции;
- расходы на рекламу;
- представительские расходы, связанные с продвижением продукции;
- другие аналогичные расходы.
Фирмы, заготавливающие и перерабатывающие сельхозпродукцию, могут дополнительно в них включать:
- общезаготовительные расходы;
- расходы на содержание заготовительных и приемных пунктов, включая содержание на них скота и птиц, и другие аналогичные расходы.
Как списываются коммерческие расходы в бухучете
Накопленные на счете 44 затраты ежемесячно списывают в дебет счета 90. Однако на конец месяца счет 44 может иметь сальдо, относящееся к остатку нереализованных товаров или непроданной готовой продукции. Образуется это сальдо за счет распределения транспортно-заготовительных расходов (ТЗР), среди которых в инструкции к плану счетов бухучета, утвержденного приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н, по видам деятельности выделяются затраты:
- на упаковку и транспортировку — в производстве;
- транспортировку — в торговой и посреднической деятельности;
- заготовку сельхозсырья, скота или птицы — в организациях сельхозпереработки.
Распределение осуществляется расчетным путем.
Как отражаются коммерческие расходы в отчете о финансовых результатах
Коммерческие расходы, попавшие на счет 90, учитываются в общей сумме себестоимости реализации и в отчете по финансовым результатам отражаются в специально отведенной для них строке 2210 «Коммерческие расходы».
Если счет 44 в учете не используется, то расходы, квалифицируемые как коммерческие, обычно отражают на счете 26, который может закрываться 2 путями:
- через включение в себестоимость готовой продукции путем распределения затрат, собранных на счете 26;
- через списание всей суммы расходов, накопленных на счете 26, сразу в дебет счета 90.
В первом случае в отчете о финрезультатах они будут включаться в сумму строки 2120 «Себестоимость продаж» по мере списания себестоимости продаваемой продукции, а во втором попадут в строку 2220 «Управленческие расходы».
Однако не использовать счет 44 можно, только если расходы, собираемые на нем, не имеют подлежащей обязательному распределению составляющей. А это достаточно редкая ситуация.
Отражаются ли коммерческие расходы в балансе
Коммерческие расходы в балансе будут присутствовать, когда по счету 44 имеется сальдо. Это сальдо включают в строку 1210 «Запасы» в качестве составной части, расходов, формирующих ее (п. 20 ПБУ 4/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н).
Итоги
В отчете о финансовых результатах по строке 2210 отражаются списанные на счет 90 коммерческие расходы, которые предварительно собираются по счету 44 «Расходы на продажу». При наличии в составе коммерческих расходов затрат, подлежащих распределению¸ счет 44 может иметь остаток на конец месяца. Этот остаток в бухгалтерском балансе попадет в строку 1210.