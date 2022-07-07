Бухгалтерская отчетность

Что указывается в строке 2210 Коммерческие расходы?

Строка 2210 — Коммерческие расходы отчета о финансовых результатах заполняется в случаях, когда предприятие ведет счет 44 «Расходы на продажу». Уточним, какие расходы относятся к коммерческим в производственных и торговых фирмах, а также расскажем о вариантах списания таких расходов в бухгалтерском учете и отражении их в бухгалтерской отчетности.

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Что отнести к коммерческим расходам у предприятий оптовой и розничной торговли

Коммерческие расходы у предприятий оптовой и розничной торговли включают в себя все затраты по продажам, например:

  • расходы на содержание складов и офиса;
  • заработная плата сотрудников, занятых торговлей, включая офисных работников;
  • услуги охраны;
  • амортизация торгового и офисного оборудования;
  • расходы на рекламу;
  • представительские расходы;
  • все другие затраты, которые относятся к издержкам обращения и отражаются по дебету счета 44.

Коммерческие расходы у производственников

К данному виду затрат производственные фирмы относят расходы на продажу готовой продукции, которыми, в частности, могут быть:

  • затраты на упаковку продукции;
  • транспортные расходы на перемещение до мест отправки продукции;
  • комиссионные сборы;
  • затраты по складам готовой продукции;
  • расходы на рекламу;
  • представительские расходы, связанные с продвижением продукции;
  • другие аналогичные расходы.

Фирмы, заготавливающие и перерабатывающие сельхозпродукцию, могут дополнительно в них включать:

  • общезаготовительные расходы;
  • расходы на содержание заготовительных и приемных пунктов, включая содержание на них скота и птиц, и другие аналогичные расходы.

Как списываются коммерческие расходы в бухучете

Накопленные на счете 44 затраты ежемесячно списывают в дебет счета 90. Однако на конец месяца счет 44 может иметь сальдо, относящееся к остатку нереализованных товаров или непроданной готовой продукции. Образуется это сальдо за счет распределения транспортно-заготовительных расходов (ТЗР), среди которых в инструкции к плану счетов бухучета, утвержденного приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н, по видам деятельности выделяются затраты:

  • на упаковку и транспортировку — в производстве;
  • транспортировку — в торговой и посреднической деятельности;
  • заготовку сельхозсырья, скота или птицы — в организациях сельхозпереработки.

Распределение осуществляется расчетным путем.

Как отражаются коммерческие расходы в отчете о финансовых результатах

Коммерческие расходы, попавшие на счет 90, учитываются в общей сумме себестоимости реализации и в отчете по финансовым результатам отражаются в специально отведенной для них строке 2210 «Коммерческие расходы».

Что указывается в строке 2210 Коммерческие расходы?

Если счет 44 в учете не используется, то расходы, квалифицируемые как коммерческие, обычно отражают на счете 26, который может закрываться 2 путями:

  • через включение в себестоимость готовой продукции путем распределения затрат, собранных на счете 26;
  • через списание всей суммы расходов, накопленных на счете 26, сразу в дебет счета 90.

В первом случае в отчете о финрезультатах они будут включаться в сумму строки 2120 «Себестоимость продаж» по мере списания себестоимости продаваемой продукции, а во втором попадут в строку 2220 «Управленческие расходы».

Однако не использовать счет 44 можно, только если расходы, собираемые на нем, не имеют подлежащей обязательному распределению составляющей. А это достаточно редкая ситуация.

Отражаются ли коммерческие расходы в балансе

Коммерческие расходы в балансе будут присутствовать, когда по счету 44 имеется сальдо. Это сальдо включают в строку 1210 «Запасы» в качестве составной части, расходов, формирующих ее (п. 20 ПБУ 4/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н).

Итоги

В отчете о финансовых результатах по строке 2210 отражаются списанные на счет 90 коммерческие расходы, которые предварительно собираются по счету 44 «Расходы на продажу». При наличии в составе коммерческих расходов затрат, подлежащих распределению¸ счет 44 может иметь остаток на конец месяца. Этот остаток в бухгалтерском балансе попадет в строку 1210.

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Бухгалтерская отчетность

Что указывается в строке 2210 Коммерческие расходы?

Строка 2210 — Коммерческие расходы отчета о финансовых результатах заполняется в случаях, когда предприятие ведет счет 44 «Расходы на продажу». Уточним, какие расходы относятся к коммерческим в производственных и торговых фирмах, а также расскажем о вариантах списания таких расходов в бухгалтерском учете и отражении их в бухгалтерской отчетности.

Что указывается в строке 2210 Коммерческие расходы?

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