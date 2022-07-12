Как бухгалтеру заполнить ПМ-ТОРГ

Кто относится к респондентам формы ПМ-ТОРГСтатистических форм много, но не все необходимо сдавать. По каким формам следует отчитываться каждой организации, лучше узнавать в индивидуальном порядке в своем территориальном органе статистики или на официальном сайте по номеру ИНН, ОГРН или ОКПО. Даже если фирма или ИП относится к респондентам формы, это еще не означает, что сдавать ее обязательно.
Также нужно узнавать, кто сдает ПМ-ТОРГ в 2022 году.
Кто является респондентами ПМ-ТОРГ?Все статистические формы построены по одному образцу и удобны для использования. Все респонденты указаны на титульном листе формы.
Форму ПМ-ТОРГ должны сдавать следующие лица:
Обратите внимание! ИП и микропредприятия не обязаны сдавать форму ПМ-ТОРГ в 2022 году. Упрощенцы сдают форму на общих основаниях.Кроме того, обязанность по сдаче формы есть у временно не функционирующих организаций, а также и у организаций-банкротов, по которым идет конкурсное производство. Они сдают отчет, заполненный нулевыми значениями (достаточно одной графоклетки).
Сроки и способы представления ПМ-ТОРГСроки сдачи ПМ-ТОРГ в статистику также отражены на титульном листе самой формы. Это 4-10 рабочий день после завершения отчетного периода. Отчетным периодом для рассматриваемой статистической формы является месяц. Таким образом, форму представляют ежемесячно.
Например, отчет за июнь надо сдать до 14.07.2022.
С 2022 года формы статистики сдаются только электронно в том числе малыми предприятиями. Сдают ПМ-ТОРГ в территориальный орган Росстата.
Какой формуляр ПМ-ТОРГ применятьРассмотрим, какой бланк ПМ-ТОРГ в 2022 году является актуальным. Бланк ПМ-ТОРГ утвержден приказом Росстата от 30.07.2021 № 458 (ред. от 21.01.2022).
Скачать бланк формы ПМ-ТОРГ.Форма имеет простую структуру и состоит всего из двух листов:
- титульный лист с реквизитами респондента;
- второй лист с табличной частью, в которую включают все основные необходимые сведения за разные отчетные периоды
Подписывает форму уполномоченный представитель организации. На бумажном варианте ставят печать при ее наличии.
Как видим, в форму вносят лишь один параметр — оборот оптовой торговли за отчетный месяц — и сравнивают его с аналогичным месяцем предыдущего года.
Форму заполняют в целом по организации без выделения данных обособленных подразделений или филиалов даже при их наличии.
Приведем определение оборота оптовой торговли для заполнения формы ПМ-ТОРГ.
Важно! Оборот оптовой торговли — это выручка от реализации товаров, приобретенных ранее на стороне в целях перепродажи юридическим лицам и ИП для профессионального использования.Один из самых острых вопросов: заполняют ПМ-ТОРГ с НДС или без? В таблицу вносят выручку от продаж в фактических продажных ценах, то есть включающих в себя НДС, торговую наценку, акциз и пр.
Обратите внимание! Продажи населению — это розничная торговля, поэтому в ПМ-ТОРГ они не отражаются.
Штраф за непредставление статистических данных установлен ст. 13.19 КоАП: