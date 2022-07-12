Как бухгалтеру заполнить ПМ-ТОРГ

Кто относится к респондентам формы ПМ-ТОРГ

Статистических форм много, но не все необходимо сдавать. По каким формам следует отчитываться каждой организации, лучше узнавать в индивидуальном порядке в своем территориальном органе статистики или на официальном сайте по номеру ИНН, ОГРН или ОКПО. Даже если фирма или ИП относится к респондентам формы, это еще не означает, что сдавать ее обязательно.

Также нужно узнавать, кто сдает ПМ-ТОРГ в 2022 году.

Кто является респондентами ПМ-ТОРГ?

Все статистические формы построены по одному образцу и удобны для использования. Все респонденты указаны на титульном листе формы.

Форму ПМ-ТОРГ должны сдавать следующие лица:

Обратите внимание! ИП и микропредприятия не обязаны сдавать форму ПМ-ТОРГ в 2022 году. Упрощенцы сдают форму на общих основаниях.

Кроме того, обязанность по сдаче формы, а также и у организаций-банкротов, по которым идет конкурсное производство. Они сдают отчет, заполненный нулевыми значениями (достаточно одной графоклетки).

Сроки и способы представления ПМ-ТОРГ

Сроки сдачи ПМ-ТОРГ в статистику также отражены на титульном листе самой формы. Это 4-10 рабочий день после завершения отчетного периода. Отчетным периодом для рассматриваемой статистической формы является месяц. Таким образом, форму представляют ежемесячно.

Например, отчет за июнь надо сдать до 14.07.2022.

С 2022 года формы статистики сдаются только электронно в том числе малыми предприятиями. Сдают ПМ-ТОРГ в территориальный орган Росстата.

Какой формуляр ПМ-ТОРГ применять

Рассмотрим, какой бланк ПМ-ТОРГ в 2022 году является актуальным. Бланк ПМ-ТОРГ утвержден приказом Росстата от 30.07.2021 № 458 (ред. от 21.01.2022).

Форма имеет простую структуру и состоит всего из двух листов:

титульный лист с реквизитами респондента;

второй лист с табличной частью, в которую включают все основные необходимые сведения за разные отчетные периоды

Посмотрите подробнее, какие данные следует вносить в форму:

Подписывает форму уполномоченный представитель организации. На бумажном варианте ставят печать при ее наличии.

Как видим, в форму вносят лишь один параметр — оборот оптовой торговли за отчетный месяц — и сравнивают его с аналогичным месяцем предыдущего года.

Форму заполняют в целом по организации без выделения данных обособленных подразделений или филиалов даже при их наличии.

Приведем определение оборота оптовой торговли для заполнения формы ПМ-ТОРГ.

Важно! Оборот оптовой торговли — это выручка от реализации товаров, приобретенных ранее на стороне в целях перепродажи юридическим лицам и ИП для профессионального использования.

Один из самых острых вопросов: заполняют ПМ-ТОРГ с НДС или без? В таблицу вносят выручку от продаж в фактических продажных ценах, то есть включающих в себя НДС, торговую наценку, акциз и пр.

Обратите внимание! Продажи населению — это розничная торговля, поэтому в ПМ-ТОРГ они не отражаются.

Штраф за непредставление статистических данных установлен ст. 13.19 КоАП:

Итоги

Форма ПМ-ТОРГ является ежемесячной. Отчитываются по ней малые предприятия оптовой торговли. В 2022 году допустим только электронный вариант её подачи в Росстат. В форму вносят единственный показатель за несколько периодов — оборот оптовой торговли.