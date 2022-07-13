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НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

Как подтвердить нулевую ставку НДС при экспорте товаров

Ставку 0% при экспорте товаров надо подтвердить в установленный срок. Разберемся, как это сделать.

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Документы или электронные реестры для подтверждения нулевой ставки по экспорту нужно представить в инспекцию вместе с налоговой декларацией. На это дается 180 дней. Дата, с которой исчисляется этот срок, зависит от того, куда вывозится товар: на территорию ЕАЭС или за пределы союза.

В чем разница

При экспорте товаров за пределы ЕАЭС срок исчисляется с даты помещения товаров под таможенную процедуру экспорта. Это дата выпуска товаров (п. 9 ст. 165 НК).

При экспорте товаров на территорию ЕАЭС срок исчисляется с даты отгрузки товаров. Датой отгрузки товара считается дата первого по времени составления первичного документа, оформленного на покупателя товаров или на первого перевозчика (п. 5 Протокола о взимании косвенных налогов в рамках ЕАЭС).

Какой состав документов при экспорте за пределы ЕАЭС

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