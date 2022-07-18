Безнадежная дебиторка. Как правильно оформить акт о списании

Когда возникает необходимость в акте на списание дебиторской задолженности?

Необходимость в оформлении акта на списание дебиторской задолженности (ДЗ) возникает на одном из последних этапов работы с безнадежной ДЗ.

К безнадежным (нереальным к взысканию) ДЗ относятся долги:

с истекшим сроком исковой давности;

по которым прекращено обязательство по причине невозможности его исполнения (в соответствии с нормами ГК РФ на основании акта госоргана или при ликвидации организации);

невозможность взыскания которых подтверждена постановлением судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства.

По нормам бухучета(п. 77 Положения по ведению учета и отчетности, утв. приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н):

закончился срок исковой давности ДЗ;

ДЗ нереальна для взыскания.

В целях оформления факта списания ДЗ указанный нормативный документ предусматривает:

проведение инвентаризации расчетов с дебиторами;

оформление письменного обоснования и приказа руководителя компании.

В указанной нормативке отсутствует упоминание об акте на списание ДЗ как об обязательном для данной процедуры документе, однако он может служить основанием для:

признания внереализационного расхода при расчете налога на прибыль;

корректировки ДЗ в учетной системе (отражения операций по списанию ДЗ на балансовых счетах и за балансом).

При этом вместо акта может быть оформлен документ с иным названием (протокол, решение и др.). О содержании такого документа расскажем в следующем разделе.

Содержание акта (протокола) на списание дебиторской задолженности

Поскольку законодательство не регламентирует обязательные разделы документа на списание ДЗ, при его оформлении используются общие подходы к документальному оформлению хозяйственных операций, а именно:

открывает документ блок, содержащий сведения о компании (наименование, ИНН, адрес и др.);

(наименование, ИНН, адрес и др.); заголовок должен в краткой форме отражать цель составления документа («Акт на списание дебиторской задолженности», «Протокол по списанию дебиторской задолженности» и др.);

в содержании необходимо отразить полную информацию о списываемой ДЗ и основания для ее списания (подробнее см. далее);

для ее списания (подробнее см. далее); завершает документ подпись главбуха или иного уполномоченного лица, на которого возложена ответственность за ведение бухучета в компании.

Важно! С 01.01.2013 унифицированные формы необязательны к применению. Организация вправе разработать собственный бланк документа в соответствии с ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухучете». Новый стандарт вступил в силу с 01.01.2022, за исключением требования о хранении документов на территории РФ. Данное правило станет актуально с 01.01.2024.

Объем основной части акта на списание ДЗ зависит от видов, объема и структуры списываемой задолженности, а также детализации юридических и иных аспектов, обосновывающих признание ДЗ подлежащей списанию со счетов бухучета.

В частности, в содержание акта на списание ДЗ могут быть включены следующие пункты:

реквизиты приказов о проведении инвентаризации и рассмотрении ее итогов (включая реквизиты акта о проведении инвентаризации);

перечисление исходных данных по ДЗ, подлежащей списанию (реквизиты договоров с дебиторами, суммы и сроки исполнения обязательств по договору и др.);

история взаимоотношений с дебитором по взысканию задолженности (перечисление отправленных контрагенту требований об уплате ДЗ, факт получения ответов и их характер);

описание оснований для списания ДЗ (например, при ликвидации должника — данные выписки из ЕГРЮЛ, судебного решения о завершении процедуры банкротства и др.);

выводы со ссылками на нормы законодательства о необходимости и возможности списания ДЗ.

К акту на списание ДЗ необходимо приложить максимально полный комплект документов, подтверждающих факт возникновения задолженности, ее погашения, а также признания безнадежной, включая инвентаризационные (к примеру, акт по форме ИНВ-17, утв. постановлением Федеральной службы госстатистики РФ от 18.08.1998 № 88).

Оформление акта на списание ДЗ требует одновременного издания приказа за подписью руководителя компании, на основании которого непогашенный долг списывается.

Итоги

Списать дебиторскую задолженность можно только в регламентированных законодательством ситуациях. Акт на списание дебиторской задолженности является одним из документов-оснований, позволяющих списать дебиторку со счетов бухучета и включить в расходы при расчете налога на прибыль.