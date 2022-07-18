Списание дебиторской задолженности

Безнадежная дебиторка. Как правильно оформить акт о списании

Образец акта на списание дебиторской задолженности востребован в большинстве компаний. Когда составляется такой акт и как он выглядит, узнайте из нашего материала.

Версия для печати

Когда возникает необходимость в акте на списание дебиторской задолженности?

Необходимость в оформлении акта на списание дебиторской задолженности (ДЗ) возникает на одном из последних этапов работы с безнадежной ДЗ.

К безнадежным (нереальным к взысканию) ДЗ относятся долги:

  • с истекшим сроком исковой давности;
  • по которым прекращено обязательство по причине невозможности его исполнения (в соответствии с нормами ГК РФ на основании акта госоргана или при ликвидации организации);
  • невозможность взыскания которых подтверждена постановлением судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства.
По нормам бухучета списание ДЗ производится, если (п. 77 Положения по ведению учета и отчетности, утв. приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н):

  • закончился срок исковой давности ДЗ;
  • ДЗ нереальна для взыскания.
В целях оформления факта списания ДЗ указанный нормативный документ предусматривает:

  • проведение инвентаризации расчетов с дебиторами;
  • оформление письменного обоснования и приказа руководителя компании.
Приказ о списании дебиторской задолженности

Скачать приказ о списании дебиторской задолженности

В указанной нормативке отсутствует упоминание об акте на списание ДЗ как об обязательном для данной процедуры документе, однако он может служить основанием для:

  • признания внереализационного расхода при расчете налога на прибыль;
  • корректировки ДЗ в учетной системе (отражения операций по списанию ДЗ на балансовых счетах и за балансом).
При этом вместо акта может быть оформлен документ с иным названием (протокол, решение и др.). О содержании такого документа расскажем в следующем разделе.

Содержание акта (протокола) на списание дебиторской задолженности

Поскольку законодательство не регламентирует обязательные разделы документа на списание ДЗ, при его оформлении используются общие подходы к документальному оформлению хозяйственных операций, а именно:

  • открывает документ блок, содержащий сведения о компании (наименование, ИНН, адрес и др.);
  • заголовок должен в краткой форме отражать цель составления документа («Акт на списание дебиторской задолженности», «Протокол по списанию дебиторской задолженности» и др.);
  • в содержании необходимо отразить полную информацию о списываемой ДЗ и основания для ее списания (подробнее см. далее);
  • завершает документ подпись главбуха или иного уполномоченного лица, на которого возложена ответственность за ведение бухучета в компании.
Важно! С 01.01.2013 унифицированные формы необязательны к применению. Организация вправе разработать собственный бланк документа в соответствии с ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухучете». Новый стандарт вступил в силу с 01.01.2022, за исключением требования о хранении документов на территории РФ. Данное правило станет актуально с 01.01.2024.

Объем основной части акта на списание ДЗ зависит от видов, объема и структуры списываемой задолженности, а также детализации юридических и иных аспектов, обосновывающих признание ДЗ подлежащей списанию со счетов бухучета.

В частности, в содержание акта на списание ДЗ могут быть включены следующие пункты:

  • реквизиты приказов о проведении инвентаризации и рассмотрении ее итогов (включая реквизиты акта о проведении инвентаризации);
  • перечисление исходных данных по ДЗ, подлежащей списанию (реквизиты договоров с дебиторами, суммы и сроки исполнения обязательств по договору и др.);
  • история взаимоотношений с дебитором по взысканию задолженности (перечисление отправленных контрагенту требований об уплате ДЗ, факт получения ответов и их характер);
  • описание оснований для списания ДЗ (например, при ликвидации должника — данные выписки из ЕГРЮЛ, судебного решения о завершении процедуры банкротства и др.);
  • выводы со ссылками на нормы законодательства о необходимости и возможности списания ДЗ.
К акту на списание ДЗ необходимо приложить максимально полный комплект документов, подтверждающих факт возникновения задолженности, ее погашения, а также признания безнадежной, включая инвентаризационные (к примеру, акт по форме ИНВ-17, утв. постановлением Федеральной службы госстатистики РФ от 18.08.1998 № 88).

Оформление акта на списание ДЗ требует одновременного издания приказа за подписью руководителя компании, на основании которого непогашенный долг списывается.

Скачать образец

Итоги

Списать дебиторскую задолженность можно только в регламентированных законодательством ситуациях. Акт на списание дебиторской задолженности является одним из документов-оснований, позволяющих списать дебиторку со счетов бухучета и включить в расходы при расчете налога на прибыль.

Повышение квалификации

НДС

Что изменилось по НДС с 1 июля 2022 года. Коротко о главном

С 1 июля 2022 от НДС освободили передачу прав по договору коммерческой концессии. Кроме того, ввели ставку 0% для ряда услуг гостиничной отрасли. Есть и другие изменения, но здесь коротко расскажем о трех основных.

Что изменилось по НДС с 1 июля 2022 года. Коротко о главном
НДС

Туроператорам отказали в нулевой ставке НДС

Туроператоры хотели себе такую же льготу по НДС, какую дали гостиницам (ставку 0%). Но если дать льготу туроператорам, ее начнут просить турагенты. А в бюджете нет лишних денег на возмещение НДС, заявляет Минфин.

Мероприятия

Разместить
Читать еще