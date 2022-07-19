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НК РФ

Отказываемся от налоговой тайны: что для этого нужно сделать

Что такое налоговая тайна и как сделать её общедоступной.

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Что такое налоговая тайна

Налоговая тайна — это любые сведения о налогоплательщике, которые получены инспекцией и иными госорганами (п. 1 ст. 102 НК РФ). Например, о контрагентах и условиях сделок с ними, об остатках денег на счетах и депозитах, о способах налогового учета отдельных операций.

Налоговая тайна не подлежит разглашению.

Однако ФНС в некоторых случаях обязана передавать сведения, составляющие налоговую тайну, например, по запросу полиции или судей.

Не являются налоговой тайной, в частности, следующие сведения (п. 1 ст. 102 НК РФ):

  • общедоступные сведения, например данные об организации из ЕГРЮЛ (п. 1 ст. 6 Закона о регистрации юрлиц и ИП) или данные бухотчетности, которые можно получить в государственном информационном ресурсе по запросу (ч. 9 ст. 18 Закона о бухгалтерском учете);
  • о применяемом спецрежиме, о среднесписочной численности работников;
  • о налоговых нарушениях и ответственности за них, в том числе о недоимке и задолженности по пеням и штрафам;
  • о примененных инспекцией обеспечительных мерах (способах обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов);
  • об уплаченных за прошлый год налогах и сборах;
  • о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за прошлый год;
  • об участии в КГН (консолидируемая группа налогоплательщиков);
  • сведения, направляемые налоговым (таможенным, правоохранительным) органам других государств по международным договорам о взаимном сотрудничестве.

Организация или ИП могут отказаться от режима налоговой тайны в отношении всех или части сведений. Для этого оформляется согласие на признание налоговой тайны общедоступной.

Что нужно знать про такое согласие

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