Крипту защитили от мошенников. Что меняет новый закон

Что он меняет?

Вводит определение операторов электронных платформ. В соответствии с законопроектом операторы электронных платформ будут признаны субъектами национальной платёжной системы. Вводит механизм защиты цифровых активов от недобросовестного оператора. Предусмотрено добавление операторов в систему реестра ЦБ. При этом ЦБ получит право надзорной инстанции. Вводит механизм защиты электронных сбережений от мошенников. Прямой обязанностью операторов станет обеспечение невозможности технически внести и изменить запись о ЦФА пользователем информационной системы при совершении сделок с цифровыми финансовыми активами.

Какие операции доступны держателю криптовалюты сейчас?

Сейчас криптовалюта пользуется популярностью у россиян. По данным Правительства более 10 млн человек занимаются майнингом, несмотря на довольно шаткое положение криптовалюты в России. Но насколько оправдано доверие к цифровым накоплениям? Какую выгоду получает держатель криптокошелька? И что вообще позволено делать с криптовалютой?

Для начала необходимо чётко понимать, как российский законодатель характеризует криптовалюту. Так, согласно Федеральному закону № 259-ФЗ цифровой валютой признаётся совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей Российской Федерации, денежной единицей иностранного государства и (или) международной денежной или расчётной единицей. При этом информационная система, указанная в данном определении, обязана входить в реестр операторов информационных систем Банка России.

Из определения понятно, что криптовалюта в России не приравнивается к денежным средствам. Данный факт обусловлен тем, что цифровая валюта не имеет централизованной платёжной системы, она не имеет также собственного эмитента, а значит, нет никаких гарантий на проводимые с её участием операции. К тому же невозможно определить её законного владельца, так как действия, проводимые с использованием криптовалюты, являются анонимными.

Наследование криптовалюты

Сохраняется открытым и вопрос наследования цифровых накоплений. Проблема заключается в первую очередь в том, что нотариус при формировании наследственной массы не может включить в неё то имущество, которое официально не закреплено за наследодателем.

А так как на сегодняшний день в России отсутствует реестр прав на крипто-кошельки и криптовалюту, определить точного владельца не представляется возможным.

Криптовалюта и сделки

Сделка купли-продажи с оплатой цифровыми активами также невозможна. Это обусловлено тем, что в российском законодательстве признаётся одна официальная валюта — рубль.

Если рассматривать цифровую валюту как имущество, то, в теории, становится возможным договор мены. Но данная сделка требует дополнительного законодательного регулирования, которое пока ещё не предусмотрено российским правом.

Таким образом, реальное применение криптовалюты возможно только в операциях на инвестиционном рынке. Такой вывод объясняется тем, что в России нет достаточной законодательной базы, которая регулировала бы вопросы, связанные с оборотом цифровых активов.