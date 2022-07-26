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Кадровые документы

Как выдать дубликат трудовой книжки

Работник пришел устраиваться на работу и заявил, что трудовая книжка утеряна. Разберемся, что делать.

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Если трудовая книжка была утеряна работником после увольнения, ему следует обратиться к работодателю по месту работы, где была внесена последняя запись в трудовую книжку, с письменным заявлением об оформлении дубликата трудовой книжки в связи с ее утерей. Выдать дубликат бывший работодатель должен в течение 15 рабочих дней со дня подачи заявления (п. 27 Порядка ведения и хранения трудовых книжек).

Но что делать, если прежний работодатель ликвидирован или его невозможно найти? В этом случае работник может обратится с таким заявлением к новому работодателю.

С 1 января 2021 года впервые поступающим на работу бумажные трудовые книжки не выдаются. Однако если бумажная ТК уже была у работника и он не отказывался от неё, то надо оформлять бумажный дубликат.

Порядок оформления дубликата

Дубликат оформляйте на обычном бланке трудовой книжки. В правом верхнем углу титульного листа напишите: «Дубликат». Сведения о работнике укажите по состоянию на текущую дату (п. 31 Порядка ведения трудовых книжек).

В дубликат надо внести сведения о работе и в вашей компании, а также подтвержденные документами сведения о работе у предыдущих работодателей.

В первой строке раздела «Сведения о работе» укажите общий стаж работы у предыдущих работодателей. Посчитайте его по документам, которые представит работник. Далее распишите этот стаж в хронологическом порядке, делая записи о работе у каждого работодателя. В последнюю очередь внесите запись о работе в вашей организации (п. 29 Порядка).

То, что не подтверждено справками или иными документами, в дубликат не вносите, даже если работник будет настаивать

Сотрудник может запросить в ПФР форму СТД-ПФР, может там есть те периоды, на которые у него нет справок и тогда можно их внести в дубликат.

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