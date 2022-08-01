ФСБУ

Как бухгалтеру перейти на ФСБУ 14/2022. И можно ли это сделать уже сейчас

С 2022 года в отношении бухгалтерского учета нематериальных активов и капитальных вложений в них организация может начать применение нового стандарта ФСБУ 14/2022 и изменений в ФСБУ 26/2020. Про переходный период и его положения рассказываем в статье на основе разъяснений и комментариев Минфина.

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Право на досрочный переход

По общему правилу организация обязана начать применять ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» и изменения в ФСБУ 26/2022 по капвложениям в них с бухгалтерской отчетности за 2024 год. Но можно принять решение и об их досрочном применении (тогда одновременно).

Отметим, что ФСБУ 14/2022 заменяет собой ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов».

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Переходные положения

Минфин в своём информационном сообщении от 18.07.2022 № ИС-учет-40 указал, что последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 14/2022 и новаций ФСБУ 26/2020 отражают ретроспективно.

То есть, как если бы их применяли с момента возникновения затрагиваемых ими фактов хозяйственной жизни.

Для облегчения перехода на новый порядок учета НМА в бухгалтерской отчетности, с которой применяете ФСБУ 14/2022 и новую редакцию ФСБУ 26/2020, разрешено не пересчитывать сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному.

Отсюда может сложиться несколько ситуаций.

Ситуация

Решение

Объекты по ФСБУ 14/2022 должны быть признаны в учете как НМА и в соответствии с ранее применявшейся учетной политикой их учитывали в составе нематериальных активов

Организация должна на начало отчетного периода (конец периода, предшествующего отчетному) определить по ФСБУ 14/2022:

  • оставшийся срок полезного использования НМА;
  • ликвидационную стоимость.

Возникшие в связи с этим корректировки величин, отражающих погашение стоимости НМА, отражают в учете как изменения оценочных значений. При этом их балансовую стоимость на начало отчетного периода (конец периода, предшествующего отчетному) не корректируют.

Объекты в соответствии с указанными изменениями должны быть признаны как капвложения в НМА и в соответствии с ранее применявшейся учетной политикой их учитывали в этом качестве

Организация не корректирует их балансовую стоимость на начало отчетного периода (конец периода, предшествующего отчетному)

Объекты по ФСБУ 14/2022 должны быть признаны как НМА, но в соответствии с ранее применявшейся учетной политикой их учитывали в составе активов других видов

Организация должна на начало отчетного периода (конец периода, предшествующего отчетному):

Переклассифицировать их в НМА.

Признать в качестве их первоначальной стоимости балансовую стоимость соответствующего объекта на момент его переклассификации.

Определить оставшийся СПИ, способ начисления амортизации и ликвидационную стоимость по ФСБУ 14/2022.

Определенные в связи с этим величины погашения стоимости НМА отражают как изменения оценочных значений.

Объекты в соответствии с изменениями должны быть признаны как капвложения в НМА, но по ранее применявшейся учетной политике учитывали как активы других видов

Организация должна на начало отчетного периода (конец периода, предшествующего отчетному):

Переклассифицировать их в капвложения в объекты НМА.

Признать в качестве их балансовой стоимости балансовую стоимость соответствующего объекта на момент его переклассификации.

Объекты по ранее применявшейся учетной политике учитывали в составе НМА или как капвложения в них, но в соответствии с соответственно ФСБУ 14/2022 и новой редакцией ФСБУ 26/2020 таковыми не являются

Организация должна на начало отчетного периода (конец периода, предшествующего отчетному) списать балансовую стоимость таких объектов единовременно на нераспределенную прибыль.

Исключение — переклассификация таких объектов в другой вид активов.

Избранный способ отражения последствий изменения учетной политики нужно раскрыть в первой бухотчетности, составленной с применением ФСБУ 14/2022 и изменений в ФСБУ 26/2020.

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