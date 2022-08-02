ИП поменял прописку: как сдавать 6-НДФЛ и РСВ за сотрудников

На что влияет смена прописки ИП
Последствия смены прописки предпринимателя зависят от того, куда он переехал. Если новое место регистрации находится в пределах прежнего территориального образования с той же территориальной налоговой инспекцией, то с точки зрения правил предоставления отчетности по персоналу, ничего не изменилось.
По-новому надо будет заполнять РСВ и 6-НДФЛ, если ИП «переехал» по адресу, который относится к другой ИФНС.
Что делать при смене прописки ИП
Как сдавать 6-НДФЛ
Как сдавать РСВ
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