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Отчетность

ИП поменял прописку: как сдавать 6-НДФЛ и РСВ за сотрудников

Регистрация ИП по новому адресу по разному влияет на формирование 6-НДФЛ и РСВ.

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На что влияет смена прописки ИП

Последствия смены прописки предпринимателя зависят от того, куда он переехал. Если новое место регистрации находится в пределах прежнего территориального образования с той же территориальной налоговой инспекцией, то с точки зрения правил предоставления отчетности по персоналу, ничего не изменилось.

По-новому надо будет заполнять РСВ и 6-НДФЛ, если ИП «переехал» по адресу, который относится к другой ИФНС.

Что делать при смене прописки ИП

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