Ведение бизнеса

Продажа бизнеса: контрольное соотношение для проверки задолженности

Один из лучших экспертов «Клерка» Кирилл Соппа рассказывает, что дает внешняя проверка компании перед продажей бизнеса.

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Как получить контрольное соотношение, которое позволит выполнить проверку задолженности — дебиторской и кредиторской?

Объясняем, чем может помочь обычная математика.

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Карьера бухгалтера

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Чему вы должны научиться, чтобы стать бухгалтером по зарплате

Повышение квалификации

Инвестиционный вычет

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Налоговики отказались вернуть 52 000 руб. по 3-НДФЛ, в которой был заявлен инвестиционный вычет. Причина – у человека было два инвестиционных счета, что запрещено. Но УФНС встало на сторону налогоплательщика и отказное решение ИФНС было отменено.

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Мероприятия

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Трудовые отношения

Беременная работница может передумать увольняться, даже если она подписала соглашение об уходе

Подписав соглашение о расторжении договора сотрудница захотела аннулировать его, так как узнала что беременна. Ей отказали. Суд сказал, что увольнение незаконно, так как нет волеизъявления одной их сторон.

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