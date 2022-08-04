Продажа бизнеса: контрольное соотношение для проверки задолженности

Как получить контрольное соотношение, которое позволит выполнить проверку задолженности — дебиторской и кредиторской?
Объясняем, чем может помочь обычная математика.
Один из лучших экспертов «Клерка» Кирилл Соппа рассказывает, что дает внешняя проверка компании перед продажей бизнеса.
Как получить контрольное соотношение, которое позволит выполнить проверку задолженности — дебиторской и кредиторской?
Объясняем, чем может помочь обычная математика.
Все это доступно в подписке «Клерк.Премиум» — вам не нужно платить за курсы и вебинары по отдельности. Мы собрали все самое актуальное за 2022 год и полезное для бухгалтеров в одном месте.
● 42 онлайн-курса
● 400+ чек-листов
● 342 вебинара
● безлимитные консультации от наших экспертов
Все о налогах, учете, проверках и оптимизации. Это выгодно и удобно, убедитесь сами.
Оформите сейчас подписку со скидкой 40% — за 14.880 в год. Укажите ваши данные ниже и нажмите «отправить» — расскажем подробнее.
На рынке труда бухгалтеры по зарплате не теряют актуальности и требуются многим фирмам. Мы на «Клерке» создали курс профпереподготовки, там научим всему необходимому, чтобы вы стали крутым специалистом.
Даже если компания не стала СЗВ-ТД вовремя, сдать отчет все же надо. А вот штрафа, скорее всего, не будет, говорят подписчики Клерка.
Налоговики отказались вернуть 52 000 руб. по 3-НДФЛ, в которой был заявлен инвестиционный вычет. Причина – у человека было два инвестиционных счета, что запрещено. Но УФНС встало на сторону налогоплательщика и отказное решение ИФНС было отменено.
Часто руководители или топ-менеджеры, на которых «все держится», а иногда и рядовые сотрудники не рвутся в отпуск. Как тогда поступить и чем такая ситуация может грозить бизнесу?
Такое решение принял Верховный суд. Судьи пришли к выводу, что директор и учредитель умышленно довели компанию до банкротства, в результате чего бюджет недосчитался денег.
Компания-производитель напитков «Черноголовка» заявила, что займет через несколько лет половину российского рынка напитков, объем которого оценивается примерно в девять миллиардов рублей.
Северяне имеют право 1 раз в 2 года оплатить проезда и багаж в отпуск и обратно за счет работодателя. Это право возникает с даты приема на работу, а не с даты когда работник съездил в предыдущий льготный отпуск.
Схему дробления бизнеса усмотрела ФНС при проверке обувной сети Zenden ООО «Дом одежды». Организация продавала товар через 22 предпринимателей, к учетным базам которых имела доступ. А у 12 ИП компания была единственным поставщиком.
Подписав соглашение о расторжении договора сотрудница захотела аннулировать его, так как узнала что беременна. Ей отказали. Суд сказал, что увольнение незаконно, так как нет волеизъявления одной их сторон.
Многие завсегдатаи «Клерка» не просто читают чужие тексты, но и создают свои — в «Трибуне», сервисе персональных блогов. Вот обзор самых интересных постов за последнюю неделю по мнению редакции «Клерка».