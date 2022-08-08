ФСБУ

Упрощённый способ учета НМА по новым правилам: как бухгалтеру облегчить себе работу

С 2022 года действуют новые правила в отношении упрощенных способов ведения бухгалтерского учета нематериальных активов. Из этой статьи узнаете, как их правильно применять в отношении НМА и капитальных вложений в них

Версия для печати

Новый стандарт бухучета

По общему правилу организация обязана начать применять ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» и изменения в ФСБУ 26/2022 по капительным вложениям в них с бухгалтерской отчетности за 2024 год. Но можно принять решение и об их досрочном применении (тогда одновременно).

Отметим, что ФСБУ 14/2022 заменяет собой ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов».

Что говорит ФСБУ 14/2022 про упрощённый учёт

Организация, которая вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, может не применять ряд положений этого стандарта. Они перечислены в его п. 3.

Такая организация может начать применять ФСБУ 14/2022 перспективно. То есть:

  • только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала его применения;
  • без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета.

Основные правила

Организация, которая вправе применять упрощенный бухучет, может отказаться от ведения учета капвложений в нематериальные активы и самих таких активов.

Такое решение означает, что затраты на приобретение/создание/улучшение объектов НМА признают в расходах по обычным видам деятельности в полной сумме по мере их несения.

Отметим, что ранее эта возможность не распространялась на затраты по улучшению НМА.

Однако в этом случае организация должна обеспечивать надлежащий контроль наличия и движения указанных НМА в рамках своего внутреннего контроля фактов хозяйственной жизни (ст. 19 закона о бухгалтерском учете).

Если организация всё же решает вести бухгалтерский учет НМА и капвложений в них, ей доступны следующие упрощенные способы:

Способ

Пояснение, как применять

Признание капвложениями в НМА фактических сумм, уплаченных и/или подлежащих уплате правообладателю (поставщику, продавцу, подрядчику)

Без учета:

стоимости активов организации (в т. ч. мат. носителей/вещей, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации), использованных при капвложениях, и амортизации таких активов;

зарплаты и любых других форм вознаграждений работникам организации, труд которых используется для капвложений;

связанных с капвложениями процентов, которые подлежат включению в стоимость инвестиционного актива;

госпошлин и других аналогичных расходов в связи с приобретением/созданием/улучшением НМА;

иных видов затрат, указанных в подп. «б» — «з» п. 10 ФСБУ 26/2020 (невключаемые в капвложения затраты признают расходами периода, в котором они понесены);

всех скидок, вычетов, премий, льгот организации независимо от формы их предоставления;

дисконтирования — в случае отсрочки/рассрочки платежа на период от 12 месяцев.

Определение фактических затрат при капвложениях в НМА по договорам, предусматривающим оплату неденежными средствами

В размере балансовой стоимости передаваемых активов

Оценка НМА и капвложений в них по состоянию на отчетную дату без учета сумм накопленного обесценения

Т. е. отказ от их проверки на обесценение

Признание затрат на приобретение/создание малоценных НМА расходами периода, в котором завершены капвложения в них

Отражение последствий изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 14/2022 и изменений в ФСБУ 26/2020

Это делают перспективно

Раскрытие в отчетности

Информацию о капвложениях в НМА раскрывают в ограниченном объеме. В частности, можно не раскрывать:

  • авансы, предоплату, задатки, уплаченные в связи с капвложениями в НМА;
  • результаты обесценения капвложений в НМА и восстановления такого обесценения, включенного в расходы или доходы отчетного периода;
  • признанную доходом в составе прибыли (убытка) сумму возмещения убытков, связанных с обесценением или утратой объектов капвложений в НМА, предоставленного организации другими лицами;
  • информацию, предусмотренную МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов».

Информацию о самих нематериальных активах тоже приводят в отчетности ограниченно. В частности, можно не раскрывать:

  • сверку остатков НМА по группам в разрезе первоначальной (переоцененной) стоимости, накопленных амортизации и обесценения на начало и конец отчетного периода, и движения НМА за отчетный период;
  • балансовую стоимость амортизируемых и неамортизируемых НМА с указанием причин невозможности надежного определения срока полезного использования;
  • результат обесценения и восстановления обесценения, включенный в расходы или доходы отчетного периода;
  • сумму обесценения, отнесенного в отчетном периоде на уменьшение накопленного результата переоценки;
  • балансовую стоимость НМА, по которым есть ограничения имущественных прав, в т. ч. НМА в залоге, на отчетную дату;
  • способы оценки НМА (по группам);
  • элементы амортизации НМА и их изменения;
  • дополнительную информацию в отношении НМА, оцениваемых по переоцененной стоимости;
  • информацию, предусмотренную МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов».

Акция! Сэкономьте 40% сегодня!

Получите доступ в базу «Клерк.Премиум» — в которую включены и собраны самые актуальные и полезные материалы для каждого бухгалтера за 2022 год:
✔ 42 онлайн-курса;
✔ 400+ чек-листов;
✔ 342 вебинара;
✔ Бесплатные консультации и разборы от лучших экспертов страны!

Все о налогах, учете, проверках и оптимизации. Это выгодно и удобно, убедитесь сами!

Оформите сейчас подписку со скидкой 40% — за 14 880 ₽ в год. Укажите ваши данные ниже и нажмите «отправить» — расскажем подробнее.

Повышение квалификации

Аудит

Кому нужен обязательный и инициативный аудит в 2022 году?

Критерии обязательного аудита меняются каждый год. Сегодня расскажем, кому в 2022 проходить проверку нужно «по закону», а кому стоит подумать о ней ради сохранения и развития бизнеса. Рассмотрим примеры из практики (кейсы).

Кому нужен обязательный и инициативный аудит в 2022 году?

Мероприятия

Разместить
Управление персоналом

Аутстаффинг простыми словами. Чем он отличается от аутсорсинга персонала?

В последнее время, особенно с наступлением экономического кризиса, возрос спрос на услугу аутстаффинга персонала. Большинство компаний, попробовавших ее, уже оценили все плюсы на собственных бизнес-процессах. Остальные же владельцы бизнеса пока путаются в понятиях.

Аутстаффинг простыми словами. Чем он отличается от аутсорсинга персонала?
Читать еще