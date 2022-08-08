Упрощённый способ учета НМА по новым правилам: как бухгалтеру облегчить себе работу

Новый стандарт бухучета

По общему правилу организация обязана начать применять ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» и изменения в ФСБУ 26/2022 по капительным вложениям в них с бухгалтерской отчетности за 2024 год. Но можно принять решение и об их досрочном применении (тогда одновременно).

Отметим, что ФСБУ 14/2022 заменяет собой ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов».

Что говорит ФСБУ 14/2022 про упрощённый учёт

Организация, которая вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, может не применять ряд положений этого стандарта. Они перечислены в его п. 3.

Такая организация может начать применять ФСБУ 14/2022 перспективно. То есть:

только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала его применения;

без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета.

Основные правила

Организация, которая вправе применять упрощенный бухучет, может отказаться от ведения учета капвложений в нематериальные активы и самих таких активов.

Такое решение означает, что затраты на приобретение/создание/улучшение объектов НМА признают в расходах по обычным видам деятельности в полной сумме по мере их несения.

Отметим, что ранее эта возможность не распространялась на затраты по улучшению НМА.

Однако в этом случае организация должна обеспечивать надлежащий контроль наличия и движения указанных НМА в рамках своего внутреннего контроля фактов хозяйственной жизни (ст. 19 закона о бухгалтерском учете).

Если организация всё же решает вести бухгалтерский учет НМА и капвложений в них, ей доступны следующие упрощенные способы:

Способ Пояснение, как применять Признание капвложениями в НМА фактических сумм, уплаченных и/или подлежащих уплате правообладателю (поставщику, продавцу, подрядчику) Без учета: стоимости активов организации (в т. ч. мат. носителей/вещей, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации), использованных при капвложениях, и амортизации таких активов; зарплаты и любых других форм вознаграждений работникам организации, труд которых используется для капвложений; связанных с капвложениями процентов, которые подлежат включению в стоимость инвестиционного актива; госпошлин и других аналогичных расходов в связи с приобретением/созданием/улучшением НМА; иных видов затрат, указанных в подп. «б» — «з» п. 10 ФСБУ 26/2020 (невключаемые в капвложения затраты признают расходами периода, в котором они понесены); всех скидок, вычетов, премий, льгот организации независимо от формы их предоставления; дисконтирования — в случае отсрочки/рассрочки платежа на период от 12 месяцев. Определение фактических затрат при капвложениях в НМА по договорам, предусматривающим оплату неденежными средствами В размере балансовой стоимости передаваемых активов Оценка НМА и капвложений в них по состоянию на отчетную дату без учета сумм накопленного обесценения Т. е. отказ от их проверки на обесценение Признание затрат на приобретение/создание малоценных НМА расходами периода, в котором завершены капвложения в них — Отражение последствий изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 14/2022 и изменений в ФСБУ 26/2020 Это делают перспективно

Раскрытие в отчетности

Информацию о капвложениях в НМА раскрывают в ограниченном объеме. В частности, можно не раскрывать:

авансы, предоплату, задатки, уплаченные в связи с капвложениями в НМА;

результаты обесценения капвложений в НМА и восстановления такого обесценения, включенного в расходы или доходы отчетного периода;

признанную доходом в составе прибыли (убытка) сумму возмещения убытков, связанных с обесценением или утратой объектов капвложений в НМА, предоставленного организации другими лицами;

информацию, предусмотренную МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов».

Информацию о самих нематериальных активах тоже приводят в отчетности ограниченно. В частности, можно не раскрывать: