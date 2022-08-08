Как платить НДС при импорте из стран ЕАЭС

Кто платит
При импорте товаров из ЕАЭС НДС платит собственник товаров (п. 13 Протокола о взимании косвенных налогов в рамках ЕАЭС).
Основаниями, по которым приобретается право собственности, могут быть: договор поставки, мены, товарного займа и др. (п. 14 Протокола о взимании косвенных налогов в рамках ЕАЭС).
«Ввозной» НДС нужно платить, даже если товары вы получаете бесплатно (кроме товаров, которые ввезены в качестве безвозмездной помощи (содействия) по п. 1 ст. 150 НК РФ).
Когда платить не нужно
Особенности уплаты
Налоговая база
Какие ставки
Как заполнять декларацию
Что еще
Что дальше
Что с вычетом
«Клерк.Разборы» - эксклюзивные и полезные статьи от редакции
Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах. Вышел новый закон или письмо ФНС? Не ищите в инете, мы все разберем для вас.