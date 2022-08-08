Платный контент доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

Как платить НДС при импорте из стран ЕАЭС

Организации и ИП при ввозе товаров на территорию РФ, обязаны исчислять и уплачивать «ввозной» НДС. Разберемся, как это сделать при импорте из стран ЕАЭС.

Версия для печати

Кто платит 

При импорте товаров из ЕАЭС НДС платит собственник товаров (п. 13 Протокола о взимании косвенных налогов в рамках ЕАЭС).

Основаниями, по которым приобретается право собственности, могут быть: договор поставки, мены, товарного займа и др. (п. 14 Протокола о взимании косвенных налогов в рамках ЕАЭС).

«Ввозной» НДС нужно платить, даже если товары вы получаете бесплатно (кроме товаров, которые ввезены в качестве безвозмездной помощи (содействия) по п. 1 ст. 150 НК РФ).

Когда платить не нужно

«Клерк.Разборы» - эксклюзивные и полезные статьи от редакции

Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах. Вышел новый закон или письмо ФНС? Не ищите в инете, мы все разберем для вас.

У вас уже есть подписка?

Повышение квалификации

Аудит

Кому нужен обязательный и инициативный аудит в 2022 году?

Критерии обязательного аудита меняются каждый год. Сегодня расскажем, кому в 2022 проходить проверку нужно «по закону», а кому стоит подумать о ней ради сохранения и развития бизнеса. Рассмотрим примеры из практики (кейсы).

Кому нужен обязательный и инициативный аудит в 2022 году?

Мероприятия

Разместить
Управление персоналом

Аутстаффинг простыми словами. Чем он отличается от аутсорсинга персонала?

В последнее время, особенно с наступлением экономического кризиса, возрос спрос на услугу аутстаффинга персонала. Большинство компаний, попробовавших ее, уже оценили все плюсы на собственных бизнес-процессах. Остальные же владельцы бизнеса пока путаются в понятиях.

Аутстаффинг простыми словами. Чем он отличается от аутсорсинга персонала?
Читать еще