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Сделка с недвижимостью с иностранцами из недружественных стран: что важно знать

Указы Путина от 1 и 5 марта 2022 № 81 и № 95 установили в России установлен особый порядок осуществления резидентами сделок с недвижимостью с участием лиц иностранных недружественных государств. Кого затрагивают эти указы и как зарегистрировать право собственности на объект недвижимости? Разбираемся с учётом разъяснений специалистов Росреестра.

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Для россиян, в том числе имеющих ВНЖ в недружественной стране или двойное гражданство

Все учетно-регистрационные действия с недвижимостью происходят в штатном режиме и в установленные законом сроки. Для регистрации прав при сделках с недвижимостью в Росреестре юридически значимо наличие гражданства РФ.

Порядок подачи в Росреестр заявления о постановке объекта недвижимости на кадастровый учет и/или регистрацию прав, а также перечень необходимых для учетно-регистрационных действий документов не изменился.

Также нет дополнительных требований по наличию в договорах купли-продажи формулировки относительно иностранных лиц.

Для физлиц, связанных с недружественными странами

Согласно решению подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в РФ, физические лица, связанные с недружественными государствами, совершать сделки купли-продажи недвижимости с резидентами могут.

Разрешены:

  • сделки, влекущие возникновение права собственности на недвижимое имущество, приобретаемое физлицом из недружественных стран;
  • сделки, влекущие возникновение права собственности на недвижимое имущество, отчуждаемое (например, продажа) физлицом из недружественных стран — при условии зачисления денежных средств по таким сделкам и операциям на счет типа «С» (порядок определен Указом Президента от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами»);
  • заключение договоров участия в долевом строительстве и исполнение обязательств по ним, которые заключают резиденты с физическими и юрлицами из недружественных стран и территорий.

В данных случаях участники сделки могут сразу обратиться с пакетом документов на регистрацию в Росреестр без дополнительных разрешений на сделку.

Перечень недружественных иностранных государств и территорий утверждён распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 № 430-р.

Для юрлиц, связанных с недружественными странами

Без соответствующего разрешения Правительственной комиссии осуществлять сделки с недвижимостью могут юридические лица из недружественных стран, если они отвечают одновременно следующим требованиям:

  • находятся под контролем российских юридических или физических лиц (конечные бенефициары — РФ, российские юрлица или физлица), в т. ч. если этот контроль идёт через иностранные юрлица, связанные с такими государствами;
  • информация о контроле над ними раскрыта российскими юрлицами или физлицами, названными в подп. «а» п. 12 Указа от 05.03.2022 № 95, налоговикам РФ в соответствии с требованиями нашего законодательства.

Такие юрлица при подаче заявления в Росреестр в пакете необходимых документов должны также предоставить подтверждение раскрытия такой информации.

Подтверждением служит:

СПОСОБ ПОДАЧИДОКУМЕНТ-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
По ТКС или через личный кабинет налогоплательщика Квитанция ФНС о приеме электронного документа
На бумаге непосредственно в налоговые органы Отметка о принятии документа
Направление по почте Почтовая квитанция с описью вложения с отметкой органа почтовой связи

Для юрлиц, связанных с недружественными странами и не удовлетворяющим указанным требованиям, для сделки с недвижимостью необходимо получить разрешение от Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.

Для разрешения надо подать заявление в Минфин: можно как электронно, так и на бумаге.

Дальше разрешение надо включить в пакет документов при подаче заявления на регистрацию прав в Росреестр.

Для физлиц и юрлиц иностранных государств, которые не являются недружественными

Введенный указами Президента РФ порядок сделок с недвижимостью не распространяется на сделки физических и/или юридических лиц иностранных государств, не входящих в перечень недружественных.

Таким образом, они могут распоряжаться собственностью на территории России, не получая разрешение Правительственной комиссии.

Как зарегистрировать право собственности на объект недвижимости

Подать документы или поставить объект на кадастровый учет можно:

  • в личном кабинете на официальном сайте Росреестра;
  • в МФЦ («Мои документы»);
  • посредством веб-сервисов;
  • с помощью нотариуса или воспользоваться выездным приёмом.

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