Платный контент доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
3-НДФЛ

Меняют форму 3-НДФЛ: полный обзор изменений

За 2022 год надо будет сдавать декларацию 3-НДФЛ по новой форме.

Версия для печати

Что случилось

Опубликован проект изменений декларации 3-НДФЛ.

Поправки вносят в приложения к приказу ФНС России от 15.10.2021 № ЕД-7-11/903@.

Новая форма заработает с 2023 года для сдачи отчета за 2022 год.

Рассказываем, что поменяется.

Приложение к разделу 1 — заявление

«Клерк.Разборы» - эксклюзивные и полезные статьи от редакции

Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах. Вышел новый закон или письмо ФНС? Не ищите в инете, мы все разберем для вас.

У вас уже есть подписка?

Ведение бизнеса

ESG-рейтинг. Как оценивают компании и почему это новый тренд для бизнеса

Тренды на экологичность, ответственность и устойчивое развитие набирают все большее обороты. Сегодня мало просто создать компанию, нужно организовать ее так, чтобы она отвечала требованиям экологичности и социальной ответственности. Сегодня разберемся, что такое ESG, как формируется ESG-рейтинг и можно ли создать компанию, отвечающую требованиям ESG.

ESG-рейтинг. Как оценивают компании и почему это новый тренд для бизнеса

Повышение квалификации

Защита персональных данных

О чем и как нужно уведомлять Роскомнадзор с 01.09.2022 или какие персональные данные есть у вас

С 01.09.2022 вступают в силу поправки в Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О персональных данных», которые обяжут всех операторов отправлять данные в Роскомнадзор. Какую именно информацию и как должно представлять юридическое лицо или физическое лицо после вступления в силу закона расскажем в публикации

О чем и как нужно уведомлять Роскомнадзор с 01.09.2022 или какие персональные данные есть у вас

Мероприятия

Разместить
Трудовые отношения

Как начать работу с удаленным сотрудником из СНГ без риска получить штраф

Стоимость услуг фрилансеров из СНГ зачастую ниже, чем у российских работников. Но иногда компаниям непонятно, как начать сотрудничество с зарубежными специалистами, чтобы не нарваться на штрафы. Рассказываем, как законно оформить удаленщика, и подсказываем самый простой вариант.

Как начать работу с удаленным сотрудником из СНГ без риска получить штраф
Платный контент, доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
Трудовое право

На предприятиях, связанных с оборонкой и ГОЗ, введут новые трудовые правила

Сотрудников обяжут задерживаться на работе, работать по выходным. Могут отменить отпуск, а тех, кто уже успел в него уйти, вызвать на работу.

На предприятиях, связанных с оборонкой и ГОЗ, введут новые трудовые правила
Читать еще