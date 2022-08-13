Меняют форму 3-НДФЛ: полный обзор изменений

Что случилось
Опубликован проект изменений декларации 3-НДФЛ.
Поправки вносят в приложения к приказу ФНС России от 15.10.2021 № ЕД-7-11/903@.
Новая форма заработает с 2023 года для сдачи отчета за 2022 год.
Рассказываем, что поменяется.
Приложение к разделу 1 — заявление
Раздел 2 — расчет базы и налога
Приложение 2 — доходы от источников за пределами РФ
Приложение 4 — расчет необлагаемых доходов
Приложение 5 — стандартные, социальные, инвестиционные вычеты
«Клерк.Разборы» - эксклюзивные и полезные статьи от редакции
Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах. Вышел новый закон или письмо ФНС? Не ищите в инете, мы все разберем для вас.