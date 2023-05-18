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- Как заполнить декларацию 3-НДФЛ в личном кабинете ФНС + перечень документов для вычетов
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Как заполнить декларацию 3-НДФЛ в личном кабинете ФНС + перечень документов для вычетов
Разберем, как заполнить декларацию онлайн в сервисе налоговой службы по шагам.
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