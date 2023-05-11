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- Как сдать 3-НДФЛ в личном кабинете на сайте ФНС
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Как сдать 3-НДФЛ в личном кабинете на сайте ФНС
В личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС можно не только заполнить декларацию 3-НДФЛ в режиме онлайн, но и загрузить готовый документ, сформированный с помощью специальной программы. Разберем пошагово, как это сделать.
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