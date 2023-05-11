Как сдать 3-НДФЛ в личном кабинете на сайте ФНС

В личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС можно не только заполнить декларацию 3-НДФЛ в режиме онлайн, но и загрузить готовый документ, сформированный с помощью специальной программы. Разберем пошагово, как это сделать.