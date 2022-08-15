Упрощённый бухучет НМА: что надо знать бухгалтеру

Новый стандарт бухучета
По общему правилу организация обязана начать применять ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» и изменения в ФСБУ 26/2022 по капительным вложениям в них с бухгалтерской отчетности за 2024 год. Но можно принять решение и об их досрочном применении (тогда одновременно).
Отметим, что ФСБУ 14/2022 заменяет собой ПБУ 14/2007 “Учет нематериальных активов”.
Что говорит ФСБУ 14/2022 про упрощенный учет
Организация, которая вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, может не применять ряд положений этого стандарта. Они перечислены в его п. 3.
Такая организация может начать применять ФСБУ 14/2022 перспективно. То есть:
- только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала его применения;
- без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета.
Основные правила
Организация, которая вправе применять упрощенный бухучет, может отказаться от ведения учета капвложений в нематериальные активы и самих таких активов.
Такое решение означает, что затраты на приобретение/создание/улучшение объектов НМА признают в расходах по обычным видам деятельности в полной сумме по мере их несения. Отметим, что ранее эта возможность не распространялась на затраты по улучшению НМА.
Однако в этом случае организация должна обеспечивать надлежащий контроль наличия и движения указанных НМА в рамках своего внутреннего контроля фактов хозяйственной жизни (ст. 19 Закона о бухгалтерском учете).
Если организация всё же решает вести бухгалтерский учет НМА и капвложений в них, ей доступны следующие упрощенные способы (информационное сообщение Минфина от 18.07.2022 № ИС-учет-40):
|СПОСОБ
|ПОЯСНЕНИЕ, КАК ПРИМЕНЯТЬ
|Признание капвложениями в НМА фактических сумм, уплаченных и/или подлежащих уплате правообладателю (поставщику, продавцу, подрядчику)
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Без учета:
|Определение фактических затрат при капвложениях в НМА по договорам, предусматривающим оплату неденежными средствами
|В размере балансовой стоимости передаваемых активов
|Оценка НМА и капвложений в них по состоянию на отчетную дату без учета сумм накопленного обесценения
|Т. е. отказ от их проверки на обесценение
|Признание затрат на приобретение/создание малоценных НМА расходами периода, в котором завершены капвложения в них
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|Отражение последствий изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 14/2022 и изменений в ФСБУ 26/2020
|Это делают перспективно
Раскрытие в отчетности
Информацию о капвложениях в НМА раскрывают в ограниченном объеме. В частности, можно не раскрывать:
- авансы, предоплату, задатки, уплаченные в связи с капвложениями в НМА;
- результаты обесценения капвложений в НМА и восстановления такого обесценения, включенного в расходы или доходы отчетного периода;
- признанную доходом в составе прибыли (убытка) сумму возмещения убытков, связанных с обесценением или утратой объектов капвложений в НМА, предоставленного организации другими лицами;
- информацию, предусмотренную МСФО (IAS) 36 “Обесценение активов”.
Информацию о самих нематериальных активах тоже приводят в отчетности ограниченно. В частности, можно не раскрывать:
- сверку остатков НМА по группам в разрезе первоначальной (переоцененной) стоимости, накопленных амортизации и обесценения на начало и конец отчетного периода, и движения НМА за отчетный период;
- балансовую стоимость амортизируемых и неамортизируемых НМА с указанием причин невозможности надежного определения срока полезного использования;
- результат обесценения и восстановления обесценения, включенный в расходы или доходы отчетного периода;
- сумму обесценения, отнесенного в отчетном периоде на уменьшение накопленного результата переоценки;
- балансовую стоимость НМА, по которым есть ограничения имущественных прав, в т. ч. НМА в залоге, на отчетную дату;
- способы оценки НМА (по группам);
- элементы амортизации НМА и их изменения;
- дополнительную информацию в отношении НМА, оцениваемых по переоцененной стоимости;
- информацию, предусмотренную МСФО (IAS) 36 “Обесценение активов”.