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Маркировка товаров

Маркетплейсы включили в систему маркировки: как теперь торговать

По новому постановлению кабмина маркетплейсы приравняли к полноценным участникам системы обязательной маркировки товаров. Разбираемся, что это значит.

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Что случилось

Правительство РФ приняло Постановление № 1351 от 29.07.2022. Документ приравнивает маркетплейсы к другим участникам оборота в отношении правил обязательной маркировки товаров.

Согласно постановлению, участники оборота товаров — это «юридические лица, индивидуальные предприниматели и аккредитованные филиалы иностранных юридических лиц в Российский Федерации, осуществляющие ввод товаров в оборот, оборот и (или) вывод из оборота товаров».

Исключения из этого списка не относятся к юрлицам и ИП, «оказывающим услуги предпродажной подготовки товара, сборки и упаковки для доставки потребителю».

Новые правила заработают с 1 марта 2023 года.

Как это будет работать

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