Маркетплейсы включили в систему маркировки: как теперь торговать

Что случилось
Правительство РФ приняло Постановление № 1351 от 29.07.2022. Документ приравнивает маркетплейсы к другим участникам оборота в отношении правил обязательной маркировки товаров.
Согласно постановлению, участники оборота товаров — это «юридические лица, индивидуальные предприниматели и аккредитованные филиалы иностранных юридических лиц в Российский Федерации, осуществляющие ввод товаров в оборот, оборот и (или) вывод из оборота товаров».
Исключения из этого списка не относятся к юрлицам и ИП, «оказывающим услуги предпродажной подготовки товара, сборки и упаковки для доставки потребителю».
Новые правила заработают с 1 марта 2023 года.
Как это будет работать
Кто должен будет маркировать товар
Кто передает сведения в систему
Что будет, если сведения не передать
Что делать маркетплейсам сейчас
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