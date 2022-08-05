Онлайн-магазины будут отвечать за продажу подделок на своих торговых площадках

Такое постановление подписано в правительстве.
Маркировать товары должны поставщики товаров, а не онлайн-платформы. Однако при невыполнении этого обязательства к ответственности будут привлечены маркетплейсы. Также будут выявляться случаи непередачи сведений маркировки в систему «Честный знак».
Власти рассчитывают таким образом остановить продажу немаркированных товаров неизвестного происхождения, которую поставляют маркетплейсам недобросовестные поставщики.
В июле Минпромторг обвинил Wildberries в распространении контрафактных товаров. Ведомство рассказало, что это показывают жалобы потребителей и «сообщества, например, Союза кожевников».
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