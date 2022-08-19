Оборудование может быть как движимым, так и недвижимым имуществом: обзор споров по налогу на имущество

Что случилось
ФНС выпустила письмо от 16.08.2022 № СД-4-21/10747@ о правовых позициях Верховного суда относительно налога на имущество.
Речь идет об определении вида имущества — движимое или недвижимое.
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