- Главная →
- Разборы законов →
- Как заполнить декларацию по налогу на имущество за 2022 год
3 карточки
Входит в Клерк.Премиум
Как заполнить декларацию по налогу на имущество за 2022 год
Для налога на имущество организаций за 2022 год сплошные обновления: новые даты предоставления отчета и уплаты налога, новая форма и правила заполнения.
и читайте 1 статью из сервиса «Разборы» в этом месяце бесплатно. Уже есть аккаунт с доступом?
Подключите демо-доступ к сервису «Разборы» бесплатно и читайте статью полностью
Уже есть аккаунт с доступом?
Комментарии