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Как заполнить декларацию по налогу на имущество за 2022 год

Для налога на имущество организаций за 2022 год сплошные обновления: новые даты предоставления отчета и уплаты налога, новая форма и правила заполнения.

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