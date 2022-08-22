Платный контент доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
Иностранные работники

Как принять на работу работника из Беларуси

Прием на работу иностранцев имеет свои особенности. Разберемся, как оформлять трудовые отношения с гражданами Белоруссии.

Версия для печати

Какие документы нужны

При приеме на работу гражданин Белоруссии должен представить:

  1. Национальный паспорт
  2. СНИЛС (если он уже есть)
  3. Трудовую книжку или СТД-Р, если белорус уже работал в России ранее. Если представлена трудовая книжка белорусского образца, то она не годится. Поскольку сейчас бумажные трудовые книжки не оформляются, то у такого работника она будет в электронном виде.
  4. Документы об образовании, если они требуются для должности, на которую принимается работник

Если у работника нет СНИЛС, зарегистрируйте иностранца в ПФР. И сделать это лучше до приема на работу иностранца, иначе вы не сможете отправить в ПФР сведения СЗВ-ТД.

Полис ДМС требовать при устройстве на работу у белоруса не нужно.

Трудовой договор

«Клерк.Разборы» - эксклюзивные и полезные статьи от редакции

Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах. Вышел новый закон или письмо ФНС? Не ищите в инете, мы все разберем для вас.

У вас уже есть подписка?

Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Вызывать в налоговую теперь будут по специальному справочнику ФНС

Любопытные инструкции для налоговиков на местах выпустила ФНС. Там расписали, как правильно вызывать налогоплательщика для дачи пояснений. Получилось красиво и далеко от практики (как всегда).

«Ночной бухгалтер». Вызывать в налоговую теперь будут по специальному справочнику ФНС

Повышение квалификации

Антимонопольное право

Долю рынка нужно считать по выручке, а не по количеству магазинов — Верховный суд

Закон запрещает продуктовым сетям занимать более чем 25% рынка в населенном пункте. Суд поддержал ФАС в том, что правильно считать долю по выручке, а не по количеству магазинов.

Мероприятия

Разместить
Защита персональных данных

Бесполезно просить, чтобы налоговики удалили ИНН. Но можно не указывать его в декларациях

ФНС ответила отрицательно на вопрос, возможно ли удалить ИНН физлица. Однако те, кому не нравится этот номер, вправе не указывать его в официальных документах.

Особые экономические зоны (ОЭЗ)

Импортозаместителям обнулят налог на прибыль, а тариф по взносам будет 7,6% — законопроект

Льготы дадут промышленным кластерам — группам связанных между собой организаций, которые находятся на определенной территории и производят отечественные аналоги импортной продукции.

Трудовые отношения

Суд решил, что работодатель был обязан дать работнику отгул из-за переноса отпускного рейса

Туроператор перенес дату вылета на день, когда у работника еще не начался отпуск. Работник попросил отгул и улетел отдыхать. Но после возвращения его уволили за прогул.

Читать еще