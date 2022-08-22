Как принять на работу работника из Беларуси

Какие документы нужны
При приеме на работу гражданин Белоруссии должен представить:
- Национальный паспорт
- СНИЛС (если он уже есть)
- Трудовую книжку или СТД-Р, если белорус уже работал в России ранее. Если представлена трудовая книжка белорусского образца, то она не годится. Поскольку сейчас бумажные трудовые книжки не оформляются, то у такого работника она будет в электронном виде.
- Документы об образовании, если они требуются для должности, на которую принимается работник
Если у работника нет СНИЛС, зарегистрируйте иностранца в ПФР. И сделать это лучше до приема на работу иностранца, иначе вы не сможете отправить в ПФР сведения СЗВ-ТД.
Полис ДМС требовать при устройстве на работу у белоруса не нужно.
Трудовой договор
Уведомление миграционной службы
«Клерк.Разборы» - эксклюзивные и полезные статьи от редакции
Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах. Вышел новый закон или письмо ФНС? Не ищите в инете, мы все разберем для вас.