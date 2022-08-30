Неустойка за просрочку исполнения обязательств по договору: как установить размер в договоре и можно ли его увеличить

Неустойка за неисполнение обязательств по договору: общие вопросы

Основной нормативный документ, где освещаются положения о неустойке, — Гражданский кодекс. В главе 23 ГК дано определение рассматриваемого термина, а также условия применения этого вида ответственности.

Неустойкой (пенями, штрафом) признается (п. 1 ст. 330 ГК) определенная с согласия контрагентов по сделке или на законодательном уровне денежная сумма, подлежащая оплате должником при несоблюдении условий, некачественном выполнении или просрочке выполнения обязательств.

Соответственно, неустойка возможна двух видов:

договорная;

установленная законом.

Кроме того, исходя из толкований, данных в постановлении Пленума Верховного суда «О применении судами некоторых положений ГК...» от 24.03.2016 № 7, штрафные санкции возможны в виде (п. 60):

фиксированной ставки — штрафа;

регулярных начислений — пеней.

В зависимости от способа зачета понесенного ущерба неустойка делится:

на зачетную , если ущерб компенсируется в части, не покрытой неустойкой (п. 1 ст. 394 ГК);

, если ущерб компенсируется в части, не покрытой неустойкой (п. 1 ст. 394 ГК); исключительную , если истребуется только неустойка, но не компенсация ущерба;

, если истребуется только неустойка, но не компенсация ущерба; штрафную , если размер ущерба восполняется в полной мере;

, если размер ущерба восполняется в полной мере; альтернативную, когда производится взыскание либо понесенного ущерба, либо неустойки.

Размер неустойки за неисполнение условий договора

Величина законной неустойки определяется в законодательных актах. Если размер неустойки за неисполнение обязательств по договору нормативно не установлен, стороны сделки вправе назначить его самостоятельно.

Важно! В соответствии со ст. 331 ГК соглашение о неустойке должно быть оформлено письменно. Исходя из пояснений, данных в п. 63 постановления № 7, письменно оформленный документ о неустойке должен соответствовать требованиям, перечисленным в пп. 2, 3 ст. 434 ГК. Если соглашение о базовом обязательстве признано недействительным, это подразумевает недействительность и соглашения о пени или штрафе (п. 64 постановления № 7).

Однако, если заключено соглашение о неустойке, в котором определено, что она выплачивается в случае невыполнения обязательств по возврату имущества, в связи с недействительностью сделки, то недействительность или незаключение основного договорного документа не влечет недействительность условий о неустойке (абз. 2 п. 64).

На практике вид, величину и порядок истребования неустойки согласовывают непосредственно в соглашении. Величина неустойки устанавливается в виде процента от суммы обязательства. Законодательных ограничений по размеру процента неустойки за неисполнение обязательств по договору нет.

Процент неустойки по законодательству

Законная неустойка позволяет требовать уплаты штрафных санкций за невыполнение параметров сделки независимо от того, предусмотрен такой вариант соглашением между контрагентами или нет. На законодательном уровне неустойка установлена для широкого круга гражданско-правовых отношений.

К примеру:

1. Закон «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» от 08.11.2007 № 259-ФЗ предусматривает в том числе выплату неустойки:

за невывоз груза по договору грузоперевозки — штраф 20% от размера оплаты услуг;

просрочку доставки груза — штраф 9% от провозной платы за каждые сутки просрочки;

задержку отправления транспорта, осуществляющего регулярные междугородние перевозки пассажиров, — 3% от стоимости проезда за каждый час задержки, но не более стоимости проезда.

Закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос. и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ устанавливает неустойку:

за несвоевременное исполнение контрактного обязательства — в размере 1/300 актуальной ключевой ставки Банка России от не выплаченной в срок суммы;

неисполнение контрактных обязательств, не связанных с просрочкой, — в виде штрафа, размер которого определяется в соответствии с постановлением Правительства РФ «Об утверждении...» от 30.08.2017 № 1042 и оговаривается в контракте.

2. Закон «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-I устанавливает следующие размеры неустойки:

за несвоевременную передачу оплаченного товара — пени в размере 0,5% от суммы заранее оплаченной покупки за каждый день просрочки;

неудовлетворение претензий потребителя в добровольном порядке — штраф в размере 50% от суммы, присужденной потребителю.

Изменение размера законной неустойки

Согласно п. 2 ст. 332 ГК размер неустойки, установленной законом, может быть увеличен по согласованию сторон, если нет запрета на это. Пленум ВС в постановлении № 7 разъясняет, что, несмотря на отсутствие указаний на это в ГК, законная неустойка за невыполнение условий договора не может быть снижена по волеизъявлению сторон сделки (п. 61).

Помимо этого, в постановлении № 7 приводится частный случай, когда повышение законной неустойки невозможно. Увеличение установленной законом неустойки не допускается в отношении санкций, предусмотренных ч. 14 ст. 155 ЖК за просрочку или неполную оплату коммунальных услуг. На этих разъяснениях формируется судебная практика (к примеру, определение Верховного суда от 12.10.2017 по делу № 305-ЭС17-10359, А40-51128/2016).

Кроме того, в п. 62 постановления № 7 конкретизируется, что если базовое обязательство нарушено, то обязанность выплатить законную неустойку может быть исполнена:

предоставлением отступного;

новацией;

прощением долга.

При этом способ прекращения обязательства по выплате неустойки может быть определен и в мировом соглашении. Определенная на законодательном уровне неустойка может быть снижена судом в соответствии с положениями ст. 333 ГК (п. 78 постановления № 7), то есть в случаях, когда подлежащая уплате сумма явно не соответствует принципу разумности.

Взыскание неустойки по договору

Истребование неустойки возможно как в добровольном, так и в судебном порядке. На практике эта мера ответственности применяется, как правило, через суд.

При этом истцу необходимо приложить к исковому заявлению документ с расчетом требуемой с ответчика неустойки. Период, за который следует произвести расчет, определяется следующим образом:

По смыслу ст. 330 ГК и в соответствии с разъяснениями из постановления № 7 (п. 65) сторона истца правомочна требовать присуждения неустойки вплоть до дня реального исполнения обязательств, то есть, к примеру, по день реальной оплаты товара. Между тем в законе или соглашении сторон может быть определен более краткий период для исчисления неустойки либо ее общий суммарный размер может быть ограничен. Если при завершении договорных отношений первичное обязательство заканчивается, неустойка рассчитывается за период до момента прекращения обязательства. Если при расторжении договора базовое обязательство не прекращено, требовать можно не только определенные договорным документом платежи, но и неустойку за их несвоевременную выплату.

В резолютивной части судебного решения указывается суммарная величина неустойки, рассчитанная на момент вынесения решения. В дальнейшем, после вступления решения в законную силу, сумма неустойки взыскивается в рамках процедуры исполнительного производства приставом-исполнителем.

Процент за пользование чужими денежными средствами и неустойка

Не следует путать проценты за пользование чужими денежными средствами с неустойкой. Их отличает то, что проценты взыскиваются в случае, если одна из сторон сделки неправомерно удерживает деньги, принадлежащие или причитающиеся другой стороне. Соответственно речь идет исключительно о денежных обязательствах.

Порядок взыскания таких процентов определен в ст. 395 ГК. Величина процента за пользование чужими денежными средствами определяется с учетом ключевой ставки Банка России, действовавшей в те или иные периоды нарушения обязательств.

Однако в договоре возможно прописать увеличенный размер процента, по сравнению с размером ключевой ставки ЦБ. Если иной диапазон процентов установлен соглашением сторон или законом, проценты за использование чужих денежных средств взыскиваются в ином размере, соответственно, ключевая ставка не применяется.

Итоги

Таким образом, неустойка представляет собой заранее согласованную возможность материального стимулирования к соблюдению и исполнению условий договора.