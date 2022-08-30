Что надо знать физлицу, нанимающему иностранцев

Статус физлица, нанимающего работников
Даже если физическое лицо не зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя, оно имеет статус плательщика страховых взносов в том случае, когда нанимает на работу другое физическое лицо, в том числе иностранного гражданина (п. 1 ст. 419 НК).
Что делать физлицу, нанимающему работников
Что делать с НДФЛ
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