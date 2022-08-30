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Иностранные работники

Что надо знать физлицу, нанимающему иностранцев

Физлица часто прибегают к услугам других физлиц, в том числе и иностранных граждан. Например, строительство, ремонт, помощь по хозяйству. Но не все знают, что оплатой за работу обязательства не заканчиваются.

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Статус физлица, нанимающего работников

Даже если физическое лицо не зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя, оно имеет статус плательщика страховых взносов в том случае, когда нанимает на работу другое физическое лицо, в том числе иностранного гражданина (п. 1 ст. 419 НК).

Что делать физлицу, нанимающему работников

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