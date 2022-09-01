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Роскомнадзор объяснил, как выполнять закон «О рекламе» с 1 сентября

С 1 сентября начинают действовать поправки в закон «О рекламе», которые, с одной стороны, помогут избавить пользователей от надоедливых рекламных объявлений мошеннических проектов и незаконных букмекеров, а с другой — усложнят работу законопослушным гражданам и собственникам бизнеса.

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Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк» Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

На семинаре, проведенном Российским фондом «Экономика и управление», специалист Роскомнадзора разъяснила, как новый закон будет работать в реальности, а не на бумаге.

Что изменится в рекламе после 1 сентября

Поправки в закон «О Рекламе», которые вступят в силу с 1 сентября, можно назвать грандиозными для рынка. С этого дня все рекламодатели должны будут передавать в Роскомнадзор данные о рекламных кампаниях и всех креативах, которые будут реализованы в их рамках.

Даже если вы решили заказать контекстную рекламу у маркетингового агентства, все равно придется передать данные о ней — пусть и через посредников.

Для этого уже созданы «кандидаты в операторы рекламных данных», которые после проверки РКН станут полноценными операторами рекламных данных (ОРД). Все участники рынка с 1 сентября будут обязаны маркировать рекламу и отправлять данные о ней в ОРД — это касается и тех, кто распространяет рекламу, и тех, кто ее заказывает.

К слову, под определение рекламы, согласно поправкам в закон, попадает любая информация, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.

Закон, конечно, вызвал бурные споры в сообществе, однако Роскомнадзор, который будет реализовывать эту схему, успокаивает — на семинаре представитель ведомства пояснила, как будет проходить адаптация к поправкам с 1 сентября и какая ответственность будет за неисполнение требований.

Что говорит Роскомнадзор об учете интернет-рекламы

  • С 1 сентября только создается легитимное поле для работы ОРД. Кандидаты в ОРД уже сформированы, к ним уже можно обратиться, чтобы протестировать взаимодействие. Можно выбирать из тех игроков, которые предлагают оптимальные условия.
  • Распространение рекламы и ее учет будут осуществляться посредством присвоения идентификаторов. Делать это будут ОРД. Срок присвоения идентификаторов пока не определен, но вскоре будет выпущен приказ, который эти сроки определит.
  • Состав информации, которую нужно предоставить, достаточно большой. Важнее всего информация о договорах — цена, сведения о предмете договора и так далее.
  • ОРД уполномочены анализировать поступившие данные. В случае выявления несоответствий информация передается в РКН, а служба направляет уведомление о нарушении.
  • Никаких правовых последствий это не несет, однако уведомление от РКН — некий маяк для участников рынка, который должен помочь наладить процессы передачи данных в ведомство.
  • Есть отдельная категория рекламодателей, которые обладают исключительными правами на услуги, которые они производят. Например, юрлицо, которое производит мебель. Оно далеко от продвижения своего товара. Поэтому этот рекламодатель может (но не должен) передать свою обязанность по передаче информации рекламораспространителю.
  • Для этого подписывается документ, согласно которому рекламодатель никак не участвует в передаче данных ОРД, а вместо него это делает рекламораспространитель или маркетинговое агентство.
  • Пока никакой ответственности за невыполнение закона не предусмотрено — ведомство тоже только начинает привыкать к закону и дает время на «разбег». Частичное предоставление информации о публикуемой рекламе никак не регламентировано — за это наказаний пока что не будет.
  • Если в течение года-полугода РКН поймет, что есть перекосы, то ведомство постарается все учесть и адаптировать закон.
  • Если компания понимает, что не сможете в рамках этой конструкции реализовать свои права, и бизнес начнет ухудшаться, то ведомство готово идти навстречу, оптимизируя процесс так, чтобы не наносить ущерба предпринимателям.

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