Роскомнадзор объяснил, как выполнять закон «О рекламе» с 1 сентября

На семинаре, проведенном Российским фондом «Экономика и управление», специалист Роскомнадзора разъяснила, как новый закон будет работать в реальности, а не на бумаге.

Что изменится в рекламе после 1 сентября

Поправки в закон «О Рекламе», которые вступят в силу с 1 сентября, можно назвать грандиозными для рынка. С этого дня все рекламодатели должны будут передавать в Роскомнадзор данные о рекламных кампаниях и всех креативах, которые будут реализованы в их рамках.

Даже если вы решили заказать контекстную рекламу у маркетингового агентства, все равно придется передать данные о ней — пусть и через посредников.

Для этого уже созданы «кандидаты в операторы рекламных данных», которые после проверки РКН станут полноценными операторами рекламных данных (ОРД). Все участники рынка с 1 сентября будут обязаны маркировать рекламу и отправлять данные о ней в ОРД — это касается и тех, кто распространяет рекламу, и тех, кто ее заказывает.

К слову, под определение рекламы, согласно поправкам в закон, попадает любая информация, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.

Закон, конечно, вызвал бурные споры в сообществе, однако Роскомнадзор, который будет реализовывать эту схему, успокаивает — на семинаре представитель ведомства пояснила, как будет проходить адаптация к поправкам с 1 сентября и какая ответственность будет за неисполнение требований.

Что говорит Роскомнадзор об учете интернет-рекламы