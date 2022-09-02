Оплата частных садиков и школ ИП маткапиталом

Как поправили закон

Загвоздка была в том, что по ст. 32 закона об образовании от 29.12.2012 № 273-ФЗ ИП может заниматься образовательной деятельностью сам или с привлечением педагогических работников. Во втором случае нужна лицензия на образовательную деятельность. И самое главное: такие индивидуальные предприниматели изначально уже были приравнены к образовательным организациям.

Но из-за несовершенства формулировок закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ “О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей” и Правил направления средств от 24.12.2007 № 926 оплачивать их услуги за счет маткапитала формально было нельзя.

В итоге отказы порождали многочисленные судебные споры и обращения в прокуратуру о дискриминации предпринимателей по сравнению с аналогичными юрлицами.

Федеральный закон от 04.08.2022 № 361-ФЗ с 15 августа 2022 года добавил в ч. 1 ст. 11 закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ “О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей” упоминание про индивидуальных предпринимателей наряду с организациями.

Можно подавать заявление

С 15 августа 2022 года Пенсионный фонд начал рассматривать заявления семей о распоряжении маткапиталом на оплату услуг детских садов и школ по обучению и присмотру за детьми, открытых индивидуальными предпринимателями.

Кроме того, родители теперь также могут оплатить мат. капиталом:

обучение детей у частных преподавателей;

услуги по присмотру и уходу, которые оказывают агентства и няни, работающие как ИП.

Условия

Использовать маткапитал на услуги физлиц можно при соблюдении двух условий:

№ Условие Пояснение 1 Наличие у того, с кем заключается договор, статуса ИП Регистрация просто в качестве самозанятого не подойдет. Поэтому потратить средства на услуги частного репетитора, работающего, например, по налогу на профессиональный доход либо вообще нигде не зарегистрированного, нельзя. 2 Наличие у ИП гослицензии на образовательную деятельность Она нужна не только при распоряжении средствами на обучение и содержание ребенка в частной школе или детском саду, но и в случае индивидуальных занятий с преподавателем, а также при найме няни для присмотра за детьми. То есть речь идет об ИП, которые при организации своих обучающих программ не выступают преподавателями самостоятельно, а привлекают штат специалистов. Те ИП, где физлицо организатор и педагог одновременно, лицензия не нужна.

Распорядиться маткапиталом на частный детский сад/школу, услуги няни или обучение по дошкольным программам родители могут сразу после рождения ребенка, за которого получен капитал. По программам основного и дополнительного образования такое распоряжение возможно, когда ребенку исполнится 3 года.

В обоих случаях использовать средства можно на любого из детей в семье.

Как оплатить и подтвердить

Для семей оплата услуг предпринимателей практически ничем не отличается от стандартного распоряжения материнским капиталом на обучение или присмотр, уход.

Родителям нужно подать в ПФР два документа:

Заявление. Заключенный с ИП договор на оказание услуг с расчетом стоимости.

Это документы принимают в клиентских службах Пенсионного фонда и МФЦ, которые оказывают услуги по материнскому капиталу. Отправить заявление можно и через портал Госуслуг или сайт Пенсионного фонда.

Однако есть важная особенность: владельцу сертификата нужно после этого представить в ПФР оригинал договора, поскольку у ИП (в отличие от вузов и школ) нет обмена данными с ПФР о договорах на обучение.

Регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя и наличие лицензии на образовательную деятельность специалисты ПФР проверяют сами через межведомственное взаимодействие. То есть эти документы нести и подавать не нужно.

Заключение

Правила распоряжения материнского капитала периодически обновляют. Это делает использование средств более простым и удобным.

Оплата детских садов, секций, кружков и занятий, организованных ИП, – это хорошее дополнение возможностей маткапитала.

Кстати, обучение детей – это второе по востребованности направление расходования материнского капитала после улучшения жилищных условий.

Использованные материалы: пресс-центр ПФР.