Система быстрых платежей

Как россиян мягко подталкивают к оплате по QR-коду. Почему чаще всего это невыгодно

Я уже неоднократно писала про оплату по QR-коду через Систему быстрых платежей. Выглядит это так: сканируете с мобильного телефона куар-код, подтверждаете в приложении банка, деньги снимаются со счета. СБП привязана именно к банковскому счету, наличие карты необязательно.

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Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк» Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Я уже второй раз встретилась с ситуацией, когда торговая точка мягко навязывала вариант оплаты именно через код. Первый случай уже как-то упоминала на канале.

Терминал Халва для выдачи товаров из интернет-магазинов сначала предложил мне только вариант оплаты через СБП. И я удивилась, что нет оплаты картой, но все же попробовала отсканировать код. Оплата не прошла, какая-то ошибка. Через некоторое время на терминале появилась надпись, типа, раз не хотите через СБП, платите картой.

Второй случай приключился на днях. Я сдавала ПЦР на корону через Гемотест. Сотрудница протянула терминал со словами «У нас оплата через QR-код». И на экране действительно было что-то написано про СБП. Но я настояла на оплате картой. Девушка сказала: «Хорошо, но тогда на чеке не будет куар-кода». Как вы понимаете, мне он был не нужен.

Почему торговым точкам СБП и коды выгоднее обычных карточек?

Все просто — там в несколько раз ниже комиссия. Центробанк установил максимум такой комиссии в 0,7% от суммы оплаты. А с обычными картами комиссии бывают и по 2-3%. То есть бизнес тратит меньше денег на оплату услуг банка.

Почему же я не захотела сделать доброе дело для бизнеса и уменьшить его расходы? Дело в том, что большинство банков не начисляют кэшбэк за оплату через СБП. Банки платят кэшбэк из прибыли, которую получают за обработку операций оплаты. Если через СБП комиссия составляет 0,7%, даже мизерный кэшбэк в 1% и то получается банку в минус.

А в каких случаях все же может пригодиться оплата через QR-код?

  1. Вы забыли дома карту, а приложение Mir Pay с работающей картой МИР у вас не стоит.
  2. Вы хотите платить телефоном, но у вас нет карты МИР или ваш банк не поддерживается приложением бесконтактной оплаты Mir Pay.
  3. Вы хотите платить телефоном, а не картой, но у вас в телефоне нет NFC — модуля для бесконтактной оплаты.
  4. Вы хотите платить телефоном, но у вас — Iphone. А на него нельзя поставить Mir Pay.
  5. Ваша карта заблокирована или утеряна. Пока делают новую, можно платить с банковского счета через СБП и QR-код.
  6. Торговая точка дает скидку за оплату через СБП.

Например, на заре внедрения сервиса оплаты через QR Wildberries давал скидку в 5%. Но это всегда — временная акция, чтобы приучить к новому способу оплаты.

А иначе это невыгодно компании: если скидка, например, 5%, то за оплату картой банку надо отдать 2-3%, то есть даже выгоднее скидки.

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