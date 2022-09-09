Как устроен рынок криптовалют в России и можно ли на нем заработать

Что такое криптовалюта

Криптовалюта — это актив, в выпуске которого не участвует Центральный банк или другой регулятор денежного обращения страны. У него нет материального выражения, он создается с помощью криптографических алгоритмов и функционирует в цифровом виде. Крипту могут создать компании, организации и даже частные лица.

Важно! Криптовалюта простыми словами — это актив, который обращается только в цифровом виде и используется в основном для инвестирования и накопления, а не как универсальное средство обмена.

Впервые о криптовалюте стало известно в 2008 году. Тогда человеком или группой авторов под псевдонимом Сатоси Накамото была опубликована статья «Биткоин: система цифровой пиринговой наличности», в которой описана полностью децентрализованная система электронной наличности. Первая криптовалюта — биткоин — появилась в 2009 году, ее, как считается, создал Накамото.

В некоторых странах криптовалюта легализована. В России отношение к криптовалюте среди регулирующих органов разнится. Банк России видит большие риски для финансовой стабильности при обращении криптовалюты и выступает за ее запрет. Минфин и правительство считают, что криптовалюта может обращаться в стране, однако необходимо четкое регулирование. Дискуссии о месте криптовалюты в России ведутся до сих пор.

Чем криптовалюта отличается от обычных денег типа рубля и доллара

Ключевое отличие криптовалюты от рубля или доллара в том, что у нее отсутствует централизованный орган, который будет эмитировать (выпускать в обращение) деньги. То есть ни банки, ни госорганы не могут повлиять на трансакции, которые совершают участники системы. Вся организационная деятельность происходит коллективно участниками сети, контроля над ней нет у какого-то одного участника.

Криптовалюта обладает некоторыми свойствами традиционных фиатных денег (стандартное средство оплаты в национальных валютах): она может выступать в качестве сбережения. Однако не может выступать заменой традиционным деньгам.

Что такое блокчейн

Криптовалюта строится на системе блокчейн (буквально — цепочка блоков) — технологии шифрования и хранения данных (реестра), которые распределены по множеству компьютеров, объединенных в общую сеть.

Блокчейн — это база данных, которая хранит все совершенные трансакции, причем каждый новый блок содержит данные о предыдущем блоке. В каждом блоке содержится ограниченное количество трансакций.

В процессе создания блоков применяются сложные алгоритмы, требующие большой вычислительной мощности. Поэтому считается, что в блокчейн крайне трудно внести ложные данные. Именно поэтому технология хорошо подходит для ведения реестра операций, например, платежных. В случае криптовалют в блоки записывается информация о движении средств: какие суммы перешли, из какого кошелька в какой.

Формы криптовалюты

Существует мнение, что криптовалюты можно разделить на две категории: коины (монеты) и токены.

К коинам относятся биткоины и альткоины, к токенам — сами токены и их подвид NFT, то есть невзаимозаменяемые токены. Также существует категория стейблкоинов, которые по техническим характеристикам являются токенами, однако используются и воспринимаются как монеты.

Биткоин

Первая появившаяся криптовалюта, которая занимает отдельное место на крипторынке за счет своих капитализации и влияния.

Альткоины

Все криптовалюты, появившиеся после биткоина. Это криптовалюты со своим блокчейном.

Первые альткоины Litecoin и Namecoin появились в 2011 году. Разработчики альткоинов стремились преодолеть ряд проблем, присущих биткоину. Поэтому альткоины похожи на биткоин: у них исходный код биткоина, однако он изменен. За счет этого разработчики альткоинов могут ускорять трансакции, оптимизировать майнинг.

Токены

Это активы, которые можно использовать, в частности, как свидетельство о праве на долю в активах или доходах некоего бизнеса, то есть как аналог ценных бумаг.

Токены эмитирует компания с целью привлечения капитала для проектов. Токены не имеют собственного блокчейна, как криптовалюты.

NFT

Буквально это значит «невзаимозаменяемые токены» (non-fungible tokens). Это вид токенов, который отличается тем, что каждый экземпляр уникален, его нельзя заместить или обменять на другой токен.

Хотя изначально токены созданы как взаимозаменяемые активы, NFT свидетельствуют о праве на владение уникальными активами, например произведениями искусства, однако это лишь запись в виртуальном реестре, которая сама по себе не дает никаких прав.

Стейблкоины

Это токены, стоимость которых привязана к физическим активам, например, доллару, нефти, золоту, газу. В отличие от биткоина и альткоинов стоимость стейблкоинов относительно стабильна. Колебания цен стейблкоинов ниже, чем у криптовалют.

Как создается криптовалюта

Криптовалюты создаются в процессе майнинга (добычи).

Это решение сложных математических задач на мощных компьютерах, в ходе которого тратится большое количество электроэнергии. В результате майнинга появляется криптомонета — криптографический хэш-код, который невозможно подделать из-за его длинного и сложного математического написания.

В результате математических операций формируются новые криптовалютные блоки. За проведение этих расчетов майнеры (добытчики) получают вознаграждение. Сейчас майнинг чаще всего оказывается более затратным, нежели торговля активами на биржах, однако здесь потребуются знания и опыт.

Преимущества и недостатки криптовалюты

Создатель биткоина главным преимуществом криптовалют перед традиционными фиатными деньгами считает отсутствие посредника в виде государства или банка при совершении трансакции между двумя сторонами. Также к преимуществам относят то, что вся система построена на криптографии, а не на доверии к тому или иному государственному или коммерческому институту.

При этом правительства многих стран неоднозначно относятся к криптовалюте, так как видят в ней угрозу финансовой стабильности существующей денежной системы.

Преимущества криптовалюты

Анонимность (нельзя отследить получателя и отправителя денег, известны только номера криптокошельков).

Открытый код, позволяющий добывать виртуальные монеты любому желающему.

Независимость от регулятора.

Не подвержена инфляции, так как выпускается в ограниченном объеме и увеличить его нельзя.

Недостатки криптовалюты

Риск полного запрета со стороны государственных органов.

Невозможность отменить платеж.

Высокая волатильность, что может повлечь полную потерю вложенных средств.

Риск полной потери доступа к активам в случае утери пароля к кошельку.

Отсутствие гарантий и страховок.

Отсутствие четкого законодательного регулирования.

Хранение и использование криптовалюты в России

Хотя покупатель и продавец криптовалюты могут физически находиться в России, торговля криптой обычно происходит на виртуальных площадках, зарегистрированных за рубежом, а значит, формально сделки происходят не в России, объясняет сооснователь ENCRY Foundation Роман Некрасов.

«Такие операции пользователь совершает на свой страх и риск», — добавляет он.

Если человек хочет оставаться в правовом поле, то при продаже криптовалюты ему нужно заплатить налог. Порядок и основания для уплаты налога Минфин разъяснял в своих письмах.

«Сейчас большинство пользователей предпочитают никак не заявлять о своих трансакциях, тем более происходят они в виртуальном пространстве», — говорит Некрасов.

Для физических лиц на данный момент нет ограничений на покупку и продажу криптовалюты, добавляет Станислав Панков. При этом важно фиксировать все факты покупки и продажи криптовалюты, потому что ежегодно необходимо отчитываться перед налоговой службой за прибыль физического лица, замечает эксперт. Для этого необходимо каждый год подавать декларацию по форме 3-НДФЛ (утвержденный налоговый отчет о доходах физического лица).

Налогоплательщики должны заполнять и сдавать в ФНС такую справку с указанием полученных за предыдущий год доходов, отмечает Панков.

«При покупке криптовалют необходимо строго фиксировать все факты передачи денежных средств обменникам, которые продают криптовалюты, и подтверждать законность происхождения денежных средств. Если инвестор покупает криптовалюты за деньги, которые, например, получает в виде официальной зарплаты на свой банковский счет, то подтвердить их происхождение будет легко. Если же это покупки за наличные деньги, то происхождение необходимо объяснять, иначе такого инвестора могут заподозрить в отмывании денег через криптовалюты», — объясняет он. Такие случаи бывают, предупреждает эксперт.

«Для торговли криптовалютой нужно открыть свой криптокошелек. Это займет две — три минуты. Нужно скачать мобильное приложение, установить его на смартфон, открыть и создать кошелек. Очень важно аккуратно сохранить приватные ключи, которые являются чем-то вроде секретного пароля пользователя кошелька, их никому нельзя показывать», — говорит Панков.

Существующие криптовалюты: список

В мире существует несколько тысяч криптовалют. Приведем список из 10 крупнейших по капитализации криптовалют (на 2 сентября 2022 года):

Bitcoin (BTC). Ethereum (ETH). Tether (USDT). USD Coin (USDC). BNB (BNB). Binance USD (BUSD). XRP (XRP). Cardano (ADA). Solana (SOL). Dogecoin (DOGE).

Как можно заработать на криптовалюте

Для начала инвестору следует понять, какой уровень терпимости к риску он готов принять, говорит Некрасов из ENCRY Foundation. Затем следует определиться, на какой горизонт он будет инвестировать: год, пять, десять лет, какой суммой может рискнуть, ведь криптовалюты — это высокорисковые активы, предупреждает он.

«В целом подход к инвестированию в криптовалюты мало чем отличается от составления инвестстратегии при покупке акций», — поясняет эксперт.

Также стоит помнить, что динамика крипторынка во многом зависит от макроэкономических факторов.

«Крипторынок сильно коррелирован с фондовыми рынками США и Азии, так что ждать, что NASDAQ и S&P500 будут падать, а криптовалюта — исключительно расти, лучше не стоит», — говорит эксперт.

По мнению Панкова из TTM Academy, прежде всего стоит инвестировать в свои знания.

«Иначе из-за отсутствия опыта и финансовой грамотности, а также непонимания работы криптовалютных технологий и основ безопасности можно быстро потерять весь капитал или его большую часть», — предупреждает он.

Также на рынке криптовалют присутствует огромное количество мошенников и хакеров, которые придумывают новые способы похищения денежных средств у неопытных пользователей.

«Однозначно следует подумать над получением образования, чтобы уметь взвешенно действовать на крипторынке. После этого можно зарегистрироваться на криптобирже и сделать первые покупки», — считает эксперт.

Вместо заключения: памятка

Криптовалюта — это разновидность виртуальных активов, в выпуске которых не участвует Центральный банк или другой регулятор денежного обращения страны.

Ключевое отличие криптовалюты от рубля или доллара в том, что у нее отсутствует централизованный орган, который будет эмитировать (выпускать, печатать) деньги. Ни банки, ни госорганы не могут повлиять на трансакции, которые совершают участники системы.

Криптовалюта строится на системе блокчейн (технология шифрования и хранения данных), которая состоит из блоков информации, объединенных в общую сеть.

У криптовалюты есть свои преимущества и свои недостатки.

Криптовалюту на территории РФ можно покупать и продавать. При этом важно фиксировать все факты покупки и продажи криптовалюты, потому что ежегодно необходимо отчитываться перед налоговой службой за прибыль от сделки с криптовалютой.

Внимание!

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты, организации либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является вашей задачей.

Сообщаем, что Банк России выступает за введение запрета на организацию выпуска и (или) выпуск, организацию обращения и обмена криптовалюты (в том числе криптобиржами, криптообменниками, P2P-платформами) на территории Российской Федерации и установление ответственности за нарушение данного запрета.

Торговля криптовалютой обладает существенным риском полного обесценения в случае потери доверия к ней пользователей и потери всех вложенных средств.