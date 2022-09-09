Согласие на раскрытие налоговой тайны. Как заполнить правильно, чтобы не отказали

Основное изменение

Федеральный закон от 01.05.2022 № 120-ФЗ с 1 августа 2022 года ст. 102 НК о налоговой тайне дополнил пунктом 2.3.

Согласно ему, не является разглашением налоговой тайны представление налоговым органом таких сведений о налогоплательщике (плательщике страховых взносов) иному лицу при наличии согласия плательщика на это. При этом можно выбирать — открыть все сведения, полученные налоговым органом, или их часть.

Чем руководствоваться

Указанное согласие направляют в ИФНС в электронной форме. Сведения, составляющие налоговую тайну, тоже предоставляют в электронной форме по электронному запросу.

Сведения о запросах (о направлении сведений по запросу, об отказе в предоставлении сведений) отображаются в личных кабинетах налогоплательщика, давшего согласие. Формат и порядок его направления, а также порядок предоставления налоговым органом сведений налоговой тайны иному лицу утверждает приказ ФНС.

Пока он не принят, можно руководствоваться письмом ФНС от 29.08.2022 № АБ-4-19/11332, в котором она привела рекомендуемые формат согласия, порядок его направления и порядок предоставления сведений налоговиками. Отметим, что как показывает практика, основной приказ ФНС практически не будет отличаться от рекомендаций письма.

Учтите, что с 1 сентября 2022 года также признано утратившим силу письмо ФНС от 14.05.2018 № ГД-4-19/9120 с рекомендуемыми формой и форматом запроса на получение сведений налоговой тайны, признанных общедоступными.

В Приложении № 2 к письму от 29.08.2022 № АБ-4-19/11332 ФНС приводит визуализацию формата формы согласия по КНД 1110058 (поскольку на бумаге его не подают).

Структура согласия

Оно состоит изначально из 3-х листов:

титульный; коды сведений, составляющих налоговую тайну для общего доступа; коды сведений, составляющих налоговую тайну, для предоставления иному лицу (здесь приводят реквизиты запрашивающего налоговую тайну налогоплательщика).

Заполнение реквизитов согласия

Признак налогоплательщика может быть 1 или 2 — то есть ИП или нет.

Также нужно проставить:

признак документа (1 — предоставление согласия, 2 — его отзыв);

(1 — предоставление согласия, 2 — его отзыв); признак раскрытия сведений (1 — общедоступность, 2 — предоставление иному лицу).

В периоде, за который раскрывается налоговая тайна, нужно указать отчетный период (год) по документам, представленным в налоговый орган, на сведения которых распространяется согласие.

При этом согласие на сведения из документов, не имеющих периодичности сдачи в налоговую, означает раскрытие актуальных сведений на момент их предоставления.

В поле «Период, за который раскрываются сведения, составляющие налоговую тайну» указывают даты его начала и окончания. При этом начальный год должен быть не ранее чем за 3 предшествующих года от текущего. При не заполнении окончания периода согласие распространяется на раскрытие сведений с начального указанного периода и включая следующие отчетные периоды.

Срок действия согласия указывают без учета времени. При наступлении срока оно автоматически признается не действующим. Дать согласие задним числом нельзя. Если второе поле не заполнено, согласие действует до его отзыва.

Для выбора необходимых кодов используют Классификатор сведений, составляющих налоговую тайну, который состоит из двух подклассов:

Подкласса сведений , составляющих налоговую тайну.

, составляющих налоговую тайну. Подкласс комплектов — сгруппированных сведений, составляющих налоговую тайну, под определенную задачу их использования.

Классификатор ведёт ФНС на постоянной основе. Его актуальная версия есть на официальном сайте Налоговой службы, в сервисах и платформах ФНС.

Согласие подают отдельно:

для каждого комплекта;

при даче согласия иному лицу в соответствии с кодами сведений для каждого лица. При этом допустим выбор нескольких кодов сведений в одном согласии.

Как направить согласие

Приложение № 3 к письму ФНС № АБ-4-19/11332 содержит:

рекомендуемый порядок направления в налоговую согласия плательщика на предоставление сведений о нём, составляющих налоговую тайну, который станет обязательным;

правила его заполнения;

основания отказа в приеме согласия;

положения об отзыве согласия.

Общий подход

Согласие может направить сам плательщик или его представитель. Это касается и признания сведений налоговой тайны общедоступными, и их предоставления иному лицу.

Согласие должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.

Способы его отправки в ИФНС такие:

по телекоммуникационным каналам связи;

через сервисы и иные платформы ФНС;

личный кабинет налогоплательщика.

Все поля согласия обязательны для заполнения, если иное прямо не установлено порядком его заполнения. К согласию нужно приложить копию документа, подтверждающего полномочия представителя на его подписание.

Правила подписания согласия таковы:

Кто подписывает Вид эл. подписи Руководитель организации, ИП либо уполномоченный представитель плательщика Усиленная квалифицированная Физлицо не ИП Усиленная квалифицированная при подаче согласия по ТКС, через иные сервисы и платформы ФНС. Усиленная неквалифицированная — при направлении согласия через личный кабинет налогоплательщика.

Согласие направляют в налоговый орган в зависимости от выбранного цифрового значения в поле «Признак раскрытия сведений»:

Что выбрали Пояснение «1» — признание сведений налоговую тайны общедоступными Плательщик или его представитель сам заполняет и направляет согласие по ТКС, через сервисы и иные платформы ФНС «2» — предоставление сведений иному лицу Лицо, запрашивающее сведения налоговой тайны плательщика, или его представитель формирует согласие, подписывает его и направляет по ТКС, через сервисы и платформы ФНС плательщику для подписания.

Согласие считается принятым налоговым органом, если плательщику или его представителю:

поступило подтверждение приема в сервисах и иных платформах ФНС в соответствии с порядками их использования;

по ТКС пришла квитанция о приеме.

При этом датой получения налоговым органом согласия считается дата, указанная в подтверждении приема либо квитанции. Сведения о предоставленных согласиях отображаются в личном кабинете налогоплательщика.

Когда откажут

При подаче согласия с признаком 1 (признание общедоступными) основания для отказа в его приеме такие:

не тот вид электронной подписи или несоответствие данных владельца квалифицированного сертификата ключа ее проверки данным плательщика/его представителя, указанным в согласии;

нет документов, подтверждающих полномочие на подачу согласия;

согласие подписано плательщиком или его представителем, у которых нет полномочий подтверждать достоверность и полноту сведений в согласии.

В последнем случае это могут быть следующие моменты:

руководитель, в т. ч. управляющей организации дисквалифицирован либо ИП лишен права заниматься предпринимательской деятельностью;

руководитель или ИП снят с учета на основании сведений о смерти в Едином госреестре ЗАГС;

наличие в налоговом органе вступившего в силу судебного акта, которым установлен/подтвержден факт отказа руководителя от участия (руководства) в организации;

наличие вступившего в силу судебного акта в отношении руководителя или ИП о признании его безвестно отсутствующим, недееспособным в части предоставления согласия или подтверждения достоверности и полноты сведений в согласии, или об объявлении умершим;

в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени компании;

в ЕГРЮЛ внесена запись о прекращении юрлица;

в ЕГРИП внесена запись о прекращении физлицом деятельности в качестве ИП или о его исключении.

При даче согласия на предоставление сведений налоговой тайны иному лицу (признак 2) основания для отказа у налоговиков аналогичные.

При частичном несовпадении запрашиваемых сведений налоговой тайны и периода их предоставления в запросе со сведениями и периодом в согласии заявителю предоставят только данные за период, которые указаны в согласии.

Отзыв согласия

Плательщик делает это в одностороннем порядке, когда проставляет в поле «Признак документа» значение 2. Автоматически будет сформировано согласие с признаком его отзыва. Его направляют в налоговую теми же способами. Сведения о согласии с признаком его отзыва отображаются в личном кабинете налогоплательщика.

Прекращение действия

Автоматически согласия прекращают свое действие: