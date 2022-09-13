Обзор нововведений и разъяснений для бухгалтера за первую половину сентября 2022 года

Отчетность
О подаче уточненного РСВ при оплате вынужденного прогула
Средний заработок, выплаченный работнику за время вынужденного прогула считается его доходом и облагается взносами по общим правилам. Организации необходимо представить уточненные расчеты по страховым взносам за соответствующие отчетные периоды.
Письмо Федеральной налоговой службы от 26.08.2022 № ЕА-3-15/9241@.
О внесении изменений в приложение № 18 к постановлению Правительства от 12 марта 2022 г. № 353
Действие упрощенного порядка подтверждения соответствия продукции при ввозе из-за границы или выпуске в обращение на территории страны продлено до 1 сентября 2023 года.
Постановление Правительства от 31.08.2022 № 1522.
Федеральные налоги
Об НДФЛ в отношении доходов работников из страны ЕАЭС в связи с работой по найму в РФ
Зарплату гражданина Армении нужно облагать НДФЛ по ставке 13% с первого дня работы.
Если по итогам года сотрудник из страны ЕАЭС не приобретает статус налогового резидента РФ, то НДФЛ, удержанный с его доходов по ставке 13%, нужно пересчитать по ставке 30%.
Письмо Министерства финансов от 12.08.2022 № 03-04-05/78614.
Об учете в целях налога на прибыль доходов, полученных обществом взаимного страхования
Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, перечислены в статье 251 НК. К ним относятся, в частности, доходы, являющиеся целевым финансированием, при соблюдении определенных условий.
Письмо Министерства финансов от 09.08.2022 № 03-03-06/3/77085.
Об НДФЛ с доходов, полученных в рамках программы лояльности
Если организация предоставила скидку или бонус, то у покупателя-физлица возникает доход. НДФЛ не нужно платить только при определенных условиях.
Если цель программы лояльности не направлена на повышение клиентской активности в покупках, то бонусы облагаются НДФЛ по общей ставке 13%.
Письмо Министерства финансов от 05.08.2022 № 03-04-06/76115.
О документальном подтверждении расходов в целях налога на прибыль
Расходы организации могут быть учтены при расчете налоговой базы по налогу на прибыль в случае оформления документами, соответствующими требованиям действующего законодательства, при условии обоснованности таких затрат.
Письмо Министерства финансов от 12.07.2022 № 03-03-06/1/66917.
Об НДС и налоге на прибыль при выполнении белорусской организацией строительных работ через обособленное подразделение в РФ
Прибыль, полученная белорусской организацией от осуществления строительной деятельности на территории России, облагается налогом в РФ.
Если белорусская фирма выполняет строительные работы, местом реализации которых признается территория РФ, через свое обособленное подразделение (филиал), она обязана уплатить НДС сама.
Письмо Министерства финансов от 05.08.2022 № 03-07-13/1/76001.
Об НДФЛ с вознаграждения работника, выполняющего трудовые обязанности по трудовому договору за пределами РФ
Уплата НДФЛ зависит от того, является работник налоговым резидентом РФ или нет. Налоговый резидент платит налог с любых доходов: как с российских, так и с зарубежных.
Если работник трудится за границей и утратил статус резидента, его доходы не облагаются НДФЛ.
Письмо Министерства финансов от 04.08.2022 № 03-04-05/75657.
О предоставлении социального вычета по НДФЛ по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги
Соцвычет по НДФЛ по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги ограничен общей суммой в 120 000 рублей за налоговый период. Физлицо может получить его за услуги, оказанные для себя, детей и подопечных.
Письмо Министерства финансов от 15.08.2022 № 03-04-06/79405.
Об учете в целях налога на прибыль доходов в виде платы за предоставление бланков трудовых книжек и возмещения коммунальных услуг, а также расходов на их приобретение
Доходы в виде взимаемой с работника платы за предоставление бланков трудовых книжек (вкладышей к ним) подлежат учету для целей налога на прибыль в общем порядке.
При этом затраты работодателя на приобретение бланков документов учитываются в базе по налогу.
Письмо Министерства финансов от 15.08.2022 № 03-03-06/3/79208.
Об НДФЛ с заработной платы; о предложении по освобождению от уплаты страховых взносов на ОПС с выплат работникам, являющимся пенсионерами
Заработная плата является доходом налогоплательщика, подлежащим обложению НДФЛ. Снижение ставок по НДФЛ в отношении доходов в виде заработной платы не предусмотрено.
Письмо Министерства финансов от 03.08.2022 №03-04-05/74928.
О признании задолженности безнадежной в целях налога на прибыль в случае исключения должника из ЕГРЮЛ и прекращения исполнительного производства
Компании, исключенные из ЕГРЮЛ из-за невозможности ликвидации или из-за недостоверных сведений, ликвидированными не признаются. В таких случаях кредитор не вправе учитывать в расходах безнадежный долг.
Письмо Министерства финансов от 03.08.2022 № 03-03-06/1/75197.
Об учете доходов, полученных при прощении задолженности, и документальном подтверждении такого прощения в целях налога на прибыль
Кредиторскую задолженность можно списать, когда по задолженности истек срок исковой давности, т. е. если прошло три года с момента установленной оплаты и когда кредитора ликвидировали.
Письмо Министерства финансов от 03.08.2022 № 03-03-06/1/75207 .
О временном порядке признания для целей налога на прибыль курсовых разниц, возникших в 2022 - 2024 гг…
и предоставлении налогоплательщикам права на опционное применение норм в части курсовых разниц
В 2022 - 2024 гг. по обязательствам и требованиям в иностранной валюте положительные курсовые разницы возникают и отражаются во внереализационных доходах только на дату погашения или исполнения.
Ежемесячно учитывать в доходах положительную курсовую разницу не требуется.
Письмо Министерства финансов от 05.08.2022 № 03-03-06/1/76173.
О возможности получения социального вычета по НДФЛ в сумме фактических расходов на обучение ребенка по очной форме обучения в иностранной организации
У иностранной организации должен быть документ, подтверждающий статус образовательного учреждения. Тогда у налогоплательщика есть право соцвычет по НДФЛ.
Письмо Министерства финансов от 04.08.2022 № 03-04-05/75580.
О применении IT-организацией пониженных ставок по налогу на прибыль
и тарифов страховых взносов и о последствиях невыполнения условий для их применения по итогам отчетного (налогового) периода
Если организация утратила право на нулевую ставку налога на прибыль, ей нужно пересчитать налог по общей ставке с начала года.
Письмо Министерства финансов от 08.07.2022 № 03-03-06/1/65703.
О признании дебиторской задолженности безнадежной в целях налога на прибыль,…
если истек срок на предъявление судебного акта о взыскании задолженности на принудительное исполнение
Суммы безнадежных долгов относятся к внереализационным расходам. Однако для признания долга безнадежным нужно выполнить условия пункта 2 статьи 266 НК.
Письмо Министерства финансов от 03.08.2022 № 03-03-06/1/74941.
Трудовые отношения
О внесении изменений в постановление Правительства от 13 марта 2021 № 362
Скорректированы правила предоставления субсидий в 2022 организациям и ИП в целях стимулирования занятости отдельных категорий граждан. Программа субсидирования найма распространена на всех безработных граждан в возрасте до 30 лет.
Постановление Правительства от 19.08.2022 № 1461.
О необходимости обеспечения работодателями, перешедшими на электронный документооборот, взаимодействия своих систем ЭДО с Единым порталом государственных и муниципальных услуг (функций)
Организации, которые перешли на электронный документооборот, должны обеспечить взаимодействие своих систем ЭДО с системой «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
Правила взаимодействия информационной системы работодателя и порталом Госуслуг утверждены постановлением Правительства от 01.07.2022 № 1192.
Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 01.08.2022 № ПГ/19773-6-1.
Социальное страхование
О месте уплаты страховых взносов в фиксированном размере ИП,…
применяющим ПСН и осуществляющим предпринимательскую деятельность не по месту госрегистрации в качестве ИП
Страховые взносы за себя ИП на ПСН, уплачивает по месту своей основной регистрации, то есть по месту жительства, независимо от места осуществления своей деятельности. Так же сдается и отчетность.
Письмо Министерства финансов от 27.07.2022 № 03-15-05/72522.
Об уплате страховых взносов при реорганизации в форме преобразования
База для исчисления страховых взносов не является предметом передачи правопреемнику. Правопреемник вправе учитывать только те выплаты, которые начислены начиная со дня его создания.
Письмо Министерства финансов от 14.07.2022 № 03-03-07/67989.
ККТ
О выдаче кассового чека (БСО) в электронной форме…
об изменении реквизитного состава кассового чека на бумажном носителе, об увеличении (отмене) предельного объема данных кассового чека в байтах
Выдача кассового чека или БСО на бумаге является обязанностью пользователя ККТ.
Продавец имеет право не выдавать кассовый чек или БСО на бумаге только в том случае, когда покупатель (клиент) самостоятельно выразил желание получить кассовый чек в электронной форме и одновременно с этим отказался от бумажной формы чека.
Письмо Федеральной налоговой службы от 25.07.2022 № АБ-4-20/9533@.
Проверки и ответственность
Об истребовании документов (информации) при проведении камеральной проверки декларации по НДС
В рамках проверки инспекторы могут истребовать счета-фактуры, первичные и иные документы, относящиеся к операциям, сведения о которых указаны в декларации по НДС, а также документы и информацию по контрагентам организации.
Письмо Министерства финансов от 08.08.2022 № 03-02-07/76672.
О взаимозависимости как о поводе для назначения выездной проверки
Взаимозависимость сама по себе не критична и не является поводом для назначения проверки, если не идет речь о создании налоговых схем.
Письмо Федеральной налоговой службы от 16.08.2022 № СД-19-2/188@.
Судебная практика
Об оспаривании компанией многочисленных налоговых доначислений
Компания обратилась в арбитражный суд, чтобы обжаловать несколько решений инспекторов. Судьи по большей части поддержали ее.
Они, в частности, отметили, что «незавершенку» правомерно не перевели в состав ОС, а оборудование, размещенное на производственных объектах, является движимым имуществом.
Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 29.06.2022 № Ф04-3923/21.
О частичной отмене начисленного предпринимателю торгового сбора
Торговый сбор не должен взиматься, если на то нет экономических оснований. Если предприниматель припозднился с уведомлением о прекращении торговой деятельности, это не имеет значения для определения периода уплаты сбора.
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 21.06.2022 № Ф05-13078/22.
О налоговых доначислениях в связи с отнесением компанией ОС к неверной амогруппе
Инспекторы доначислили предприятию налоги на прибыль и на имущество (с пенями и штрафами), сославшись на то, что оно отнесло ряд основных средств не к той амортизационной группе.
Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 13.07.2022 № Ф10-3574/21
О доначислении налога на имущество в связи с необоснованным применением ЕСХН-льготы
Судьи не нашли свидетельств того, что кооператив не использовал нежилые помещения в деятельности по производству и реализации сельхозпродукции. Следовательно, к этим помещениям применимо освобождение от налога на имущество.
Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 14.07.2022 № Ф10-913/22.
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