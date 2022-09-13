Обзор нововведений и разъяснений для бухгалтера за первую половину сентября 2022 года

Отчетность

О подаче уточненного РСВ при оплате вынужденного прогула

Средний заработок, выплаченный работнику за время вынужденного прогула считается его доходом и облагается взносами по общим правилам. Организации необходимо представить уточненные расчеты по страховым взносам за соответствующие отчетные периоды.

Письмо Федеральной налоговой службы от 26.08.2022 № ЕА-3-15/9241@.

О внесении изменений в приложение № 18 к постановлению Правительства от 12 марта 2022 г. № 353

Действие упрощенного порядка подтверждения соответствия продукции при ввозе из-за границы или выпуске в обращение на территории страны продлено до 1 сентября 2023 года.

Постановление Правительства от 31.08.2022 № 1522.

Федеральные налоги

Об НДФЛ в отношении доходов работников из страны ЕАЭС в связи с работой по найму в РФ

Зарплату гражданина Армении нужно облагать НДФЛ по ставке 13% с первого дня работы.

Если по итогам года сотрудник из страны ЕАЭС не приобретает статус налогового резидента РФ, то НДФЛ, удержанный с его доходов по ставке 13%, нужно пересчитать по ставке 30%.

Письмо Министерства финансов от 12.08.2022 № 03-04-05/78614.

Об учете в целях налога на прибыль доходов, полученных обществом взаимного страхования

Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, перечислены в статье 251 НК. К ним относятся, в частности, доходы, являющиеся целевым финансированием, при соблюдении определенных условий.

Письмо Министерства финансов от 09.08.2022 № 03-03-06/3/77085.

Об НДФЛ с доходов, полученных в рамках программы лояльности

Если организация предоставила скидку или бонус, то у покупателя-физлица возникает доход. НДФЛ не нужно платить только при определенных условиях.

Если цель программы лояльности не направлена на повышение клиентской активности в покупках, то бонусы облагаются НДФЛ по общей ставке 13%.

Письмо Министерства финансов от 05.08.2022 № 03-04-06/76115.

О документальном подтверждении расходов в целях налога на прибыль

Расходы организации могут быть учтены при расчете налоговой базы по налогу на прибыль в случае оформления документами, соответствующими требованиям действующего законодательства, при условии обоснованности таких затрат.

Письмо Министерства финансов от 12.07.2022 № 03-03-06/1/66917.

Об НДС и налоге на прибыль при выполнении белорусской организацией строительных работ через обособленное подразделение в РФ

Прибыль, полученная белорусской организацией от осуществления строительной деятельности на территории России, облагается налогом в РФ.

Если белорусская фирма выполняет строительные работы, местом реализации которых признается территория РФ, через свое обособленное подразделение (филиал), она обязана уплатить НДС сама.

Письмо Министерства финансов от 05.08.2022 № 03-07-13/1/76001.

Об НДФЛ с вознаграждения работника, выполняющего трудовые обязанности по трудовому договору за пределами РФ

Уплата НДФЛ зависит от того, является работник налоговым резидентом РФ или нет. Налоговый резидент платит налог с любых доходов: как с российских, так и с зарубежных.

Если работник трудится за границей и утратил статус резидента, его доходы не облагаются НДФЛ.

Письмо Министерства финансов от 04.08.2022 № 03-04-05/75657.

О предоставлении социального вычета по НДФЛ по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги

Соцвычет по НДФЛ по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги ограничен общей суммой в 120 000 рублей за налоговый период. Физлицо может получить его за услуги, оказанные для себя, детей и подопечных.

Письмо Министерства финансов от 15.08.2022 № 03-04-06/79405.

Об учете в целях налога на прибыль доходов в виде платы за предоставление бланков трудовых книжек и возмещения коммунальных услуг, а также расходов на их приобретение

Доходы в виде взимаемой с работника платы за предоставление бланков трудовых книжек (вкладышей к ним) подлежат учету для целей налога на прибыль в общем порядке.

При этом затраты работодателя на приобретение бланков документов учитываются в базе по налогу.

Письмо Министерства финансов от 15.08.2022 № 03-03-06/3/79208.

Об НДФЛ с заработной платы; о предложении по освобождению от уплаты страховых взносов на ОПС с выплат работникам, являющимся пенсионерами

Заработная плата является доходом налогоплательщика, подлежащим обложению НДФЛ. Снижение ставок по НДФЛ в отношении доходов в виде заработной платы не предусмотрено.

Письмо Министерства финансов от 03.08.2022 №03-04-05/74928.

О признании задолженности безнадежной в целях налога на прибыль в случае исключения должника из ЕГРЮЛ и прекращения исполнительного производства

Компании, исключенные из ЕГРЮЛ из-за невозможности ликвидации или из-за недостоверных сведений, ликвидированными не признаются. В таких случаях кредитор не вправе учитывать в расходах безнадежный долг.

Письмо Министерства финансов от 03.08.2022 № 03-03-06/1/75197.

Об учете доходов, полученных при прощении задолженности, и документальном подтверждении такого прощения в целях налога на прибыль

Кредиторскую задолженность можно списать, когда по задолженности истек срок исковой давности, т. е. если прошло три года с момента установленной оплаты и когда кредитора ликвидировали.

Письмо Министерства финансов от 03.08.2022 № 03-03-06/1/75207 .

О временном порядке признания для целей налога на прибыль курсовых разниц, возникших в 2022 - 2024 гг…

и предоставлении налогоплательщикам права на опционное применение норм в части курсовых разниц

В 2022 - 2024 гг. по обязательствам и требованиям в иностранной валюте положительные курсовые разницы возникают и отражаются во внереализационных доходах только на дату погашения или исполнения.

Ежемесячно учитывать в доходах положительную курсовую разницу не требуется.

Письмо Министерства финансов от 05.08.2022 № 03-03-06/1/76173.

О возможности получения социального вычета по НДФЛ в сумме фактических расходов на обучение ребенка по очной форме обучения в иностранной организации

У иностранной организации должен быть документ, подтверждающий статус образовательного учреждения. Тогда у налогоплательщика есть право соцвычет по НДФЛ.

Письмо Министерства финансов от 04.08.2022 № 03-04-05/75580.

О применении IT-организацией пониженных ставок по налогу на прибыль

и тарифов страховых взносов и о последствиях невыполнения условий для их применения по итогам отчетного (налогового) периода

Если организация утратила право на нулевую ставку налога на прибыль, ей нужно пересчитать налог по общей ставке с начала года.

Письмо Министерства финансов от 08.07.2022 № 03-03-06/1/65703.

О признании дебиторской задолженности безнадежной в целях налога на прибыль,…

если истек срок на предъявление судебного акта о взыскании задолженности на принудительное исполнение

Суммы безнадежных долгов относятся к внереализационным расходам. Однако для признания долга безнадежным нужно выполнить условия пункта 2 статьи 266 НК.

Письмо Министерства финансов от 03.08.2022 № 03-03-06/1/74941.

Трудовые отношения

О внесении изменений в постановление Правительства от 13 марта 2021 № 362

Скорректированы правила предоставления субсидий в 2022 организациям и ИП в целях стимулирования занятости отдельных категорий граждан. Программа субсидирования найма распространена на всех безработных граждан в возрасте до 30 лет.

Постановление Правительства от 19.08.2022 № 1461.

О необходимости обеспечения работодателями, перешедшими на электронный документооборот, взаимодействия своих систем ЭДО с Единым порталом государственных и муниципальных услуг (функций)

Организации, которые перешли на электронный документооборот, должны обеспечить взаимодействие своих систем ЭДО с системой «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Правила взаимодействия информационной системы работодателя и порталом Госуслуг утверждены постановлением Правительства от 01.07.2022 № 1192.

Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 01.08.2022 № ПГ/19773-6-1.

Социальное страхование

О месте уплаты страховых взносов в фиксированном размере ИП,…

применяющим ПСН и осуществляющим предпринимательскую деятельность не по месту госрегистрации в качестве ИП

Страховые взносы за себя ИП на ПСН, уплачивает по месту своей основной регистрации, то есть по месту жительства, независимо от места осуществления своей деятельности. Так же сдается и отчетность.

Письмо Министерства финансов от 27.07.2022 № 03-15-05/72522.

Об уплате страховых взносов при реорганизации в форме преобразования

База для исчисления страховых взносов не является предметом передачи правопреемнику. Правопреемник вправе учитывать только те выплаты, которые начислены начиная со дня его создания.

Письмо Министерства финансов от 14.07.2022 № 03-03-07/67989.

ККТ

О выдаче кассового чека (БСО) в электронной форме…

об изменении реквизитного состава кассового чека на бумажном носителе, об увеличении (отмене) предельного объема данных кассового чека в байтах

Выдача кассового чека или БСО на бумаге является обязанностью пользователя ККТ.

Продавец имеет право не выдавать кассовый чек или БСО на бумаге только в том случае, когда покупатель (клиент) самостоятельно выразил желание получить кассовый чек в электронной форме и одновременно с этим отказался от бумажной формы чека.

Письмо Федеральной налоговой службы от 25.07.2022 № АБ-4-20/9533@.

Проверки и ответственность

Об истребовании документов (информации) при проведении камеральной проверки декларации по НДС

В рамках проверки инспекторы могут истребовать счета-фактуры, первичные и иные документы, относящиеся к операциям, сведения о которых указаны в декларации по НДС, а также документы и информацию по контрагентам организации.

Письмо Министерства финансов от 08.08.2022 № 03-02-07/76672.

О взаимозависимости как о поводе для назначения выездной проверки

Взаимозависимость сама по себе не критична и не является поводом для назначения проверки, если не идет речь о создании налоговых схем.

Письмо Федеральной налоговой службы от 16.08.2022 № СД-19-2/188@.

Судебная практика

Об оспаривании компанией многочисленных налоговых доначислений

Компания обратилась в арбитражный суд, чтобы обжаловать несколько решений инспекторов. Судьи по большей части поддержали ее.

Они, в частности, отметили, что «незавершенку» правомерно не перевели в состав ОС, а оборудование, размещенное на производственных объектах, является движимым имуществом.

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 29.06.2022 № Ф04-3923/21.

О частичной отмене начисленного предпринимателю торгового сбора

Торговый сбор не должен взиматься, если на то нет экономических оснований. Если предприниматель припозднился с уведомлением о прекращении торговой деятельности, это не имеет значения для определения периода уплаты сбора.

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 21.06.2022 № Ф05-13078/22.

О налоговых доначислениях в связи с отнесением компанией ОС к неверной амогруппе

Инспекторы доначислили предприятию налоги на прибыль и на имущество (с пенями и штрафами), сославшись на то, что оно отнесло ряд основных средств не к той амортизационной группе.

Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 13.07.2022 № Ф10-3574/21

О доначислении налога на имущество в связи с необоснованным применением ЕСХН-льготы

Судьи не нашли свидетельств того, что кооператив не использовал нежилые помещения в деятельности по производству и реализации сельхозпродукции. Следовательно, к этим помещениям применимо освобождение от налога на имущество.

Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 14.07.2022 № Ф10-913/22.

Все приведенные в обзоре документы представлены на сайте na.buhgalteria.ru.