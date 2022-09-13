Как работать после отпуска и ничего не упустить: осенние подсказки для бухгалтера

Но не тут-то было. На деле получается все наоборот: не успел выйти из отпуска, а голова уже опухла от накопившихся дел и вороха законодательных новшеств, требующих немедленной реакции.

Знакомая история? Если вам сложно втянуться в работу после отдыха и нет времени вникать во все изменения, эта статья для вас.

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Самый быстрый способ — пройти тест по летне-осенним законодательным изменениям. Сделайте это прямо сейчас, ответив на пять вопросов с мгновенной проверкой ответа.

№ п/п Вопрос Ответ 1. В октябре 2022 года компанию «А» должен проверять ФСС — так обозначено в графике плановых проверок. Состоится ли проверка с учетом введенного в марте моратория на проверки? Да, компанию проверят по графику. Мартовский мораторий на выездные проверки ФСС и контроль уплаты страховых взносов не распространяется (п. 8 ч. 3.1 ст. 1 закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ. Постановление Правительства от 10.03.2022 № 336) 2. Компания «В» (субъект малого бизнеса) в декабре прошлого года нарушила условия оказания ей господдержки. Может ли она в декабре 2022 года обратиться повторно за помощью? Да, у компании есть такая возможность. С 26.12.2022 заработают новые правила, по которым компания при определенных условиях может рассчитывать на повторную поддержку (закон от 28.06.2022 № 197-ФЗ) 3. Компания «С», аккредитованная в области информационных технологий, 01.09.2022 приняла на работу зарубежного ИТ-специалиста без разрешения на привлечение и использование иностранных работников. У сотрудника нет ни патента, ни разрешения на временное проживание. Нарушила ли компания действующее законодательство? Нет, компания законодательство не нарушила. Она вправе воспользоваться новым упрощенным порядком трудоустройства иностранных специалистов (закон от 28.06.2022 № 207-ФЗ) 4. Грозит ли компании штраф 50 000 руб., если она откажется заключать с покупателем договор из-за его нежелания предоставить персональные данные? Да, штраф возможен. С 01.09.2022 за такой отказ компании грозит административный штраф в размере от 30 000 до 50 000 руб., а должностному лицу − от 5 000 до 10 000 руб., если предоставление персональных данных не является обязательным по закону (ст. 14.8 КоАП в ред. Федерального закона от 28.05.2022 № 145-ФЗ) 5. При дистанционной продаже маркированного товара в сентябре 2022 года компания не указала в кассовом чеке реквизит «код товара». Это считается нарушением? Нет, это не нарушение. До 28.02.2023 при дистанционной продаже или торговле по образцам, при расчетах за услуги курьерской или почтовой доставки по поручению продавца при расчетах за маркированные товары реквизит «код товара» в чеке можно не отражать (постановление Правительства от 16.06.2022 № 1090)

Получилось пройти тест? Если результат не очень, не беда: загляните в следующий раздел за второй подсказкой.

Ознакомьтесь с последней нормативкой

Быть в курсе всех налоговых событий — задача непростая, особенно после отпуска.

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