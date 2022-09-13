Реклама в интернете. Новые требования с 1 сентября 2022 года

Новые полномочия Роскомнадзора
С 01.09.2022 действуют изменения в закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», которые наделили Роскомнадзор полномочиями по сбору, хранению и учету информации о распространяемой в Интернете рекламе.
С этой же даты организации, распространяющие рекламу в Интернете, приступили к передаче информации о ней в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР).
Причины новых требований
Основная цель — создать прозрачные условия в сфере интернет-рекламы в России и чтобы она стала прослеживаемой.
Суть в том, что созданный Роскомнадзором реестр ведёт независимый учет рекламы в Интернете, выступая гарантом между рекламодателем и рекламораспространителем.
Кроме того, сведения из ЕРИР позволяют:
- Федеральной антимонопольной службе (ФАС) — оперативно реагировать на неправомерную рекламу и определять отнесение информации к рекламе;
- Федеральной налоговой службе (ФНС) — обеспечить справедливое налогообложение.
Заказчики рекламы и другие участники рынка могут получить информацию из системы только в части своих прав и обязанностей через специальный сервис, для доступа к которому нужна учетная запись на Госуслугах.
Чем руководствоваться
Документ
Что регулирует
Федеральный закон от 02.07.2021 № 347-ФЗ
Внёс ключевые изменения в Закон о рекламе. В частности, это новая ст. 18.1 «Реклама в информационно-телекоммуникационной сети Интернет».
Постановление Правительства от 28.05.2022 № 974
Утвердило Правила взаимодействия Роскомнадзора с операторами рекламных данных и лицами, указанными в ч. 3 ст. 18.1 Закона о рекламе, вкл. порядок, сроки и формат представления информации о распространенной в Интернете рекламе.
Постановление Правительства от 25.05.2022 № 948
Утвердило критерии отнесения рекламодателей, рекламораспространителей, операторов рекламных систем, разместивших в Интернет рекламу для российских потребителей, к лицам, обязанным отчитываться в Роскомнадзор
Распоряжение Правительства от 30.05.2022 № 1362-р
Утвердило состав информации о распространенной в Интернете рекламе для учета, хранения и обработки Роскомнадзором
Приказ Роскомнадзора от 11.04.2022 № 63
Определил состав и порядок представления информации о распространенной в Интернете рекламе для Роскомнадзора, доступ к которой вправе получить рекламодатель, рекламораспространитель, оператор рекламных систем/данных, оператор социальной рекламы.
Что должно быть в интернет-рекламе
Это два обязательных реквизита:
- пометка «реклама»;
- указание на рекламодателя или на интернет-страницу с информацией о нём.
Это не касается рекламы в теле- и радиопрограммах и передачах, транслируемых в Интернете.
Состав передаваемых данных
Участники рекламного рынка вносят в ЕРИР информацию об объекте рекламирования, типе рекламной кампании в Интернете, средствах и формах распространения рекламы, ее стоимости, а также других параметрах.
В частности, нужно предоставлять данные о всей цепочке договоров, заключенных для распространения рекламы, включая реквизиты и содержание актов оказанных услуг.
Не нужно передавать информацию о рекламе:
- своих товаров, которую рассылают по электронной почте или сообщениями для групп пользователей;
- в теле- и радиопередачах, транслируемых через Интернет, если она идентична рекламе в них же, показанных различными способами вещания.
Информация, размещенная в информационной системе учета рекламы, хранится здесь не менее пяти лет со дня ее получения.
Порядок передачи
По закону указанную информацию передают в систему через операторов рекламных данных (ОРД). Для этого Роскомнадзор ведёт перечень компаний, готовых выполнять функции ОРД.
Эти компании наладили технологическое взаимодействие своих информационных систем с единым реестром интернет-рекламы Роскомнадзора и передают в ЕРИР данные о ней.
Срок направления информации оператору рекламных данных — через 20 календарных дней после распространения рекламы.
ОРД присваивает рекламе идентификатор, чтобы обеспечить ее прослеживаемость. После его получения рекламу можно распространять. Порядок присвоения такого идентификатора устанавливает Роскомнадзор.
Также с 1 сентября 2022 года Правительство может определять состав комиссии, утверждающей перечень операторов рекламных данных.
Формы документов по рекламе, которые нужно заполнять, система генерирует автоматически.
Кого обязали передавать информацию о рекламе
Это:
- рекламодатели (есть нюансы, см. ниже);
- рекламораспространители;
- операторы рекламных систем;
- рекламные посредники;
- владельцы соцсетей, аудиовизуальных сервисов, новостных агрегаторов;
- организаторы распространения информации в Интернете.
В то же время такая обязанность не распространяется на оператора социальной рекламы.
Распространители рекламы, операторы рекламных систем, рекламные посредники, обязанные размещать информацию в системе учета рекламы, могут делать самостоятельно или через операторов рекламных данных.
Особенности у рекламодателей
Что касается рекламодателей, то они не обязаны передавать информацию о рекламе в систему, если делегировали это рекламораспространителю либо оператору рекламной системы непосредственно или через уполномоченное лицо.
При этом рекламодатель должен обладать исключительным правом на объект рекламирования и/или быть изготовителем либо продавцом рекламируемого товара, информацию о рекламе которого должны по договору предоставлять другие лица.
Если же рекламодатель решил предоставить информацию сам, то делает это через личный кабинет системы радиочастотной службы (нужна подтвержденная учетная запись в ЕСИА). На такое дан 1 месяц после месяца, в котором разместили рекламу.
Использованы материалы: сайт и группа Вконтакте Роскомнадзора.