Реклама в интернете. Новые требования с 1 сентября 2022 года

Новые полномочия Роскомнадзора

С 01.09.2022 действуют изменения в закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», которые наделили Роскомнадзор полномочиями по сбору, хранению и учету информации о распространяемой в Интернете рекламе.

С этой же даты организации, распространяющие рекламу в Интернете, приступили к передаче информации о ней в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР).

Причины новых требований

Основная цель — создать прозрачные условия в сфере интернет-рекламы в России и чтобы она стала прослеживаемой.

Суть в том, что созданный Роскомнадзором реестр ведёт независимый учет рекламы в Интернете, выступая гарантом между рекламодателем и рекламораспространителем.

Кроме того, сведения из ЕРИР позволяют:

Федеральной антимонопольной службе (ФАС) — оперативно реагировать на неправомерную рекламу и определять отнесение информации к рекламе;

Федеральной налоговой службе (ФНС) — обеспечить справедливое налогообложение.

Заказчики рекламы и другие участники рынка могут получить информацию из системы только в части своих прав и обязанностей через специальный сервис, для доступа к которому нужна учетная запись на Госуслугах.

Чем руководствоваться

Документ Что регулирует Федеральный закон от 02.07.2021 № 347-ФЗ Внёс ключевые изменения в Закон о рекламе. В частности, это новая ст. 18.1 «Реклама в информационно-телекоммуникационной сети Интернет». Постановление Правительства от 28.05.2022 № 974 Утвердило Правила взаимодействия Роскомнадзора с операторами рекламных данных и лицами, указанными в ч. 3 ст. 18.1 Закона о рекламе, вкл. порядок, сроки и формат представления информации о распространенной в Интернете рекламе. Постановление Правительства от 25.05.2022 № 948 Утвердило критерии отнесения рекламодателей, рекламораспространителей, операторов рекламных систем, разместивших в Интернет рекламу для российских потребителей, к лицам, обязанным отчитываться в Роскомнадзор Распоряжение Правительства от 30.05.2022 № 1362-р Утвердило состав информации о распространенной в Интернете рекламе для учета, хранения и обработки Роскомнадзором Приказ Роскомнадзора от 11.04.2022 № 63 Определил состав и порядок представления информации о распространенной в Интернете рекламе для Роскомнадзора, доступ к которой вправе получить рекламодатель, рекламораспространитель, оператор рекламных систем/данных, оператор социальной рекламы.

Что должно быть в интернет-рекламе

Это два обязательных реквизита:

пометка «реклама»;

указание на рекламодателя или на интернет-страницу с информацией о нём.

Это не касается рекламы в теле- и радиопрограммах и передачах, транслируемых в Интернете.

Состав передаваемых данных

Участники рекламного рынка вносят в ЕРИР информацию об объекте рекламирования, типе рекламной кампании в Интернете, средствах и формах распространения рекламы, ее стоимости, а также других параметрах.

В частности, нужно предоставлять данные о всей цепочке договоров, заключенных для распространения рекламы, включая реквизиты и содержание актов оказанных услуг.

Не нужно передавать информацию о рекламе:

своих товаров, которую рассылают по электронной почте или сообщениями для групп пользователей; в теле- и радиопередачах, транслируемых через Интернет, если она идентична рекламе в них же, показанных различными способами вещания.

Информация, размещенная в информационной системе учета рекламы, хранится здесь не менее пяти лет со дня ее получения.

Порядок передачи

По закону указанную информацию передают в систему через операторов рекламных данных (ОРД). Для этого Роскомнадзор ведёт перечень компаний, готовых выполнять функции ОРД.

Эти компании наладили технологическое взаимодействие своих информационных систем с единым реестром интернет-рекламы Роскомнадзора и передают в ЕРИР данные о ней.

Срок направления информации оператору рекламных данных — через 20 календарных дней после распространения рекламы.

ОРД присваивает рекламе идентификатор, чтобы обеспечить ее прослеживаемость. После его получения рекламу можно распространять. Порядок присвоения такого идентификатора устанавливает Роскомнадзор.

Также с 1 сентября 2022 года Правительство может определять состав комиссии, утверждающей перечень операторов рекламных данных.

Формы документов по рекламе, которые нужно заполнять, система генерирует автоматически.

Кого обязали передавать информацию о рекламе

Это:

рекламодатели (есть нюансы, см. ниже);

рекламораспространители;

операторы рекламных систем;

рекламные посредники;

владельцы соцсетей, аудиовизуальных сервисов, новостных агрегаторов;

организаторы распространения информации в Интернете.

В то же время такая обязанность не распространяется на оператора социальной рекламы.

Распространители рекламы, операторы рекламных систем, рекламные посредники, обязанные размещать информацию в системе учета рекламы, могут делать самостоятельно или через операторов рекламных данных.

Особенности у рекламодателей

Что касается рекламодателей, то они не обязаны передавать информацию о рекламе в систему, если делегировали это рекламораспространителю либо оператору рекламной системы непосредственно или через уполномоченное лицо.

При этом рекламодатель должен обладать исключительным правом на объект рекламирования и/или быть изготовителем либо продавцом рекламируемого товара, информацию о рекламе которого должны по договору предоставлять другие лица.

Если же рекламодатель решил предоставить информацию сам, то делает это через личный кабинет системы радиочастотной службы (нужна подтвержденная учетная запись в ЕСИА). На такое дан 1 месяц после месяца, в котором разместили рекламу.

Использованы материалы: сайт и группа Вконтакте Роскомнадзора.