МИР

Почему Турция и другие страны могут послушаться Америку и прекратить работать с картой «Мир»?

Сейчас много новостей по этой теме. И вот в комментариях к одному из материалов прочитала комментарий с таким смыслом. Мол, зачем туркам отказываться принимать карту «Мир», что им эта Америка: туристы оттуда все равно не приезжают, да и в местных банках вряд ли американцы открывают счета.

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Почему Турция и другие страны могут послушаться Америку и прекратить работать с картой «Мир»?
Иллюстрация: Kampus Production/pexels

Давайте же разберемся, в чем дело. Сначала кратко обрисую ситуацию с картами «Мир» сейчас в Турции.

Что было и что происходит сейчас?

Еще недавно с карт российской платежной системы Мир можно было снимать средства в банкоматах и оплачивать товары и услуги с помощью пяти турецких банков, которые с Миром работали. Это Turkiye Is Bankasi, Ziraat Bankasi, VakifBank, DenizBank, Halkbank.

Затем появились сообщения о том, что у россиян участились проблемы с оплатой Миром в Турции.

Такие ситуации были и раньше с картами санкционных банков, но затем стали сбоить и карточки банков не под санкциями. Скоро выяснилось, что работу с картами Мир вроде как прекратил VakifBank. В остальных проблемы случаются в основном со Сбером, Открытием и другими банками под санкциями.

Газета Financial Times написала о том, что США и ЕС давят на Турцию с просьбой не принимать карты Мир, поскольку это способствует обходу санкций.

Но вчера Минфин США внес главу Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимира Комлева в SDN-лист (это санкции). НСПК — оператор платсистемы Мир. Сама система Мир и ее материнская компания НСПК под санкциями не находятся, но Минфин США предупредил финансовые организации, что сотрудничество с Миром приводит к обходу санкций Россией.

За это на организацию могут наложить вторичные санкции. Возможно, как санкционное нарушение работа с НСПК и Миром толкуется, поскольку под санкциями теперь находится Комлев — глава НСПК.

А почему Турция и другие страны будут соблюдать такие санкции, зачем им это?

Санкции накладываются не на страну, а на отдельные организации. Вот и в случае с Россией под санкций находится не государство, а его отдельные элементы — компании, госструктуры и прочее. И люди, конечно.

Турецкие банки могут перестать работать с Миром из-за опасения введения санкций против своего конкретного банка.

Для турецкого (или любого другого банка) это грозит вот чем:

Закрытие корсчетов в долларах и евро. Евро — если еще и ЕС введет санкции. Это означает, что банки не смогут работать с этими валютами: предлагать в них счета и вклады, проводить валютно-обменные операции. А в Турции евро и доллары популярны, ведь лира последние годы слабеет и вообще не считается стабильной валютой.

Невозможность работы с Visa и Mastercard. Если банк попадает под санкции США, эти американские компании не смогут с ним работать. Кстати, у нас Visa и Mastercard не работают с санкционными банками, но вдобавок компании ушли из РФ и потому не сотрудничают и с остальными российскими организациями. По закону они могли бы работать с условным Тинькофф банком или Райффайзеном, например.

Невозможность делового сотрудничества с американскими и европейскими компаниями. Тоже влияет на бизнес банка, если он участвовал в финансировании международных сделок.

В Турции около 50 банков. Если, допустим, пять из них попадут под санкции, у них свои же клиенты разбегутся к конкурентам. Ведь в банках без санкций будут доллары с евро и карточки Visa и Mastercard. Турецкие банки же ориентируются, прежде всего, на турецких клиентов.

Так что есть большой риск, что в Турции с нашим Миром работать перестанут, то же касается и других стран. По данным НСПК, сейчас Мир принимают также во Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане.

Возможно, будет придуман какой-то вариант для обхода санкций, которые все же устроит и Россию, и государства-партнеры в этой сфере.

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