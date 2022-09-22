Ипотека

ЦБ ужесточил требования по ипотеке со первым взносом меньше 10%

Теперь такие кредиты не будут выдавать? Давайте разберемся.

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ЦБ ужесточил требования по ипотеке со первым взносом меньше 10%
Иллюстрация: Милена Пшеничная/«Клерк»

Давайте сразу уточним: Центробанк ужесточает требования для банков, а не для граждан. Если конкретнее, то ЦБ с 1 декабря повысит надбавку по коэффициенту риска для ипотеки с первоначальным взносом клиента менее 10%. Упрощенно для банка это означает, что такие кредиты принесут меньше прибыли, поскольку банкам часть денег нужно будет зарезервировать для достаточности капитала и не тратить. Это все для того, чтобы банки соблюдали обязательные требования ЦБ.

А ниже я расскажу, что это все означает для граждан.

В своем пресс-релизе ЦБ поясняет причины решения. Еще недавно ипотека с таким маленьким первым взносом почти не выдавалась, во втором квартале доля кредитов с ПВ менее 10% была всего 0,3%.

Но в последнее время застройщики все чаще предлагают ипотеку без первого взноса. ЦБ обеспокоен тем, что такие кредиты потом плохо себя показывают, по ним много просрочки.

От себя добавлю: если семья или человек потренировались и накопили первый взнос 10-20%, потом им легче выделять из своего бюджета немаленькую сумму и гасить кредит. А если берут ипотеку без первого взноса, то очень часто выясняется, что такой платеж заемщик не тянет.

Еще момент: застройщики продают квартиры без первого взноса или с рассрочкой под 0-3%, отдавая банку его прибыль. Просто конечная стоимость квартиры для покупателя выше.

На сайтах многих проектов ПИКа это особенно ясно видно. Есть цена для льготной ипотеки, кредит или рассрочка — по каким-то шоколадным условиям. А если выбрать опцию оплаты всей суммы кэшем, то просто цена будет намного ниже. В случае с пиковской однушкой — на миллион-полтора, например.

Так что, такую ипотеку без первоначального взноса перестанут выдавать?

Необязательно. Банкам не запрещено оформлять такие кредиты, просто надо будет часть капитала тратить на «подстраховку» этих более рискованных ипотек. Соответственно, с застройщика-партнера будут просить больше денег. Если же банк выдает ипотеку с нулевым первым взносом без партнерства, а на все объекты, то просто за всю эту радость может заплатить клиент.

Банк закладывает все риски в ставку. Доход банка по кредиту — это проценты. Например, выдавал банк ипотеку без первоначального взноса под 12%. а может выдавать под 14%, например.

То есть тут все будет зависеть от баланса спроса и предложения, от платежеспособности клиентов и состояния экономики. Например, если наступает глубокий кризис, то банки даже с большим взносом ипотеку практически не выдают, не то что без взноса. Но ситуация изменчива, меняются и условия по кредитам.

Нет однозначного ответа на вопрос?

А так часто бывает с не самыми простыми вещами. Что тут можно однозначно отметить: если с 1 декабря ипотека с низким взносом или без него останется на рынке, то стоить она будет дороже. То есть ставка будет выше, как и платеж заемщика.

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