МИР

География «Мира» меняется. Как расплачиваться россиянам?

Теперь уже и банки дружественных стран перестают принимать карты «Мир». Вслед за турецкими банками в отказ пошли казахстанский и вьетнамский банк, и это, увы, не предел. Политические соображения и опасения вторичных санкций заставляют партнеров российских банков принимать столь жесткие решения.

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География «Мира» меняется. Как расплачиваться россиянам?
Иллюстрация: Вера Ревина/«Клерк»

Отказ от приема карт «Мир» был вполне ожидаем на фоне проводимой Россией на территории Украины специальной военной операции. К этому сейчас особо пристальное внимание со стороны Запада, имеющего свои интересы, на банки дружественных стран и дальше будет оказываться давление.

Заявления турецкого, казахского и вьетнамского банков — это первый звоночек, банки из дружественных стран с большой вероятностью будут сейчас массово отказываться от приема карт российской платежной системы.

Еще 19 сентября представитель Евросоюза заявил о возможности введения санкций против российской платежной системы «Мир», такая возможность обсуждалась в закрытом режиме. Но все это было еще до объявления частичной мобилизации в России.

Сейчас под угрозой не только новые договоренности — Банк России ведет переговоры о подключении к ПС «Мир» с Египтом, Индией, Шри-Ланкой, Азербайджаном, Малазией — но и достигнутые ранее.

Я считаю, что это явление временное. Более того, полного отказа от взаимодействия с Россией не будет. Сейчас Центробанк прорабатывает разные варианты международных расчетов, например, обмен расчетными документами через СПФС (Система передачи финансовых сообщений), а также через СБП (Система быстрых платежей), которые из внутрироссийских платежных систем превращаются в трансграничные.

Страны-партнеры смогут подключиться к этим системам, либо став участниками, либо путем интеграции со своими национальными платежными системами.

Как платить россиянам за границей?

Сейчас из-за отсутствия возможности пользования картами Visa и Mastercard, эмитированными российскими банками, нашим соотечественникам за границей рекомендуется использовать карты «Мир» — там, где их еще принимают, либо наличные.

Если есть необходимость поездок за границу или проживания там, у россиян также есть возможность открыть карты японской платежной системы JCB или счета в иностранных банках. На эти счета можно из России перевести деньги, а потом снимать их на месте.

Как перевести средства?

Во-первых, далеко не все российские банки отключены от SWIFT, некоторые продолжают осуществлять переводы за рубеж и в долларах, и в евро. Нужно просто найти такие банки.

При этом клиенты могут столкнуться с тем, что вводятся повышенные комиссии за трансграничные переводы. Это делается отчасти для того, чтобы снизить объемы международных трансакций — спрос на переводы средств за границу со стороны россиян резко возрос.

При этом риски и издержки, с ними связанные, растут из-за возможного отказа принимающего банка или больших задержек осуществления перевода.

Во-вторых, платежные системы СПФС и СБП сейчас дорабатываются таким образом, чтобы можно было беспрепятственно осуществлять расчеты между странами.

Обращаю внимание на то, что необязательно проводить переводы в иностранной валюте. Турция и большинство стран СНГ до недавнего времени охотно открывали счета в рублях, такая возможность есть и сейчас. В таком случае клиент банка в принципе не подпадает под действие санкций, связанных со SWIFT, а переведенные рубли можно конвертировать по курсу непосредственно в стране-получателе.

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