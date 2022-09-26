ФГИС «Зерно»: изменения в учете для сельскохозяйственных предприятий с 1 сентября

Что такое ФГИС «Зерно»

Новая Федеральная государственная информационная система по прослеживаемости зерна начала свое действие с 1 июля 2022, но в экспериментальном режиме, а с 1 сентября использование этой системы станет обязательным.

Добровольное внесение данных о продуктах переработки зерна начинается с 1 января 2023 г., а обязательное с 1 марта 2023 г.

Товаропроизводители, которые реализуют, перевозят, принимают либо отгружают зерно должны будут формировать сопроводительный документ в ФГИС «Зерно», это необходимо для автоматизации процесса сбора, обработки, хранения и анализа информации.

Участники системы

К участникам системы будут относиться:

Сельхозтоваропроизводители . Они предоставляют информацию о сельскохозяйственных и выращиваемых культурах, урожае, о партии зерна или продуктов его переработки;

. Они предоставляют информацию о сельскохозяйственных и выращиваемых культурах, урожае, о партии зерна или продуктов его переработки; Другие участники сельхоз рынка — в эту группу входят организации импортеры, экспортеры, организации-переработчики. Они предоставляют информацию о составе партий товаров, которые необходимы для оформления сопроводительных документов для отгрузки, транспортировки, приемки и продажи;

— в эту группу входят организации импортеры, экспортеры, организации-переработчики. Они предоставляют информацию о составе партий товаров, которые необходимы для оформления сопроводительных документов для отгрузки, транспортировки, приемки и продажи; Россельхознадзор . Предоставляет информацию о проверенном качестве зерна;

. Предоставляет информацию о проверенном качестве зерна; Минсельхоз . Предоставляет информацию из документов элеваторов;

. Предоставляет информацию из документов элеваторов; Подведомственные Минсельхозу России учреждения . Предоставляют информацию о лабораторных исследованиях, которые проводились в ходе государственного мониторинга и контрольных мероприятий по товару, который был ввезен и будет вывезен;

. Предоставляют информацию о лабораторных исследованиях, которые проводились в ходе государственного мониторинга и контрольных мероприятий по товару, который был ввезен и будет вывезен; ФТС России . Предоставляет информацию в систему по ввезенному зерну и продуктов его переработки;

. Предоставляет информацию в систему по ввезенному зерну и продуктов его переработки; Росаккредитация . Собирает информацию о декларациях соответствия техническим параметрам зерна и продуктов на его основе;

. Собирает информацию о декларациях соответствия техническим параметрам зерна и продуктов на его основе; Росстат . Помогает собрать информацию и ее систематизировать;

. Помогает собрать информацию и ее систематизировать; Прочие организации. Предоставляют иную информацию, связанную с зерном.

По каким продуктам будет вноситься информация в ФГИС «Зерно»

Есть список продукции, которая будет вноситься в систему ФГИС «Зерно». Список состоит из злаковых культур, зернобобовых культур, масличных культур и из продуктов переработки зерна.

Есть исключения. Ниже та продукция, которая не будет входить в систему:

Продукты переработки зерна, которые планируют продавать в розницу или физическим лицам для личных нужд.

Продукты переработки зерна, предназначенные для поставок юридическим лицам и ИП, которые могут быть использованы не в целях дальнейшей продажи.

Зерно и продукты его переработки для закладки в государственный бюджет, а также их хранении в государственном резерве и выпуске в оборот.

Система ФГИС «Зерно» — это онлайн-платформа, скачивать дополнительную программу не нужно.

Что нужно для работы в системе

Для регистрации и использования ФГИС «Зерно» организациям необходимо:

Зарегистрироваться на портале «Госуслуги», как юридическое лицо или ИП, если данной системой будут пользоваться сотрудники организации, то необходимо их добавить на портале «Госуслуги», ограничений по количеству пользователей нет;

как юридическое лицо или ИП, если данной системой будут пользоваться сотрудники организации, то необходимо их добавить на портале «Госуслуги», ограничений по количеству пользователей нет; Иметь в наличии электронную цифровую подпись , для того чтобы подписывать документы в электронном виде;

, для того чтобы подписывать документы в электронном виде; В разделе «Доступы» добавить все физические лица, которые будут от лица товаропроизводителя работать в системе, если у организаций таких нет, то ничего добавлять не нужно.

В системе будет разграничение по правам пользователя, которые настраиваются администратором.

При введении ФГИС «Зерно» в обязательное использование возможны сбои и даже остановки отгрузок зерна, об этом говорил РСПП. На данный момент использование Федеральной государственной информационной системы происходит в добровольном порядке.

Из-за различных причин поступали просьбы от отраслевых союзов, отдельных производителей и переработчиков зерна перенести введение системы в обязательный порядок на год, то есть на 1 сентября 2023 г.

Эти действия необходимы в качестве мер поддержки такого бизнеса. Как заявлял РСПП: система находится на недостаточном уровне для полного запуска, оговаривалось, что системе нужны доработки. Есть и другие причины по которым необходимы переносы, к примеру, недостаток аккредитованных лабораторий, как стационарных, так и мобильных, а также недостаток сотрудников для отбора и анализа проб зерна для охвата всего рынка, необходимы дополнительные затраты, которые связанные с необходимостью передавать данные в систему.

К еще одной причине относится увеличение затрат на зарплату сотрудников, по расчетам, только на одного сотрудника затраты в год буду составлять около 600 000 рублей.

В настоящее время насчитывается около 230 000 хозяйствующих субъектов, которые работают с зерном, из них только 34 400 хозяйствующих субъектов являются крупными, все остальные это фермеры, ИП и некоммерческие товарищества и только три четверти имеют доступ к скоростному интернету.

Несмотря на все просьбы о переносе использования системы в обязательном режиме с 1 сентября 2022 на год, ведомство сообщило, что было проведено собрание и решено, что сроки переноситься не будут и обязательное использование ФГИС «Зерно» по-прежнему начнется с 1 сентября 2022.