ФГИС «Зерно»: изменения в учете для сельскохозяйственных предприятий с 1 сентября

Что такое ФГИС «Зерно»
Новая Федеральная государственная информационная система по прослеживаемости зерна начала свое действие с 1 июля 2022, но в экспериментальном режиме, а с 1 сентября использование этой системы станет обязательным.
Добровольное внесение данных о продуктах переработки зерна начинается с 1 января 2023 г., а обязательное с 1 марта 2023 г.
Товаропроизводители, которые реализуют, перевозят, принимают либо отгружают зерно должны будут формировать сопроводительный документ в ФГИС «Зерно», это необходимо для автоматизации процесса сбора, обработки, хранения и анализа информации.
Участники системы
К участникам системы будут относиться:
- Сельхозтоваропроизводители. Они предоставляют информацию о сельскохозяйственных и выращиваемых культурах, урожае, о партии зерна или продуктов его переработки;
- Другие участники сельхоз рынка — в эту группу входят организации импортеры, экспортеры, организации-переработчики. Они предоставляют информацию о составе партий товаров, которые необходимы для оформления сопроводительных документов для отгрузки, транспортировки, приемки и продажи;
- Россельхознадзор. Предоставляет информацию о проверенном качестве зерна;
- Минсельхоз. Предоставляет информацию из документов элеваторов;
- Подведомственные Минсельхозу России учреждения. Предоставляют информацию о лабораторных исследованиях, которые проводились в ходе государственного мониторинга и контрольных мероприятий по товару, который был ввезен и будет вывезен;
- ФТС России. Предоставляет информацию в систему по ввезенному зерну и продуктов его переработки;
- Росаккредитация. Собирает информацию о декларациях соответствия техническим параметрам зерна и продуктов на его основе;
- Росстат. Помогает собрать информацию и ее систематизировать;
- Прочие организации. Предоставляют иную информацию, связанную с зерном.
По каким продуктам будет вноситься информация в ФГИС «Зерно»
Есть список продукции, которая будет вноситься в систему ФГИС «Зерно». Список состоит из злаковых культур, зернобобовых культур, масличных культур и из продуктов переработки зерна.
Есть исключения. Ниже та продукция, которая не будет входить в систему:
- Продукты переработки зерна, которые планируют продавать в розницу или физическим лицам для личных нужд.
- Продукты переработки зерна, предназначенные для поставок юридическим лицам и ИП, которые могут быть использованы не в целях дальнейшей продажи.
- Зерно и продукты его переработки для закладки в государственный бюджет, а также их хранении в государственном резерве и выпуске в оборот.
Система ФГИС «Зерно» — это онлайн-платформа, скачивать дополнительную программу не нужно.
Что нужно для работы в системе
Для регистрации и использования ФГИС «Зерно» организациям необходимо:
- Зарегистрироваться на портале «Госуслуги», как юридическое лицо или ИП, если данной системой будут пользоваться сотрудники организации, то необходимо их добавить на портале «Госуслуги», ограничений по количеству пользователей нет;
- Иметь в наличии электронную цифровую подпись, для того чтобы подписывать документы в электронном виде;
- В разделе «Доступы» добавить все физические лица, которые будут от лица товаропроизводителя работать в системе, если у организаций таких нет, то ничего добавлять не нужно.
В системе будет разграничение по правам пользователя, которые настраиваются администратором.
При введении ФГИС «Зерно» в обязательное использование возможны сбои и даже остановки отгрузок зерна, об этом говорил РСПП. На данный момент использование Федеральной государственной информационной системы происходит в добровольном порядке.
Из-за различных причин поступали просьбы от отраслевых союзов, отдельных производителей и переработчиков зерна перенести введение системы в обязательный порядок на год, то есть на 1 сентября 2023 г.
Эти действия необходимы в качестве мер поддержки такого бизнеса. Как заявлял РСПП: система находится на недостаточном уровне для полного запуска, оговаривалось, что системе нужны доработки. Есть и другие причины по которым необходимы переносы, к примеру, недостаток аккредитованных лабораторий, как стационарных, так и мобильных, а также недостаток сотрудников для отбора и анализа проб зерна для охвата всего рынка, необходимы дополнительные затраты, которые связанные с необходимостью передавать данные в систему.
К еще одной причине относится увеличение затрат на зарплату сотрудников, по расчетам, только на одного сотрудника затраты в год буду составлять около 600 000 рублей.
В настоящее время насчитывается около 230 000 хозяйствующих субъектов, которые работают с зерном, из них только 34 400 хозяйствующих субъектов являются крупными, все остальные это фермеры, ИП и некоммерческие товарищества и только три четверти имеют доступ к скоростному интернету.
Несмотря на все просьбы о переносе использования системы в обязательном режиме с 1 сентября 2022 на год, ведомство сообщило, что было проведено собрание и решено, что сроки переноситься не будут и обязательное использование ФГИС «Зерно» по-прежнему начнется с 1 сентября 2022.