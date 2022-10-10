Зачем нужно представительство в арбитражном суде

У меня есть штатный юрист, зачем мне представитель?

Есть штатный юрист — это решает множество проблем, но далеко не все. Во-первых, хороший корпоративный юрист далеко не всегда хороший судебный. Применяя аналогию: корпоративный юрист — это терапевт, а юрист судебный — хирург.

Во-вторых, и самому квалифицированному правоведу нередко нужно второе мнение — и, тем более, оно необходимо руководителю, чтобы быть на 100% уверенным в правильности принимаемых штатным юристом решений.

В-третьих, пока ваш юрист будет ходить по судам, текущие проблемы решать будет некому, что может вылиться в проблемы с персоналом, контрагентами, контролирующими органами.

Юридическая компания НАФКО обеспечит вашему бизнесу всестороннюю поддержку с момента регистрации ООО и ИП. Налоговый аудит, сопровождение налоговых проверок, бухгалтерия — всю рутину берем на себя.

А можно без представителя?

Да, можно. Руководитель (президент, гендиректор) является законным представителем компании и не нуждается в доверенности (п. 1 ст. 53 ГК, 59 АПК, п. 21 постановления Пленума ВС от 23.12.2021 № 46).

Но всем известно, какая нагрузка лежит на плечах руководителя. К тому же, чтобы решать судебные вопросы, ему придется забросить прямые обязанности, т. е. эффективное управление бизнесом. Поэтому лучше, если представителем от лица организации будет выступать адвокат или иной профессиональный юрист.

Бизнес доверяет юристам компании «НАФКО» более 15 лет. Опыт сотрудников подтвержден многочисленными часами, проведенными на заседаниях в арбитраже, ежегодными положительными рейтингами, отзывами доверителей, а также выигранными судебными процессами.

Не время тратить деньги?

Нередко бизнесмены полагают, что траты на юристов — лишние траты. Это серьезная ошибка вскрывается тогда, когда проигрываются миллионные дела, когда не получается отбиться от претензий налоговой инспекции и иных контролеров, недовольных работников.

А ведь после того, как квалифицированный представитель выиграет для вас дело, вы получите полное право на возмещение судебных расходов — причем эта возможность есть не только у истца, но и у третьего лица с самостоятельными требованиями, и даже у третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований — если, конечно, оно оказалось на выигравшей стороне (причем судебные расходы на оплату услуг представителя можно сразу включить в исковое заявление — и тогда можно быть уверенным, что представитель приложит все усилия для того, чтобы выиграть дело).

Главная цель юристов компании «НАФКО» — выиграть дело для клиента. Каждый процесс для нас — это генеральная битва, в которой мы выстраиваем выигрышные тактики и добиваемся убедительной победы. Независимо от сложности!