Новая отчетность по налогу на имущество за 2022 год утверждена

Главные причины для замены декларации по налогу на имущество

Причина первая

С 1 января 2023 года, то есть начиная с налогового периода 2022 года, налогоплательщики — российские организации не должны включать в налоговую декларацию сведения об объектах налогообложения, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость.

Это существенное изменение было уже утверждено в форме декларации по налогу на имущество одним из «проходных» приказов ФНС.

Если у такого налогоплательщика в истекшем налоговом периоде имелись только кадастровые объекты, налоговая декларация не представляется (п. 6 ст. 386 НК, который начнет действовать с 01.01.2023).

Причина вторая

Федеральный закон от 28 июня 2022 № 225-ФЗ внес в НК поправки, которые устанавливают дополнительный налоговый вычет по налогу на имущество организаций для участников соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Это и потребовало очередных изменений декларации и нового приказа, в котором учтены все прежние (крупные и не очень) изменения, а также включены новые.

Это приказ от 24 августа 2022 № ЕД-7-21/766@. Этот приказ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Новая форма декларации

Помимо предыдущих изменений, которыми несколько раз вносились в приказ ФНС от 28 июля 2020 № ЕД-7-21/475@ , в новый приказ включены дополнительные.

Декларацию по налогу на имущество организаций дополнят:

новым разделом 2.2 «Сумма налога, исчисленного с применением налогового вычета для СЗПК»;

«Сумма налога, исчисленного с применением налогового вычета для СЗПК»; новым кодом видов недвижимого имущества «15» — объекты недвижимого имущества организации, утратившей статус налогоплательщика — участника СЗПК по основанию, предусмотренному подп. 2 п. 3 ст. 25.17 Налогового кодекса«;

— объекты недвижимого имущества организации, утратившей статус налогоплательщика — участника СЗПК по основанию, предусмотренному подп. 2 п. 3 ст. 25.17 Налогового кодекса«; кодом налоговых льгот 2010601 — «уменьшение суммы налога налогоплательщиком — участником СЗПК на сумму налогового вычета для СЗПК, предусмотренного п. 4.2 ст. 382 НК (начнет действовать с 01.01.2023)».

Также внесены другие изменения:

из раздела 1 исключили строку 005 с указанием признака налогоплательщика;

с указанием признака налогоплательщика; не будет отражаться код 2 для обозначения условного номера объекта в строке 010 раздела 2.1;

для обозначения условного номера объекта в строке 010 раздела 2.1; раздел 3 будут заполнять только иностранные компании;

будут заполнять только иностранные компании; изменились штрихкоды всех страниц.

Помимо этого установлено, что декларацию следует предоставлять только в электронной форме. Новая форма начнет применяться в 2023 году с предоставления налоговой декларации за налоговый период 2022 года.

Новый срок сдачи декларации по имуществу

Декларацию по налогу на имущество по итогам налогового периода (года) организации должны представить не позднее 25 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, а было — не позднее 30 марта (п. 49 ст. 2 Федерального закона от 14 июля 2022 № 263-ФЗ, п. 3 ст. 386 НК).

Декларацию за 2022 год по налогу на имущество организации должны представить не позднее 27 марта 2023 года (25 марта — выходной).

Новый срок уплаты налога на имущество организаций

Федеральным законом от 2 июля 2021 № 305-ФЗ для плательщиков налога на имущество было определено, что регионы с 1 января 2022 года не устанавливают сроки уплаты налога и авансовых платежей по нему. В НК теперь единые для всех сроки (п.1 ст. 383 НК), которые, в свою очередь изменены законом от 14 июля 2022 № 263-ФЗ: