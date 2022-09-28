Бюджетный учет: какие проводки использовать бухгалтеру при покупке канцелярии, выплате зарплаты и перечислению НДФЛ и взносов

Что такое бюджетный учет, какими НПА он регулируется

Организации государственного сектора ведут учет исходя из положений Единого плана счетов и инструкции к нему, утвержденных приказом Минфина от 01.12.2010 № 157н. Согласно п. 21 инструкции № 157н также действуют частные планы счетов для конкретных видов организаций.

П. 2 ст. 9.1 закона «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ гласит о том, что государственные муниципальные учреждения делятся на три вида. Для каждого вида предусмотрен свой план счетов.

Вид госорганизации Приказ, утверждающий соответствующий план счетов Автономные учреждения Приказ Минфина от 23.12.2010 № 183н Бюджетные учреждения Приказ Минфина от 16.12.2010 № 174н Казенные учреждения Приказ Минфина от 06.12.2010 № 162н

Понятие «бюджетный учет» применимо не ко всем госструктурам. Оно может быть использовано по отношению к определенным организациям, попадающим под юрисдикцию приказа № 162н. Примером таких организаций являются казенные учреждения, госорганы, внебюджетные фонды. Остальные госучреждения ведут бухгалтерский учет (приказы № 174н и № 183н).

Структура счета бюджетного учета

Номер счета имеет сложную структуру и состоит из 26 разрядов. В таблице представлен состав счета с указанием значений разрядов.

Номер разряда счета Значение 1–17 Классификационный признак поступлений и выбытий 18 Финансовое обеспечение 19–21 Объект учета 22 Группа объекта учета 23 Вид объекта учета 24–26 Вид поступлений, выбытий объекта учета

1–17 цифры кодируют классификационный признак поступлений и выбытий и формируются из КБК. Инструкция бюджетного учета № 162н содержит отдельное приложение 2, в котором для каждого счета расписано, какой КБК необходимо указать: код, предназначенный для расходов бюджета (КРБ), доходов бюджета (КДБ) или источников финансирования дефицита бюджета (КИФ). Причем для учреждений берутся разряды 4–20 КБК, а для финансовых органов — разряды 1–17.

18 разряд предназначен для уточнения вида финансового обеспечения. Для бюджетного учета, согласно п. 2 приказа № 162н, на этом месте может стоять только значение 1 (за счет бюджета) или 3 (за счет средств во временном распоряжении). Остальные разряды шифруют непосредственно информацию, связанную с объектом учета, и указаны в плане счетов.

Проводки в бюджетном учете в 2022–2023 годах

Инструкция № 162н содержит информацию о различных хозяйственных операциях и проводках, которыми эти операции можно оформить. В 2022 — 2023 годах бюджетный план счетов применяется в редакции приказа Минфина от 28.10.2020 № 246н.

Типовые проводки бюджетного учета рассмотрим далее на примере.

Пример

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Школа № 1» в текущем месяце произвело следующие хозяйственные операции и отразило их в учете.

Наименование хозяйственной операции Дебет Кредит Сумма, руб. Куплены канцелярские товары на сумму 6 750 руб. КРБ 010536340 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов — иного движимого имущества учреждения» КРБ 030234730 «Увеличение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов» 6 750 Переданы для использования канцтовары на сумму 1 750 руб. КРБ 040120272 «Расходование материальных запасов» КРБ 010536440 «Уменьшение стоимости прочих материальных запасов — иного движимого имущества учреждения» 1 750 Начислена зарплата персоналу на общую сумму 754 000 руб. КРБ 040120211 «Расходы по заработной плате» КРБ 030211730 «Увеличение кредиторской задолженности по заработной плате» 754 000 Удержан НДФЛ с зарплаты КРБ 030211830 «Уменьшение кредиторской задолженности по заработной плате» КРБ 030301730 «Увеличение кредиторской задолженности по налогу на доходы физических лиц» 98 020 Зарплата выплачена на банковские карты работникам КРБ 030211830 «Уменьшение кредиторской задолженности по заработной плате» КИФ 020111610 «Выбытия денежных средств учреждения с лицевых счетов в органе казначейства», а также запись по забалансовому счету 18 «Выбытия денежных средств со счетов учреждения» 655 980 Начислены страховые взносы с зарплаты КРБ 040120213 «Расходы на начисления на выплаты по оплате труда» КРБ 030302730, КРБ 030306730, КРБ 030307730, КРБ 030308730, КРБ 030310730, КРБ 030311730 «Увеличение кредиторской задолженности по платежам в бюджеты» 227 708 Перечислены НДФЛ и взносы с зарплаты за сентябрь КРБ 030301830, КРБ 030302830, КРБ 030306830, КРБ 030308830, КРБ 030311830, КРБ 030311830 «Уменьшение кредиторской задолженности по платежам в бюджеты» КИФ 020111610

«Выбытия денежных средств учреждения с лицевых счетов в органе казначейства», а также запись по забалансовому счету 18 «Выбытия денежных средств со счетов учреждения» 325 728 Списаны на финансовый результат в конце года расходы этого месяца КБК 040130000 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов» КРБ 040120200 «Расходы экономического субъекта» 983 458 (1 750 + 754 000 +227 708)

Итоги

Законодатель предусмотрел широкий перечень типовых проводок для ведения бюджетного учета. Инструкция по применению плана счетов приведена в приложении к приказу 162н.