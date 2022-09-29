📈 Почему рубль укрепляется к доллару и евро, а цены в России не снижаются?

Но вот уже некоторое время в России ограничены многие валютные операции, это одна из причин падения курса рубля. 26 сентября на Московской бирже 1 доллар стоит 58,85 руб., а 1 евро — вообще 55,8 руб. А ведь еще несколько месяцев назад курс временно был по 100 рублей за одну из двух ведущих мировых валют.

Однако цены в магазинах что-то не опускаются. Нет такого и в автосалонах, и в точках предоставления услуг. Например, в парикмахерских, которые обычно используют иностранную косметику и фены, стайлеры и т. д.

Почему же ничего не дешевеет?

Если рассматривать упрощенно, по сути, то есть несколько причин.

Из-за санкций, закрытия неба и ухода ряда компаний логистика усложнилась

А это напрямую влияет на цену. Логистика — это когда товар или компоненты для его изготовления доставят в РФ.

Отменена куча международных рейсов, железнодорожное сообщение с некоторыми странами тоже закрыто. Ряд контейнерных компаний из-за санкций прекратили работать с Россией. То есть привезти товар или «паззлы», из которых он собирается, стало дороже.

Жел Еще дороже — параллельный импорт, то есть когда ввозят условные Айфоны от Apple, которая ушла из России.

Изменилась себестоимость товара

Некоторое сырье и оборудование в РФ больше не поставляется, приходится искать аналоги — они часто дороже.

Продавцы распродают товары, закупленные дорого

Помните, как только рубль падал, многие спешили в магазины, чтобы успеть выгодно купить ноутбук, косметику или автомобиль? По прежним ценам распродавали остатки.

Но через некоторое время продавцы все равно меняли ценники, потому что новые партии на будущее надо было покупать уже при новом невыгодном курсе. Сейчас продают закупленный дорого товар из прошлых поставок — и его так не расхватывают, как при росте доллара, когда народ хочет успеть отхватить подешевле, пока не поздно.

Ожидание роста цен со стороны продавцов

Они считают, что из-за санкций и нестабильной экономической ситуации скоро товар в том месте, где его берет розничный продавец, подорожает. Чтобы покупать будущие партии по более высокой цене, стоимость для конечного покупателя в рознице могут увеличивать уже сейчас.