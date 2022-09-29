Как бюджетным организациям учитывать материалы

Материальные запасы в бюджетных учреждениях — что это и как формируется счет 105

С 01.01.2020 бухгалтерский учет материальных запасов в БУ регулируется новым НПА — федеральным стандартом «Запасы», который утвержден приказом Минфина от 07.12.2018 № 256н.

Также, как и раньше, в 2022 году нужно использовать бюджетные планы счетов: единый (утв. приказом Минфина от 01.12.2010 № 157н) и частные (в т. ч. приказ Минфина от 16.12.2010 № 174н).

Итак, согласно новому стандарту сейчас запасы разделяются на две группы:

1. Собственно материальные запасы:

материалы;

готовая продукция и биологическая продукция;

товары;

иные матценности.

2. Незавершенное производство — затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг, приходящихся на не прошедшую всех стадий технологического процесса продукцию, а также на изделия неукомплектованные, не прошедшие испытания и техническую приемку, и (или) на объем не завершенных выполнением работ (этапов работ), услуг. Учет НЗП в составе запасов — новация рассматриваемого ФСБУ.

Правила, установенные стандартом «Запасы», не распространяются на:

библиотечные фонды;

живые организмы, являющиеся источником биологической продукции, рост и восстановление которых управляются и контролируются субъектом учета;

активы, составляющие культурное наследие;

финансовые инструменты;

незавершенное производство, если сформировавшее его учреждение выступает в роли подрядчика.

Для них есть свои ФСБУ.

Планом счетов (приказ № 157н) для учета запасов предусмотрен синтетический счет 010500000 (105) «Материальные запасы». Сам номер счета 105, где отражаются материальные запасы в бюджетном учреждении, состоит из 26 разрядов, но только разряды 18–26 используются в бухучете учреждения.

В зависимости от группы и вида материальных запасов и сути их движения в номере счета меняется код в разрядах 22–26.

Ниже рассмотрена схема формирования номера счета бухучета в бюджетной организации, а также расшифрованы на примере коды разрядов.

Подробную расшифровку разрядов также можно найти в п. 21 Инструкции к плану счетов (приказ № 157н), в таблице плана счетов для бюджетных учреждений и в п. 2.1 Инструкции к этому плану счетов (приказ № 174н).

Номер разряда счета 18 19–21 22 23 24–26 Финансовое обеспечение Объект учета Группа объекта учета Вид объекта учета Вид поступлений, выбытий объекта учета Пример, счет 110532340 «Увеличение стоимости продуктов питания — иного движимого имущества учреждения» 1 105 3 2 340 1 — за счет средств бюджета 105 — материальные запасы 3 — иное движимое имущество 2 — продукты питания 340 — увеличение стоимости

Для учета НЗП используется счет 109. Незавершенку в данной статье мы рассмативать не будем. Нюансы отражения операций с готовой продукцией и товарами в статье также не рассматриваются.

Учет поступления материалов

Источниками поступления материалов согласно стандарту являются:

приобретение;

получение от иных организаций;

создание для использования в собственной деятельности;

изготовление для отчуждения (реализации).

Единицу учета МПЗ учреждение выбирает самостоятельно. Это могут быть (п. 8 ФСБУ «Запасы»):

номенклатурные (реестровые) единицы;

партии, однородные (реестровые) группы запасов. В этом случае должен обеспечиваться аналитический учет запасов, порядок ведения которого прописывается в учетной политике.

Если к учету принимаются запасы, которые могут быть использованы более 12 месяцев, учреждение (специальная комиссия) должно определить срок их полезного использования.

Материалы приходуются учреждениями на основании первичных документов по первоначальной стоимости (до вступления в силу нового ФСБУ оценку предписывалось производить по фактической стоимости). Порядок расчета первоначальной стоимости зависит от способа поступления активов и подробно описан в пп. 19-26 ФСБУ «Запасы».

Также учреждениям предписано производить последующую переоценку запасов с созданием резерва. Правила прописаны в пп. 29-33 ФСБУ «Запасы». В некоторых случаях возможно делать реклассификацию запасов, т. е. их перенос в другую группу запасов или даже в иную категорию активов (например, в ОС). Порядок и условия закреплены в п. 27 ФСБУ.

Для отражения поступлений в плане счетов выделены отдельные аналитические счета «Материальные запасы», в разрядах 24–26 которых используется код 340 для каждого вида материалов: 010521340 — 010526340, 010531340 — 010536340, 010538340 (см. приказ № 174н).

Основные проводки по поступлению материалов смотрите в таблице ниже, другие транзакции можно найти в п. 34 Инструкции к плану счетов (приказ № 174н).

Проводка Описание проводки Дт 010500000 «Материальные запасы» (010521340 — 010526340, 010531340 — 010536340, 010538340) Кт 030234730 «Увеличение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов», 020834660 «Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по приобретению материальных запасов» Покупка материалов Дт 010500000 «Материальные запасы» (010521340 — 010526340, 010531340 — 010536340, 010538340) Кт 030404340 «Внутриведомственные расчеты по приобретению материальных запасов» Передача материалов от вышестоящего учреждения Дт 010500000 «Материальные запасы» (010521340 — 010526340, 010531340 — 010536340, 010538340) Кт 010600000 «Вложения в нефинансовые активы» (010624340, 010634340) Самостоятельное производство материалов, покупка по ряду договоров (стоимость материалов, транспортные затраты, консультационные услуги и т. д.)

Как списать материальные запасы в бюджетном учреждении: порядок списания

Списание запасов происходит:

при их их потреблении (использовании) в деятельности учреждения (в том числе при изготовлении иных нефинансовых активов, отчуждении готовой продукции, биологической продукции);

принятии решения о списании государственного (муниципального) имущества;

принятии решения больше не использовать объект в качестве запасов и прекращении получения от него экономических выгод;

передаче другой организации госсектора;

продаже (дарении), обмене, распространении.

по иным предусмотренным законом основаниям.

Списание стоимости материальных запасов может происходить двумя способами:

по стоимости каждой единицы;

средней стоимости.

Выбранный способ для соответствующего актива или группы активов должен применяться последовательно в течение всего отчетного года. Прядок выбытия материалов детально прописан в пп. 34-41, а правила их оценки при выбытии — в пп. 42-43 ФСБУ «Запасы».

Опишем на примере, как списать материальные запасы в бюджетном учреждении.

Пример

На складе школы находится 5 метров рулонного ватмана по цене 150 руб. за метр, 7 метров ватмана по цене 177 руб. за метр. Дополнительно в начале месяца было закуплено еще 10 метров ватмана по цене 168 руб. за метр. За месяц использовано 15 метров ватмана. Определим среднюю фактическую стоимость 1 использованного метра ватмана и общую сумму затрат.

Средняя фактическая стоимость 1 метра равна:

(5 × 150 + 7 × 177 + 10 × 168) / (5 + 7 + 10) = 166,8 руб.

Общая сумма затрат на использованный ватман равна:

166,8 × 15 = 2 502 руб.

Для отражения транзакций выбытия также используются отдельные счета аналитического учета счета «Материальные запасы», заканчивающиеся на 440 и обозначающие уменьшение стоимости соответствующих материалов.

Проводка Описание проводки Дт 040120272 «Расходование материальных запасов», 010900000 «Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг» (010960272, 010970272, 010980272, 010990272) Кт 010500000 «Материальные запасы» (010521440 — 010526440, 010531440 — 010536440) Использование материалов в текущей деятельности или при производстве Дт 040110172 «Доходы от операций с активами» Кт 010500000 «Материальные запасы» (010521440 — 010526440, 010531440 — 010536440) Продажа материалов (кроме готовой продукции и товаров), а также списание из-за непригодности, при недостаче Дт 030404340 «Внутриведомственные расчеты по приобретению материальных запасов» Кт 010500000 «Материальные запасы» (010521440 — 010526440, 010531440 — 010536440) Передача материалов от головного учреждения подведомственному

Информация о запасах в отчетности, первое применение ФСБУ «Запасы»

В своей отчетности в части запасов учреждение должно раскрывать информацию:

об учетной политике, принятой для оценки запасов, включая методы расчета себестоимости;

общей балансовой стоимости запасов в разрезе групп запасов с разделением на учитываемые по первоначальной, нормативно-плановой и справедливой стоимости;

сумме запасов, признанных в расходах в отчетном периоде;

сумме, на которую начислен и уменьшен резерв под снижение стоимости матзапасов;

балансовой стоимости запасов, заложенных в качестве обеспечения исполнения обязательств.

Применять ФСБУ «Запасы» учреждения должны с 2020 года. При этом:

Объекты учета, ранее не считавшиеся запасами или числящиеся за балансом, но соответствующие критериям признания таким активом на 01.01.2020, нужно отразить на балансовых счетах по первоначальной стоимости. При необходимости производится реклассификация или переоценка запасов, учтенных до первого применения ФСБУ.

Финансовый результат, полученный в результате этих операций, отражается на начало отчетного периода в качестве корректировки финансового результата прошлых лет. Результаты такой корректировки раскрываются в пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности обособленно.

Информация по поступлениям и выбытиям запасов за годы, предшествующие первому применению стандарта, не пересчитывается.

Итоги

Ведение бухгалтерского учета в БУ строго регламентировано нормативными актами. С 2020 года оно подчинено новому ФСБУ «Запасы». Перед тем, как начать его применять, нужно проанализировать прежние правила учета и сделать необходимые корректировки.