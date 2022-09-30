Кредитование

Три случая, когда человека могут заставить досрочно вернуть взятый кредит

Требование банка вернуть кредит досрочно может, по меньшей мере, поставить в тупик: редко кто окажется в состоянии сразу выплатить крупную сумму.

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Три случая, когда человека могут заставить досрочно вернуть взятый кредит
Иллюстрация: Tima Miroshnichenko/pexels

Но не стоит паниковать раньше времени, получив подобную претензию от банка. Закон предусматривает ограниченный перечень оснований, по которым банк действительно может воспользоваться своим правом на расторжение кредитного договора и досрочный возврат долга.

Поэтому он не может ссылаться на какие-то иные случаи, помимо тех, что указаны в законе (об этом говорит Центробанк в своих разъяснениях — письмо от 02.10.2019 № ИН-06-59/75).

Итак, если речь идет о потребительском кредите, то заемщика могут заставить вернуть его досрочно в трех случаях (закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ).

1. Страхование

Если договором предусмотрено, что возврат кредита обеспечивается страхованием, а заемщик в течение 30 дней так и не заключил договор со страховой компанией (п. 12 ст. 7 закона № 353-ФЗ).

Но если на такой случай банк в договоре оставил за собой право повысить процентную ставку по кредиту, то он не может из-за этого досрочно взыскать кредит.

К отсутствию страховки приравнивается и та ситуация, когда гражданин воспользовался своим правом на отказ от договора страхования в «период охлаждения» (14 дней со дня заключения договора) и вернул себе деньги, уплаченные в счет страховой премии.

Но обратите внимание, что банк не может досрочно взыскать кредит, если заемщик оформил договор страхования, но с другой компанией, нежели была предусмотрена договором кредитования (ВС, определение № 49-КГ20-18-К6).

2. Нецелевое расходование заемных средств

Если заемщик взял кредит на определенную цель (прямо обозначенную в договоре), но фактически потратил деньги не по целевому назначению (п. 13 ст. 7 закона № 353-ФЗ).

Например, гражданин взял льготный автокредит, а автомобиль так и не приобрел: переоформил на себя авто своего супруга и отдал ПТС в залог банку. Но, как правило, такие ситуации проверяются банком, когда происходит просрочка выплаты кредита.

Чаще это основание для досрочного взыскания применяется по кредитам, выданным предпринимателям, т. к. именно здесь от цели использования кредита нередко зависит дальнейшая платежеспособность заемщика (если, к примеру, он берет деньги на развитие бизнеса, а тратит их фактически на личные нужды, то вряд ли его бизнес от этого улучшится и денег станет больше).

3. Просрочка

Если произошла просрочка по выплате кредита (ст. 14 закона № 353-ФЗ). Это самое распространенное основание для досрочного взыскания долга.

Но закон устанавливает рамки: банк может потребовать вернуть кредит обратно только, если:

  • суммарно график выплаты кредита за последние 180 дней нарушался более чем на 60 дней (т. е., к примеру, в первый месяц на 10 дней, второй месяц — на 5 дней и т. д. — всего за полгода 61 день просрочки).

И то в этом случае банк сначала должен направить заемщику предупреждение и предоставить ему не менее 30 дней для добровольной уплаты долга,

  • если же кредит краткосрочный (выдавался не более чем на 60 дней), максимум просрочки для досрочного взыскания составляет 10 дней.

Если банк воспользовался своим правом и потребовал вернуть кредит досрочно, обратите внимание, что срок исковой давности для взыскания долга прерывается этим требованием.

И три года для обращения в суд начинают отсчитываться со дня предъявления банком требования о досрочной выплате кредита (ВС, определение № 66-КГ21-8-К8).

Если банк подаст иск о взыскании кредита за пределами трехлетнего срока, заемщик может заявить о пропуске срока исковой давности — и суд откажет банку во взыскании.

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