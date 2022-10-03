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Какие законы вступают в силу в октябре

Производство жизненно необходимых лекарств станет проще, транспортный комплекс получит дополнительную поддержку для снижения последствий санкций, еще больше пособий переведут на карту «Мир»: эти и другие нововведения октября в традиционном дайджесте Госдумы.

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Какие законы вступают в силу в октябре
Иллюстрация: Госдума РФ

С 1 октября

Производство лекарств

Российские фармацевтические компании, использующие плазму крови для производства жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, перестанут зависеть от импортного сырья и будут быстрее получать нужные компоненты.

Также запрещается вывоз донорской крови, полученной в России, за пределы страны за исключением гуманитарной помощи.

Поддержка при госзакупках в условиях санкций

Правительство сможет включать участников госзакупок, подпавших под санкции, в перечень заказчиков, в отношении которых применяются закрытые конкурентные способы определения поставщиков. Это же правило будет касаться закупок инновационной и высокотехнологичной продукции, лекарственных средств.

Госуслуги оперативно

Получение государственных и муниципальных услуг будет упрощено, поскольку необходимые для исполнения обращения документы и информация будут представляться на основе межведомственного запроса в электронной форме в момент обращения.

Клиенты банков смогут ограничивать онлайн-операции

Граждане смогут самостоятельно устанавливать запрет на онлайн-операции в банке (например, на переводы или онлайн-кредитование), а также ограничивать максимальную сумму транзакции. Отменить этот запрет можно будет в любое время.

Мера призвана помочь в борьбе с мошенниками.

Льготы для безвозмездной поставки газа для Вечного огня

Передача газа и услуги по его транспортировке на безвозмездной основе для Вечного огня и Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях не признаются объектами налогообложения НДС.

Норма применяется к правоотношениям, возникшим с 1 октября 2022 года.

Ускорение перевода средств в казначейство

Сокращаются сроки перевода банками денежных средств на единый казначейский счет при внесении платежей в бюджетную систему РФ. Таким образом повышается исполнительская дисциплина в бюджетном процессе.

Оценка рисков компаний и ИП

С 1 июля заработала система «Знай своего клиента». Банки разделяют всех клиентов по степеням риска и на основе этого принимают решения об объеме разрешенных операций.

С 1 октября начинают действовать ограничения для компаний или ИП из «красной» зоны: если в течение шести месяцев они не реабилитируют себя через ЦБ, то их ликвидируют.

Новые правила уплаты НДС при получении электронных услуг

Если электронные услуги оказываются иностранными поставщиками организациям и ИП, то последние начнут уплачивать НДС в качестве налоговых агентов.

При оказании электронных услуг физлицам иностранные организации продолжают исчислять НДС самостоятельно.

Водительские права в электронном виде

С 1 октября можно будет предъявлять водительские права в электронном виде. Сервис запустят через приложение «Госуслуги Авто».

Наличие удостоверения в бумажном виде по‑прежнему обязательно, полная замена на электронный формат станет возможной после внесения поправок в ПДД.

С 13 октября

Пожарная безопасность

Систематизируются подходы по размещению подразделений противопожарной службы. Правительство будет утверждать перечень населенных пунктов, в которых они должны размещаться, учитывая экономический и производственный потенциал, а также численность населения.

С 26 октября

Еще больше пособий переведут на карту «Мир»

Список пособий, которые можно получать только на карту «Мир», пополнится. В него добавят выплаты малоимущим гражданам, которые установлены законом «О государственной социальной помощи», субсидии и компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, ежегодные выплаты почетным донорам.

С 30 октября

Устойчивая работа транспортного комплекса

Перевозки грузов морским и внутренним водным транспортом, а также разработка информационной системы оформления воздушных перевозок отнесены к видам деятельности, имеющим стратегическое значение для обороны и безопасности государства.

Это позволит обеспечить устойчивую работу транспортного комплекса.

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