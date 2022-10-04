Мобилизация

ЦБ опубликовал разъяснения по кредитным каникулам для мобилизованных

Просрочка «замораживается», ставка начисляется. Пени и неустойка с 24 февраля оплате не подлежат.

Версия для печати
ЦБ опубликовал разъяснения по кредитным каникулам для мобилизованных
Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

ЦБ опубликовал разъяснения относительно кредитных каникул для тех, кто участвует в специальной военной операции.

1. Кредитные каникулы будут предоставлятьсякак самим участникам «специальной военной операции», так и членам их семей. Однако распространяться будут лишь на ранее взятые кредиты и займы.

К членам семей относятся только супруги, несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме и лица, находящиеся на иждивении военнослужащих.

2. Кредитные каникулы предоставляются только по заявлению заёмщика. Обратиться можно в любой момент, пока действует кредитный договор либо договор займа, но до 31 декабря 2023 года.

Вместе с обращением заёмщик может приложить подтверждающие участие документы. Кредитор вправе запросить их самостоятельно через Минобороны, в другом ведомстве или у заемщика. Тот должен подать их в льготный период, иначе каникулы будут аннулированы. Решение выносится в течение 10 дней с уведомлением заемщика.

Кредиторы — банк, МФО, КПК, СКПК, ломбард — не имеют права отказать в предоставлении кредитных каникул, если заёмщик проходит по критериям закона, решил регулятор.

3. Каникулы можно получить по всем потребкредитам и займам, которые заёмщик взял до мобилизации или до начала участия в «специальной военной операции».

Также кредитные каникулы распространяются на все кредиты и займы, взятые индивидуальными предпринимателями, которые были мобилизованы или стали добровольцами. Размер кредита и займа, а также их количество не имеют значения.

4. Кредитные каникулы предоставляются на срок службы плюс 30 дней. Он может быть продлен на время, пока заёмщик находится в стационаре на излечении от ранений или заболеваний, полученных в ходе «военной операции».

При этом кредитные каникулы не могут начинаться ранее 21 сентября 2022 года, а по кредитным картам — ранее даты обращения с требованием о каникулах. Прервать их можно досрочно.

5. При наличии просрочки она «замораживается». После окончания кредитных каникул её придется оплатить. Неустойка, штраф или пени, начисленные с 24 февраля 2022 года, уплате не подлежат.

6. В период кредитных каникул проценты равны:

По потребкредитам и займам, а также по кредитным картам — в размере 2/3 от среднерыночного значения полной стоимости кредита (займа) на дату обращения за каникулами (но не выше изначальной процентной ставки по договору).

По ипотечным кредитам и займам они будут начисляться по ставке, определенной договором, но так, как если бы заёмщик продолжал вносить платежи в полном объеме, то есть с каждым платежным периодом (обычно это месяц) база для начисления процентов уменьшается.

7. В случае смерти военнослужащего или инвалидности первой группы долг будет списан. Кредиты и займы членов его семьи также будут списаны в этих случаях. Эта норма распространяется на все прецеденты с 24 февраля 2022 года.

Хотите бесплатный курс повышения квалификации? Три простых шага, чтобы получить его

1. Оформляете годовую подписку «Клерк.Премиум» со скидкой 20%.
2. Открываете доступ к 50+ онлайн-курсам, 400+ вебинарам и безлимитным консультациям экспертов.
3. Получаете курс повышения квалификации «Исправление ошибок в учете» за 0 рублей.

Подписка «Клерк.Премиум» со скидкой 20% стоит 19 840 на год. Оформите подписку — оставьте заявку ниже. Мы ответим на любые вопросы.

Иностранные работники

За что чаще всего штрафуют работодателей мигрантов?

На тысячах предприятий Российской Федерации работают приезжие трудовые мигранты. Данный «союз» удовлетворяет что одну, что другую сторону. Мигранты рады возможности стабильно и неплохо зарабатывать в России, их начальству нравится трудоспособность работников, выносливость и другие качества.

За что чаще всего штрафуют работодателей мигрантов?

Повышение квалификации

Ведение бизнеса

Как подготовить компанию к продаже и найти покупателя

Продажа бизнеса — это комплексная процедура, которая подразумевает приведение в порядок отчетности и аудита, объективной оценки, анализ и поиск покупателей, выбор оптимального способа продажи и множество других мероприятий.

Как подготовить компанию к продаже и найти покупателя
НДС

Реализация судов лизинговой компаний облагается НДС по ставке 0%

На 2022 год расширили перечень операций, по которым применяется ставка НДС 0%. Туда включили реализацию судов, принадлежащих на праве собственности российской лизинговой компании и зарегистрированных в российском международном реестре судов.

Общество

С 1 марта 2023 года рецептурные лекарства можно будет продать и купить онлайн. Пока только в трех регионах

Онлайн-продажа рецептурных препаратов облегчит жизнь одиноких маломобильных граждан. Но пока продажи будут в рамках эксперимента и только в Москве, Белгородской и Московской областях.

Мероприятия

Разместить
Субсидиарная ответственность

Как номинальному директору избежать субсидиарной ответственности. Часть 2

В предыдущей части мы рассказывали, как эта история началась, в чем заключалась ее сложность и как события развивались на первом суде. Из этой части вы узнаете, чем все кончилось и как нам удалось склонить чашу весов в сторону нашего клиента.

Как номинальному директору избежать субсидиарной ответственности. Часть 2
Маркетинг

Бухгалтеры, надоела бухгалтерия — становитесь маркетологами. Получите актуальную профессию в 2023 году

Выгораете, все достало, хочется сменить обстановку, сферу работы? Понимаем. Вот решение от «Клерка» — освойте прибыльную профессию маркетолога с нуля и поверните свою жизнь на 180 градусов. В статье расскажем, как это сделать.

Бухгалтеры, надоела бухгалтерия — становитесь маркетологами. Получите актуальную профессию в 2023 году
Читать еще