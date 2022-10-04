ЦБ опубликовал разъяснения по кредитным каникулам для мобилизованных

ЦБ опубликовал разъяснения относительно кредитных каникул для тех, кто участвует в специальной военной операции.

1. Кредитные каникулы будут предоставлятьсякак самим участникам «специальной военной операции», так и членам их семей. Однако распространяться будут лишь на ранее взятые кредиты и займы.

К членам семей относятся только супруги, несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме и лица, находящиеся на иждивении военнослужащих.

2. Кредитные каникулы предоставляются только по заявлению заёмщика. Обратиться можно в любой момент, пока действует кредитный договор либо договор займа, но до 31 декабря 2023 года.

Вместе с обращением заёмщик может приложить подтверждающие участие документы. Кредитор вправе запросить их самостоятельно через Минобороны, в другом ведомстве или у заемщика. Тот должен подать их в льготный период, иначе каникулы будут аннулированы. Решение выносится в течение 10 дней с уведомлением заемщика.

Кредиторы — банк, МФО, КПК, СКПК, ломбард — не имеют права отказать в предоставлении кредитных каникул, если заёмщик проходит по критериям закона, решил регулятор.

3. Каникулы можно получить по всем потребкредитам и займам, которые заёмщик взял до мобилизации или до начала участия в «специальной военной операции».

Также кредитные каникулы распространяются на все кредиты и займы, взятые индивидуальными предпринимателями, которые были мобилизованы или стали добровольцами. Размер кредита и займа, а также их количество не имеют значения.

4. Кредитные каникулы предоставляются на срок службы плюс 30 дней. Он может быть продлен на время, пока заёмщик находится в стационаре на излечении от ранений или заболеваний, полученных в ходе «военной операции».

При этом кредитные каникулы не могут начинаться ранее 21 сентября 2022 года, а по кредитным картам — ранее даты обращения с требованием о каникулах. Прервать их можно досрочно.

5. При наличии просрочки она «замораживается». После окончания кредитных каникул её придется оплатить. Неустойка, штраф или пени, начисленные с 24 февраля 2022 года, уплате не подлежат.

6. В период кредитных каникул проценты равны:

По потребкредитам и займам, а также по кредитным картам — в размере 2/3 от среднерыночного значения полной стоимости кредита (займа) на дату обращения за каникулами (но не выше изначальной процентной ставки по договору).

По ипотечным кредитам и займам они будут начисляться по ставке, определенной договором, но так, как если бы заёмщик продолжал вносить платежи в полном объеме, то есть с каждым платежным периодом (обычно это месяц) база для начисления процентов уменьшается.

7. В случае смерти военнослужащего или инвалидности первой группы долг будет списан. Кредиты и займы членов его семьи также будут списаны в этих случаях. Эта норма распространяется на все прецеденты с 24 февраля 2022 года.