Платежи по QR-кодам. Чем выгодны для покупателей, как избежать мошенничества

Мы уже привыкли не носить с собой банковские карты, а оплачивать покупки бесконтактным способом. После блокировки Apple Pay и Google Pay из-за санкций, почти единственной возможностью бесконтактной оплаты стал QR-код. При наличии этого черно-белого квадратика в торговой точке покупателю нужен только смартфон, приложение банка и камера для сканирования.

После подтверждения платежа деньги с вашего счета отправляются напрямую продавцу, привязка к карте не требуется.

Какие оплаты можно совершать с помощью QR-кода?

Можно оплачивать покупки в интернет-магазинах, торговых точках, в сфере услуг и общепита. Также по QR-коду можно платить за коммунальные услуги. Как правило, он есть на квитанциях — и не придется вручную заполнять платежные поручения.

Для оплаты по QR подойдет любой смартфон с операционной системой iOS или Android. Главное, чтобы на него было установлено приложение банка.

Есть ли угрозы при использовании QR-кодов?

С развитием какой-либо платежной технологии активизируются мошенники, которые придумывают разные схемы похищения денег со счетов покупателей. Платежи по QR-коду — не исключение.

Например, при сканировании кода в общественных заведениях, покупатель рискует попасть на какой-то фишинговый сайт и поймать на телефон вирус, либо по фейковой ссылке перевести деньги за покупку/услугу на счет каких-то мошенников.

Когда возникают такие риски?

Начну с того, что QR-коды бывают двух типов — динамические и статические.

Статические QR-коды печатаются на бумаге, стикерах и т. д. Продавец генерирует такой код в своем банке, распечатывает и закрепляет рядом с кассой. Клиент сканирует QR-код в приложении своего банка, и оплачивает покупку.

Главное — правильно ввести сумму без опечаток и ошибок. Статический QR-код требует не только внимательности, но и осторожности. Если он расположен в общественном месте, аферисты могут наклеить поверх официального кода свой. Этот фальшивый код и приведет на вредоносный сайт, либо откроет фейковую ссылку для платежа.

Особенно внимательно надо относиться к QR-кодам с электронным меню в кафе и ресторанах. Понятно, что он не ведет к оплате, а выполняет информационную функцию. Но вы не можете быть на 100% уверены, что QR-код относится к посещаемому заведению. И при его сканировании рискуете попасть на страницу с вредоносной программой, которая ворует все логины и пароли в браузере.

К тому же с мобильного браузера не всегда можно увидеть полную адресную строку веб-страницы, поэтому риск попасть на мошенников гораздо выше.

Динамические QR-коды в этом плане надежнее. Их практически невозможно подделать. Они генерируются под конкретный платеж, отображаются на устройстве кассира и уникальны для каждого покупателя. Считывая такой QR-код, вы убедитесь в совпадении суммы покупки, в достоверности реквизитов получателя, и дополнительно проверите свой заказ.

Еще один риск потери денег: когда вы активируете свой код на смартфоне, злоумышленник может незаметно зафиксировать его на специальную камеру.

Как обезопасить себя от мошенников?

Перед сканированием QR-кода в общественных местах проверьте, что он не наклеен поверх другого. В случае сомнений попросите продавца или официанта подтвердить его подлинность. В этом случае, даже если вы столкнетесь с мошенниками, ответственность будет лежать на заведении.

Будьте осмотрительны при активации QR-кода на смартфоне. Следите, чтобы рядом с вами не было подозрительных личностей с какими-то электронными устройствами. Не активируйте код заранее — по пути или в очереди в кассу. Лучше сделайте это непосредственно в момент покупки.

По возможности, выбирайте для оплаты более надежные динамические QR-коды.

В чем преимущества оплаты покупок по QR-коду?

Если соблюдать все меры безопасности, то QR-код — это самый защищенный платежный инструмент. Для проведения оплаты, во-первых, вам нужно разблокировать телефон, во-вторых, войти в приложение банка. В случае с банковской картой такой подстраховки нет. Если вы потеряли карту, то теоретически с нее могут снять деньги бесконтактным способом, даже PIN-код (пароль из четырех цифр) могут подобрать. А вот данные по QR-коду в открытом виде нигде не фигурируют, поэтому скомпрометировать их невозможно.

Платежи по QR-кодам не только удобны, безопасны, но и выгодны для покупателей. Эта технология позволяет получать дополнительные скидки и бонусы от продавцов, т. к. они экономят до 2% на банковских комиссиях за проведение платежей.

Эквайринговая комиссия за платежи по QR не превышает 0,7% от суммы покупки (для сравнения за операции по банковским картам магазины платят банкам до 3%). Высвободившиеся средства продавцы будут направлять на бонусные программы для клиентов.

Оплату по QR-кодам поддерживают еще не все банки, но, очевидно, у этой технологии большой потенциал развития. Особенно с уходом иностранных систем бесконтактных платежей, QR-коды становятся лучшей альтернативой.