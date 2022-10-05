Платный контент доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
НДС

Как получить вычет НДС по кассовому чеку вопреки мнению налоговиков

Есть ситуации, когда налоговики упорно игнорируют решения даже КС. Речь идет о возмещении НДС по кассовым чекам. Это тем более необъяснимо, что цена вопроса в рамках госбюджета – копеечная. А вот для компаний может быть и серьезной. Подробности – в статье.

Версия для печати
Как получить вычет НДС по кассовому чеку вопреки мнению налоговиков

Позиция добропорядочной организации

Что радует

Работники-подотчетники покупают ТМЦ для компании за наличку. Получают кассовые чеки. Расходы экономически обоснованы, и их можно учесть для расчета налога на прибыль.

В кассовых чеках есть все реквизиты из Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ. В том числе НДС, который выделен отдельной строкой.

Есть определение КС от 02.10.2003 № 384-О. Суд подтвердил, что счет-фактура — это не единственный документ, который дает право на вычет по НДС.

Арбитры в настоящее время также считают, что вычет НДС по кассовому чеку возможен (постановление АС Поволжского округа от 19.07.2022 № Ф06-20227/2022). Достаточно, чтобы ТМЦ, которые куплены, использовались в хоздеятельности, а в чеке был выделен НДС.

Что смущает

Однако организацию смутило письмо Минфина от 16.09.2019 № 03-07-14/71091. Чиновники запрещают принимать к вычету НДС от подотчетников по чекам. Исключение — командировочные и представительские расходы.

Вот компания и спросила. Будет ли она считаться добросовестной, если все-таки воспользуется мнением судей?

Позиция налоговиков

«Клерк.Разборы» - эксклюзивные и полезные статьи от редакции

Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах. Вышел новый закон или письмо ФНС? Не ищите в инете, мы все разберем для вас.

У вас уже есть подписка?

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Аудит

Поэтапный аудит — 2022: плюсы и минусы

После того, как аудиторское заключение по результатам обязательного аудита стало необходимо публиковать на сервисе ГИР БО от ФНС, аудит в 2 этапа получил особую популярность. Но действительно ли он так полезен всем компаниям? Попробуем разобраться.

Поэтапный аудит — 2022: плюсы и минусы
Инвестиции

Что делать с деньгами в период такой неопределенности, как сейчас?

Возможно, прочитав заголовок, вы ожидаете рекламу какого-то одного инструмента, который идеально подходит для взлома. Но нет, такого простого рецепта нет. А этот пост — просто о моих мыслях по наблюдениям за ситуациями.

Читать еще