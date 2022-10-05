Как получить вычет НДС по кассовому чеку вопреки мнению налоговиков

Позиция добропорядочной организации

Что радует

Работники-подотчетники покупают ТМЦ для компании за наличку. Получают кассовые чеки. Расходы экономически обоснованы, и их можно учесть для расчета налога на прибыль.

В кассовых чеках есть все реквизиты из Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ. В том числе НДС, который выделен отдельной строкой.

Есть определение КС от 02.10.2003 № 384-О. Суд подтвердил, что счет-фактура — это не единственный документ, который дает право на вычет по НДС.

Арбитры в настоящее время также считают, что вычет НДС по кассовому чеку возможен (постановление АС Поволжского округа от 19.07.2022 № Ф06-20227/2022). Достаточно, чтобы ТМЦ, которые куплены, использовались в хоздеятельности, а в чеке был выделен НДС.

Что смущает

Однако организацию смутило письмо Минфина от 16.09.2019 № 03-07-14/71091. Чиновники запрещают принимать к вычету НДС от подотчетников по чекам. Исключение — командировочные и представительские расходы.

Вот компания и спросила. Будет ли она считаться добросовестной, если все-таки воспользуется мнением судей?