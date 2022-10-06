Учет в некоммерческих организациях

Как правильно вести бухучет в бюджетных организациях

Бухучет в бюджетных организациях имеет много особенностей, начиная с отдельных НПА, регулирующих его, и заканчивая сложной системой кодировки счетов. В этой статье разберемся с понятиями, применимыми к бюджетным структурам, а также коснемся основных правил ведения учета.

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Определения и виды организаций, финансируемых из бюджета

Для того чтобы разобраться в понятиях, обозначающих различные организации, финансируемые из бюджета, обратимся к закону «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ. В основном под бюджетными организациями подразумеваются те, что созданы государством. Таким образом, наиболее обобщенным понятием является термин «государственные (муниципальные) учреждения» (далее — госучреждения). Они учреждаются Российской Федерацией, ее субъектом или муниципалитетом. В соответствии с п. 2 ст. 9.1 закона № 7-ФЗ госучреждения классифицируются как:

  • автономные;
  • бюджетные;
  • казенные.

В следующей таблице представлено сравнение трех видов госучреждений.

 

Автономные (АУ)

Бюджетные (БУ)

Казенные (КУ)

Основной регулирующий НПА

Закон «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ

Закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ

Бюджетный кодекс

Вид деятельности

Обслуживание в следующих областях: наука, образование, медицина, культура, соцзащита, занятость населения, физкультура и спорт и др. (п. 1 ст. 2 закона № 174-ФЗ, п. 1 ст. 9.2 закона № 7-ФЗ)

Выполнение гос. функций, а также оказание госуслуг (ст. 6 БК).

Использование доходов от коммерческой деятельности

На свое усмотрение (пп. 2–3 ст. 298 ГК).

Перечисляются в бюджет (п. 3 ст. 161 БК)

Расчетные счета

В Федеральном казначействе и коммерческих банках (п. 3 ст. 2 закона № 174-ФЗ)

Только в Федеральном казначействе (п. 9 ст. 9.2 7-ФЗ, п. 4 ст.161 и ст. 220.1 БК)

Владение имуществом

На праве оперативного управления. Собственником является РФ, субъект РФ, муниципалитет (п. 1 ст. 3 закона № 174-ФЗ, п. 9 ст. 9.2 закона № 7-ФЗ, п. 4 ст. 298 ГК)

Распоряжение имуществом

Должно быть получено согласие собственника:

  • для недвижимости, переданной собственником или купленной на средства, выданные им;
  • особо ценного имущества, переданного собственником или купленного на средства, выданные им.

Распоряжается на свое усмотрение остальным имуществом

Должно быть получено согласие собственника:

  • для любой недвижимости;
  • особо ценного имущества, переданного собственником или купленного за средства, полученные от собственника.

Распоряжается на свое усмотрение остальным имуществом

Необходимо согласие собственника для действий с любым имуществом (п. 4 ст. 298 ГК)

Крупные сделки (п. 1 ст. 15 закона № 174-ФЗ), которые совершаются только с одобрения наблюдательного совета АУ (п. 2 ст. 3 закона № 174-ФЗ) или учредителя БУ (п. 13 ст. 9.2 закона № 7-ФЗ) независимо от вида имущества

Ответственность
по
обязательствам

Отвечает по своим обязательствам своими активами (за исключением тех, на распоряжение которыми нужно согласие учредителя). Если обязательства образованы по причине причинения вреда гражданам, при нехватке активов, которыми можно распоряжаться, ответственность несет учредитель (п. 5 ст. 2 закона № 174-ФЗ, пп. 5–6 ст. 123.22 ГК)

Отвечает по обязательствам денежными средствами, при нехватке таковых отвечает учредитель (п. 4 ст. 123.22 ГК)

Источник финансирования

Субсидии (п. 1 ст. 78.1 БК)

Бюджетная смета (п. 2 ст. 161 БК)

Планы счетов и инструкции по бухгалтерскому учету

Прежде чем разобрать планы счетов, применимые к госучреждениям, отметим, что главным нормативным актом по бухучету является закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, который обязаны применять не только коммерческие организации, но и некоммерческие, в том числе и государственные.

Этот закон содержит базовые требования к бухучету и правила его ведения в РФ. Перечислим основные из них:

  1. Ведение бухучета обязательно для всех субъектов экономики, за исключением ИП и подразделений иностранных организаций, если они соблюдают правила налогового законодательства.
  2. Глава экономического субъекта ответственен за функционирование бухгалтерской службы.
  3. Организация должна составлять учетную политику самостоятельно.
  4. Необходимо регистрировать все экономические события организации в первичных документах, данные из которых переходят в регистры бухучета.
  5. Активы и обязательства подлежат периодическому пересчету.
  6. Все данные в бухучете регистрируются в рублях.
  7. Организация должна обеспечивать достоверность содержащейся в отчетности информации.
  8. В организации должны быть налажены процедуры внутреннего контроля.

На базе принципов бухучета для госорганизаций разработаны единый план счетов и инструкция, утвержденные приказом Минфина от 01.12.2010 № 157н. Они действуют как для всех госучреждений, так и для госорганов. Кроме того, в соответствии с п. 21 единого плана счетов для каждого вида госучреждения есть свой частный план счетов, утвержденный:

Отметим еще один нюанс в терминологии. Часто словосочетание «бюджетный учет» употребляют применительно ко всем видам госучреждений. Однако исходя из формулировок, используемых в перечисленных выше НПА, АУ и БУ ведут бухгалтерский учет, а вот государственные органы, внебюджетные фонды и прочие учреждения, указанные в п. 1 инструкции (приказ № 162н), ведут бюджетный учет.

Также важно уделить внимание другим основным законодательным актам, которые необходимы для ведения учета в госучреждении. Приказ Минфина от 08.06.2021 № 75н содержит перечни КБК на 2022 год, а приказом Минфина от 29.11.2017 № 209н утвержден порядок применения КОСГУ с 01.01.2019. Инструкция о порядке составления и представления отчетности об исполнении бюджетов, утвержденная приказом Минфина от 28.12.2010 № 191н и инструкция, утвержденная приказом Минфина от 25.03.2011 № 33н, содержат формы отчетности и правила их заполнения.

Приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н утверждены формы первичных документов и регистров для бюджетников. Помимо того, имеется ряд правовых актов для определенных отраслей и прочих специфических НПА.

План счетов госучреждения содержит пять разделов. В первый раздел «Нефинансовые активы» входят:

  • основные средства в разрезе различных групп и видов;
  • нематериальные активы;
  • непроизведенные активы;
  • производственные запасы, товары, готовая продукция;
  • амортизация;
  • вложения в нефинансовые активы;
  • расходы.

Необычным подразделом для знакомых только с классическим бухучетом могут быть непроизведенные активы, которыми являются земля, ресурсы недр и прочие активы, не созданные человеком на производстве. Они отражаются в бухучете по первоначальной стоимости, только когда начали участвовать в экономическом обороте (кроме земли). А получение прав на пользование такими объектами показывается за балансом на счете 01. Земельные участки числятся по кадастровой стоимости.

Еще одной особенностью является применение счета для вложений в материальные запасы. Он используется для аккумулирования затрат на производство или покупку материалов.

Второй раздел «Финансовые активы» охватывает:

  • денежные средства с указанием мест их хранения;
  • финансовые вложения, а именно все виды ценных бумаг и участие в других компаниях;
  • дебиторскую задолженность, относящуюся к контрагентам, плательщикам страховых социальных взносов, налоговым поступлениям, выданным кредитам и т. д.;
  • авансы работникам, контрагентам, иностранным организациям и т. д.;
  • вложения в финансовые активы.

Кредиторская задолженность по кредитам, заработной плате, долги контрагентам за товары, работы услуги, обязательства по перечислениям другим госструктурам, социальным выплатам, оплате налогов и т. д. содержатся в третьем разделе «Обязательства».

В четвертом разделе «Финансовый результат» сгруппированы счета для записи доходов, расходов, финансовых результатов. В основном состав активов и обязательств сравним с соответствующими статьями в небюджетных организациях, но также есть и отличия, как в перечне возможных счетов, так и в их бухучете. В инструкции к единому плану счетов можно найти информацию по учету и по использованию счетов.

Особенностью учета в госучреждениях, помимо прочего, является наличие раздела 5 «Санкционирование расходов» в плане счетов. Он необходим для записи получения и использования денежных средств, выделенных из бюджета, лимитов обязательств, полученных от распорядителей бюджетов, использования этих лимитов, планируемых доходов и расходов.

То есть при поступлении уведомления от вышестоящих органов на текущий период о лимитах на приобретение, например, материально-производственных запасов учреждение отражает это на счетах учета. Проводки со счетами данного раздела содержатся в пп. 190–209 (приказ № 183н), пп. 161–180 (приказ № 174н), пп. 131–150 (приказ № 162н) инструкций к планам счетов. Бухгалтерские записи по санкционированию расходов делаются между счетами этого раздела.

Для госучреждений предусмотрено 30 забалансовых счетов. Подход для записи на них такой же, как в учете коммерческих организаций, с помощью односторонней записи, то есть только по дебету для поступлений и только по кредиту — для выбытий. За балансом числится имущество, которое не находится в оперативном управлении, гарантии, награды, бланки строгой отчетности, объекты, которые по инструкции не должны быть на балансе, и пр. Организация также имеет право самостоятельно открыть дополнительные забалансовые счета для осуществления контроля сохранности имущества и других задач управления.

Счета учета в государственных организациях

Номер счета бухучета для госучреждений состоит из 26 разрядов, о чем сказано в п. 21 единого плана счетов.

В следующей таблице описано значение каждого разряда.

Номер разряда счета

1–17

18

19–21

22

23

24–26

Классификационный признак поступлений и выбытий

Финансовое обеспечение

Объект учета

Группа объекта учета

Вид объекта учета

Вид поступлений, выбытий объекта учета по КОСГУ

С разрядами 18–26 все однозначно, значения для разрядов 19–26 указаны в самих таблицах частных планов счетов, разряд 18 выбирается из значений 1–9 в соответствии с классификацией, обозначенной в п. 21 единого плана счетов. Причем при ведении бюджетного учета для разряда 18 используются только значения 1 — обеспечение за счет средств соответствующего бюджета, 3 — обеспечение за счет средств во временном распоряжении.

Для заполнения разрядов 1–17 необходимо познакомиться с бюджетной классификацией. Она нужна для того, чтобы соотнести показатели из разных бюджетов, которые составляют бюджетную систему страны. Она является базой для разработки нумерации счетов бухучета госучреждений.

Система кодировки описана в указаниях о порядке применения бюджетной классификации, утвержденных приказом Минфина от 06.06.2019 № 85н. КБК состоят из 20 знаков и делятся на коды, обозначающие доходы, расходы, источники.

В таблице ниже приведен состав кода бюджетных расходов.

Номер разряда КБК (кода расходов)

1–3

4–5

6–7

8–12

13–17

18

19

20

Код главного распорядителя бюджетных средств

Код раздела

Код подраздела

Код целевой статьи

Код вида расходов

Программная (непрограммная) статья

Направление расходов

группа

подгруппа

элемент

 

Приложение 2 к указаниям № 85н

Приложение 3 к указаниям № 85н

Приложение 4 к указаниям № 85н

Чтобы определить знаки 1–17 для счета АУ и БУ, необходимо следовать следующей схеме.

Номер разряда счета АУ или БУ

1–2

3–4

5–14

15

16

17

Соответствующий номер разряда КБК

4–5

6–7

0000000000

18

19

20

На месте разрядов 5–14 ставятся нули (п. 3 приказа № 183н, п. 2.1 приказа № 174н), если иного не прописано в учетной политике.

Для счетов бюджетного учета (КУ и прочие организации, указанные в приказе № 162н) на место разрядов 1–17 переносятся разряды 4–20 КБК (либо разряды 1–17 КБК переносятся на место разрядов 1–17 счета для финансовых органов). Приложение 2 к инструкции № 162н содержит информацию о виде КБК, который нужно применять для каждого счета.

Итоги

Для определения правил ведения бухучета необходимо понять, какой вид государственных учреждений нам интересен, поскольку существует четыре плана счетов для бюджетников. В едином плане счетов содержатся общие правила, а в остальных трех частных планах счетов можно найти детальные примеры использования счетов, перечни типовых проводок и разъяснения по структуре счета.

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