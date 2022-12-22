Как добиться, чтобы сотрудники выполняли требования главбуха

Когда требования главбуха обязательны

В Федеральном законе от 06.12.2011 № 402-ФЗ предусмотрено, что требования главбуха обязательны для работников компании. Но не все подряд, а для которых выполняются два правила:

требование связано с предоставлением документов и информации, которая нужна для первички;

требования оформлены в письменной форме.

Иначе говоря, устное замечание или просьбу к делу не подошьешь.