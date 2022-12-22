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Ведение документооборота

Как добиться, чтобы сотрудники выполняли требования главбуха

Бухгалтерия нередко сталкивается с равнодушием сотрудников компании к требованиям по оформлению и сдаче первички. В результате страдает качество отчетности. Минфин дал совет бухгалтерам – к кому идти жаловаться на нерадивых работников (письмо от 19.08.2022 № 07-01-10/81260). Подробности расскажем в статье.

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Как добиться, чтобы сотрудники выполняли требования главбуха

Когда требования главбуха обязательны

В Федеральном законе от 06.12.2011 № 402-ФЗ предусмотрено, что требования главбуха обязательны для работников компании. Но не все подряд, а для которых выполняются два правила:

  • требование связано с предоставлением документов и информации, которая нужна для первички;
  • требования оформлены в письменной форме.

Иначе говоря, устное замечание или просьбу к делу не подошьешь.

Для чего нужен порядок документооборота

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